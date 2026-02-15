Polémica: Cancillería adjudicó un contrato millonario a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

El contrato es para cursos de inglés a diplomáticos. Desde el gobierno afirmaron que el proceso no tuvo irregularidades

La Cancillería renovó un contrato por más de $113 millones con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés destinados a 132 agentes del servicio exterior. La particularidad del acuerdo es que la directora ejecutiva de la institución y firmante del contrato es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La contratación se tramitó mediante una “adjudicación simple por especialidad”, según informó la agencia Noticias Argentinas (NA) y confirmaron fuentes oficiales. El acuerdo abarca cursos regulares, talleres y evaluaciones de nivel entre marzo y noviembre de este año.

Debido al vínculo matrimonial con el ministro, lo que encuadra a Rouillet como persona políticamente expuesta, intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Ambas dependencias avalaron el procedimiento luego de que se firmara un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI, por el cual las partes se comprometen a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos derivados del contrato.

Desde el gobierno sostienen que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 y que el monto actual sería el mismo acordado originalmente, actualizado por inflación. También remarcan que el procedimiento incluyó la intervención de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Instituto del Servicio Exterior (Isen).

La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, que delegó en la Dirección de Compras la firma de la orden de compra y la eventual aplicación de penalidades.

En el sistema COMPR.AR figura además una contratación previa en 2024, en la que no consta un pacto de integridad. Desde el oficialismo explicaron que en ese momento Sturzenegger no era ministro, aunque sí asesor ad honorem del presidente Javier Milei, y que el trámite se había iniciado antes del cambio de gobierno.

Defensa del gobierno

Tras conocerse la información, el canciller Pablo Quirno defendió la operación en redes sociales. “No hay absolutamente ninguna irregularidad”, afirmó, y destacó que en esta oportunidad se activaron los mecanismos de integridad con intervención de la OA y la Sigen.

En el oficialismo atribuyen la polémica a una “operación política” contra Sturzenegger por su rol en las reformas impulsadas por el gobierno.