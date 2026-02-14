Newell's: cuántas vallas invictas tuvieron los rojinegros desde la ida de Keylor Navas

Newell's no pudo cerrar el arco ni con Juan Espínola ni con Gabriel Arias desde que se fue del club el arquero costarricense.

Keylor Navas fue muy importante en el arco de Newell's y mantuvo varias veces el arco en cero.

El dato es contundente. Desde la salida de Keylor Navas de la institución, Newell’s jugó entre todas las competiciones 22 partidos y solamente en tres de ellos pudo culminar con el arco en cero. O sea que en 19 partidos de estos 22 encuentros necesitó hacer dos goles si quería quedarse con los tres puntos.

En el fútbol terminar con la valla invicta te asegura al menos un punto. Por eso el de arquero es el puesto más importante ya que si cumple con su trabajo el equipo no se va con las manos vacías. En cambio, si un delantero mete tres goles y el delantero rival hizo cuatro se termina sin puntos.

El último partido de Keylor Navas en el arco leproso fue el 22 de mayo de 2025, cuando por los 16vos de final de la Copa Argentina, el equipo de Cristian Fabbiani derrotó 2 a 0 a Defensa y Justicia en el Estadio Único de San Nicolás.

El detalle de los partidos tras la ida de Keylor Navas de Newell's

Luego Navas se bajó horas antes del debut de la lepra en el Clausura 2025. En los primeros de partidos de ese torneo el arco de Newell’s estuvo ocupado por Williams Barlasina. Los rojinegros recibieron goles en ambos cotejos, ya que vencieron en la primera fecha 2 a 1 a Independiente Rivadavia en Mendoza el 13 de julio, y luego cayeron ante Banfield en el Marcelo Bielsa por 2 a 1 en la segunda jornada, el 20 de julio.

Cuatro días después, el 24 de julio, el sitio oficial de Newell’s anunció con este comunicado la llegada del arquero Juan Espínola. “El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios y socias la contratación del arquero paraguayo, quien llega procedente del Club Olimpia de su país.La operación se realizó mediante la adquisición del 80% de los derechos económicos del jugador, acordando su pago en tres cuotas y de la siguiente forma: Cuota 1: u$d 300.000 a abonar ahora, Cuota 2: u$d 350.000 en diciembre 2025 y Cuota 3: u$d 350.000 en junio 2026. Espínola, de 30 años, es arquero de la selección nacional de Paraguay y registra un reciente antecedente en nuestra Liga Profesional de Fútbol”.

El cuidapalos paraguayo tuvo una buena presentación ante Aldosivi (V) 0-0 en la tercera fecha del torneo pasado y pudo cerrar su arco, algo que no pudo hacer contra Central Córdoba de Santiago del Estero (L) 1-1 ni con Atlético Tucumán (N) 3-2 en los octavos de final de la Copa Argentina.

En la previa del clásico, Barlasina fue el arquero contra Defensa y Justicia (V) 1-1 en el quinto capítulo del torneo pasado.

Luego volvió Espínola al arco leproso y atajó contra Central (V) 0-1, Barracas Central (L) 1-2, Atlético Tucumán (L) 2-0, Belgrano (N) 1-3 en los cuartos de final de la Copa Argentina, Belgrano (V) 0-3, Estudiantes (L) 1-1 y Boca (V) 0-5.

El paraguayo tuvo una lesión, por lo cual no pudo actuar contra Tigre (L) 1-1 donde el titular fue Barlasina y Lucas Hoyos estuvo en el banco de suplentes.

Los últimos cuatro partidos del Clausura del año pasado fue Espínola el dueño del arco leproso quien solo no recibió goles ante Huracán (V) 2-0 cuando la lepra se aseguró la permanencia en el círculo privilegiado. En los otros tres cotejos le convirtieron frente a Argentinos Jrs (V) 1-3, Unión (L) 0-1 y Racing (L) 0-1.

En 2026 le hicieron goles todos los partidos

En 2026 con la llegada de Gabriel Arias se suponía que el arco rojinegro iba a encontrar otra fisonomía en este aspecto. Pero el exarquero de Racing todavía no se pudo dar el gusto de no ser batido en un cotejo y recibió ocho goles en cuatro partidos: Talleres (V) 1-2, Independiente (L) 1-1, Boca (V) 0-2 y Defensa y Justicia (L) 2-3.

La Lepra recibió 36 goles en 22 cotejos desde la salida de Keylor Navas. Y la dupla Orsi-Gómez si quiere sumar puntos deberá resolver este tema al menos para rescatar una unidad.