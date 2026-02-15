El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Newell’s visitó una sola vez a Deportivo Riestra, que tenía a Fabbiani como DT. Fue en la Liga Profesional 2024 y empataron 3 a 3.

Ever Banega y el Colo Ramírez en acción, en la única vez que Newell’s y Deportivo Riestra se midieron en el Guillermo Laza.

Los antecedentes entre Newell’s y Deportivo Riestra son escasos. Solamente se vieron las caras en dos ocasiones, ambas en 2024. Una en la Copa Argentina donde ganaron los rojinegros y otra en el Guillermo Laza, el 27 de setiembre de 2024, en el marco de la fecha 16 de la Liga Profesional 2024, que finalizó 3 a 3.

Fue un partido muy emotivo, polémico y con mucha tela para cortar. Ricardo Lunari estaba como director técnico de Newell’s, mientras que Cristian Fabbiani comandaba a Deportivo Riestra.

“Tuvo todo para ganarlo, no se ayudó así mismo y regaló dos puntos”, fue el título de la crónica que hizo Ovación. Es que la Lepra se había puesto 2 a 0 antes de los 20’, Riestra se lo empató con dos goles antes de irse a los vestuarios, Newell’s logró colocarse 3 a 2 en el tercer minuto adicional, pero en la última jugada del partido los locales rescataron un punto.

Newell's pegó dos veces ante Deportivo Riestra

En el inicio del cotejo, el máximo apuntado fue el arquero Ignacio Arce. En el primer tanto de Newell’s a los 8’, quiso salir a cortar un centro, pero falló. Mateo Silvetti, la figura de la tarde, no perdonó y conquistó, el 1 a 0 para los de Lunari.

Diez minutos después, Arce se volvió a equivocar. Pero esta vez quien pagó los platos rotos fue el defensor, quien bajó a Juan Ignacio Ramírez, vio la roja y hubo penal a la visita. Éver Banega lo canjeó por gol y puso el encuentro 2-0 a los 18’ de la primera mitad.

Pero Newell’s se distrajo y lo pagó muy caro. A los 45’ en una disputa en el área, Adrián Franklin que estaba en el VAR determinó que Ángelo Martino tocó con el botín al pie de Antony Alonso en el área. Esta acción fue sancionada con penal, Jonathan Herrera se hizo cargo y descontó para el Malevo.

Un minuto después, Sansotre sacó un centro y el mismo Herrera le ganó en lo alto a Armando Méndez para anotar el 2 a 2.

Un final para el infarto

En la segunda mitad, cuando todo estaba encaminado para la igualdad, a los 90’+3, el ingresado Brian Calderara puso el centro, Silvetti impactó la pelota sin marcas, Arce se la sacó y el juvenil anotó. Pero en la última, de un lateral, el arquero Arce fue por una corajeada salvadora, la peinó y Benegas le dio de volea para un empate que llenó de amargura a Newell’s ya que un punto que debieron ser tres.

Los rojinegros formaron con Ramiro Macagno; Armando Méndez, Víctor Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Ángelo Martino (63’ Brian Calderara); Tomás Pérez, Rodrigo Fernández Cedrés, Ever Banega y Mateo Silvetti (90’ Tomás Jacob); Juan Manuel García y Juan Ignacio Ramírez (68’ Lucas Besozzi).

El lunes la dupla Orsi-Gómez intentará traerse los tres puntos del estadio de Riestra, para tratar de lograr el primer triunfo en 2026.