Almirón confirmó el equipo de Central que irá por su primera victoria y sorprendió con un cambio

El Canalla tendrá dos variantes respecto a los once que vienen de jugar por Copa Argentina: Ledesma va por Broun y Copetti se mete en lugar de Julián Fernández

Jorge Almirión espera que su equipo esté a la altura y que logre su primer triunfo como local.

Central tiene equipo para recibir a Barracas Central en el Gigante de Arroyito . Tras la confirmación de los once por parte del entrenador Jorge Almirón, se confirmó un cambio que se preveía y apareció una sorpresa. Jeremías Ledesma en lugar de Jorge Broun, mientras que Enzo Copetti va por Julián Fernández .

De esta manera, el Canalla presentará dos variantes en relación al equipo que el técnico puso en cancha el pasado miércoles en la Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano de San Francisco .

Una vez más, Almirón se la juega por la base titular a la que viene apostando desde el inicio de la temporada, aunque en esta ocasión era obvio que eso sucedería, por la necesidad que tiene el Canalla de reacomodarse en la zona B del torneo Apertura. Pero igualmente sorprendió con el ingreso de Copetti.

LedesmaMB Jeremías Ledesma se recuperó de una molestia en la rodilla y vuelve al arco de Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Ledesma, otra vez al cien

Ledesma no estuvo ni siquiera entre los convocados en el partido por la Copa Argentina. Fue preservado por una molestia en la rodilla que había sufrido frente a Aldosivi, en Mar del Plata. Ya recuperado, volverá al arco, en lugar de Fatura Broun.

Quien tenía todo para mantenerse era Julián Fernández. Había debutado ante Aldosivi (ingresó en el entretiempo) y fue titular en la Copa Argentina. Hoy, con Jaminton Campaz todavía afuera, el exVélez parecía número puesto en la ofensiva.

Pero más allá de eso, el DT tocó una pieza, lo que haría que el esquema sería otro. Copetti vuelve a meterse entre los once como lo hizo en el empate sin goles contra River, en el Gigante.

Sobre el resto, lo que se esperaba. Facundo Mallo sigue sin estar al ciento desde lo físico, por lo que la zaga central volverá a estar compuesta por Ignacio Ovando y Gastón Ávila, quien jugará sus primeros minutos en el Gigante tras el regreso a Central.

Los once de Central

De esta forma, los once de Central para recibir a Barracas son: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María: Enzo Copetti y Alejo Veliz.