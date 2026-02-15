Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Un puñado de niños se presentó en sociedad para conocerse y jugar a que son animales ante una multitud. Los detalles de una moda de época

Goshi y Lien, dos therians adolescentes de 13 años que se vieron en público para salir de las pantallas y disfrutar del aire libre.

La realidad virtual saltó de las pantallas para trasmudarse en una nueva moda infantojuvenil de época. Se trató de un encuentro regional de therians (personas identificadas con animales) en público, que tuvo su bautismo de fuego este viernes 13 de febrero en el mítico Campo de la Gloria de San Lorenzo y reunió a un centenar de adolescentes de todas las edades para alterar la fisonomía habitual de un espacio verde acostumbrado a la tranquilidad y la parsimonia de vecinos entre mates y reposeras.

Corrían las 17.30 y en los alrededores de Sargento Cabral y Belgrano comenzaban a llevar jóvenes curiosos en silencio , a tal punto que por momentos en los alrededores se hablaba de que se trataba de un "fake" para reunir gente a través de una convocatoria en redes sociales.

Pibes en mountain bikes, chicas de shorts, remeras y ojos delineados pululaban en torno al lugar en busca de therians. La expectativa se percibía en el ambiente como aquellos encuentros de pokemones o la algarabía de las películas como Zootopia o Madagascar, donde aquellos animales se comportan como humanos e interactúan como tales.

Pasadas las 18 llegó el primer therian y se posó sobre una de las letras del cartel ubicado en la cabecera del Campo de la Gloria, allí en avenida Sargento Cabral. De inmediato, una marea de adolescentes y medios de comunicación presentes lo rodearon como si se tratara de un espécimen , aunque no era más que un chico de 13 años que tenía intenciones de relacionarse con otros jóvenes en un parque abierto.

Chicas y chicos no se privaron de sacarse una foto con los therians que llegaron el Campo de la Gloria.

Se trató de Nicolás, quien llegó acompañado por su mamá Araceli desde Fray Luis Beltrán. Un tanto impresionado y obnubilado por el fervor adolescente, dijo: "Soy Goshi y el animal que me representa, de manera involuntaria, es un gato tuxeado (por tuxedo, bicolor)", señaló en declaraciones a La Capital al comentar que a su familia y amigos les parecía "piola" y que no se sintió "discriminado en ningún momento" por su actitud hacia esta nueva moda.

Respecto a las actividades que suele realizar como animales, precisó: "Hacemos cuadrobeats (figuras en cuadrupedia), que es como andar en cuatro patas, pero más que nada vinimos acá por la convocatoria en redes sociales. Seremos como siete, más o menos, y nos queríamos conocer en persona".

A su turno, su mamá Areceli, quien le ofreció agua, sacó su hijo de la asfixiante marea de adolescentes que comenzaba a pedirle pruebas como si fuera una mascota.

Un nene normal

Lo cierto es que simplemente definió a Nicolás como "un nene normal, que se pone guantes y máscara porque siempre fue apasionado por los animales. Es un amor increíble el que tiene por los gatos: se sienta, les corta las pezuñas, les arregla el pelo... todo. Está constantemente observándolos. No fue de un día para el otro que quiso ser therian, aunque sea difícil de explicar".

Con un halo de ternuna propio de sus apenas 9 años, Milagros, oriunda de Rosario, llegó al Campo de la Gloria acompañada por su papá. También sufrió el asedio de los pibes expectantes ante esta nueva generación.

therian4 Milagros (zorro) también es oriunda de Rosario y tiene nueve años. Su papá le avisó del encuentro de therians. Virginia Benedetto / La Capital

"Ser therian para mí es identificarme con un animal. Hace un año más o menos que soy therian y todo comenzó cuando vi en videos que había otros therians corriendo y saltando. Y por eso vine acá, para hacer amigos", señaló Mili, un tanto tímida y también sorprendida por la gran cantidad de jóvenes que acorralaban a cada therian que salía entre los árboles.

Cerca de ella, con tono amable y simpático estaba Nicolás, su papá, quien señaló: "La movida la vi por internet y se la compartí; y desde ahí empezó a insistirme con que quería venir. Por eso estamos acá. Esto empezó hace unos meses, en noviembre del año pasado, cuando vino a pedirme una máscara de zorro y, la verdad, no sabía para qué era hasta que me fui haciendo una idea por lo que ella me compartía en las redes sociales".

Una moda del momento

therian1 Ghoshi (Nicolás) es de Fray Luis Beltrán. Lien (Jazmín), es rosarina. Virginia Benedetto / La Capital

También le quitó dramatismo a la movida therian mediática por la polémica generada en Capital Federal y atribuyó esta nueva ola infantojuvenil a una moda pasajera como otras tantas. "La verdad que es una excelente alumna en la escuela, hace gimnasia deportiva y hace de therian solamente en casa. Yo creo que es una movida como en su momento fueron los floggers, es algo que es momentáneo y pasa como toda moda", explicó.

La tercera y última joven apareció triunfal. Lien (Jazmín), de 14 años, es otra rosarina quien afirmó que ocupaba ese personaje desde 2023. "Ser therian es identificarte con un animal desde un plano físico, emocional y espiritual, que es lo que me identifica", comentó.

Respecto al nombre, aseguró que fue "producto de un error" de su amigo Goshi (Nicolás, el gato tuxedo), quien la agendó mal y así surgió Lien. Por otra parte, reveló que esta fue "la tercera vez" que se juntaban, aunque se trató de la primera oportunidad en sociedad.

"Eran juntadas por whatsApp, pero no habíamos organizado nada en público", explicó. Y respecto a la confección minuciosa de las máscaras de estos felinos, señaló: "O las compramos por internet o las hacemos nosotros manualmente y yo la hice así".

Un estilo de vida

Lien aseguró que, pese a su personaje, no se cree animal, aunque conserva una marcada identificación con estos felinos. "Es un estilo de vida, pero hay momentos en los que tu animal interior toma el control de tu cuerpo y no tenés la conciencia humana. Hay momentos en los que dejo de pensar cosas, me pongo en cuatro patas y hago cosas de gatos", manifestó convencida de esas actitudes.

No obstante, aclaró: "No como comida de animales y no hago necesidades en una cajas de arena porque eso es de enfermo mental (sic), aunque de chiquita sentía que no era completamente humana. Y si bien descubrí el término therian en 2023, desde hacía tiempo que me sentía como tal".

therian Lien realiza varias pruebas simulando ser un gato. Los chicos demostraron que sólo quieren jugar como en otras épocas. Virginia Benedetto / La Capital

Alumna del colegio Normal Nº 1, Lien afirmó que pasó a segundo año del secundario y que planea reunirse con más therians en un futuro cercano. "Estamos juntando más therians porque aún falta difusión, pero por ahora hay un puñado de seis en el grupo que tenemos", agregó.

Consultadas por La Capital, dos adolescentes que habían llegado temprano al Campo de la Gloria consideraron que esta moda therian "recién empieza y va a crecer mucho màs".

"Imaginate que en el barrio Chino (Palermo, Buenos Aires) está lleno de therians", comentaron Narella y Donatella, dos adolescentes de 13 años que este viernes llegaron poco antes de las 18 para ver a los therians de la región.

"También creemos que se disfrazan, no se creen animales como se escucha por ahí. Creo que es otra forma de pensar. Si se sienten conectados espiritualmente con un animal, me parece aceptable, por eso no me voy a burlar si veo a un therian", agregó Narella.