La Capital | Ovación | Central

Almirón confirmó el equipo de Central que irá por su primera victoria y sorprendió con un cambio

El Canalla tendrá dos variantes respecto a los once que vienen de jugar por Copa Argentina: Ledesma va por Broun y Copetti se mete en lugar de Julián Fernández

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

15 de febrero 2026 · 21:09hs
Jorge Almirión espera que su equipo esté a la altura y que logre su primer triunfo como local.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Jorge Almirión espera que su equipo esté a la altura y que logre su primer triunfo como local.

Central tiene equipo para recibir a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. Tras la confirmación de los once por parte del entrenador Jorge Almirón, se confirmó un cambio que se preveía y apareció una sorpresa. Jeremías Ledesma en lugar de Jorge Broun, mientras que Enzo Copetti va por Julián Fernández.

De esta manera, el Canalla presentará dos variantes en relación al equipo que el técnico puso en cancha el pasado miércoles en la Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

Una vez más, Almirón se la juega por la base titular a la que viene apostando desde el inicio de la temporada, aunque en esta ocasión era obvio que eso sucedería, por la necesidad que tiene el Canalla de reacomodarse en la zona B del torneo Apertura. Pero igualmente sorprendió con el ingreso de Copetti.

>>Leer más: La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

LedesmaMB
Jeremías Ledesma se recuperó de una molestia en la rodilla y vuelve al arco de Central.

Jeremías Ledesma se recuperó de una molestia en la rodilla y vuelve al arco de Central.

Ledesma, otra vez al cien

Ledesma no estuvo ni siquiera entre los convocados en el partido por la Copa Argentina. Fue preservado por una molestia en la rodilla que había sufrido frente a Aldosivi, en Mar del Plata. Ya recuperado, volverá al arco, en lugar de Fatura Broun.

Quien tenía todo para mantenerse era Julián Fernández. Había debutado ante Aldosivi (ingresó en el entretiempo) y fue titular en la Copa Argentina. Hoy, con Jaminton Campaz todavía afuera, el exVélez parecía número puesto en la ofensiva.

Pero más allá de eso, el DT tocó una pieza, lo que haría que el esquema sería otro. Copetti vuelve a meterse entre los once como lo hizo en el empate sin goles contra River, en el Gigante.

Sobre el resto, lo que se esperaba. Facundo Mallo sigue sin estar al ciento desde lo físico, por lo que la zaga central volverá a estar compuesta por Ignacio Ovando y Gastón Ávila, quien jugará sus primeros minutos en el Gigante tras el regreso a Central.

Los once de Central

De esta forma, los once de Central para recibir a Barracas son: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María: Enzo Copetti y Alejo Veliz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2023185798095687885&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El Gigante de Arroyito se iluminará este domingo para el partido entre Central y Barracas Central, por la quinta fecha del torneo Apertura.

Central busca ahora encaminar el año tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Jorge Broun y Jeremías Ledesma tiran juntos por Central. Por el torneo, ante Barracas Central, retorna Conan.

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Paolo Giaccone debutó en la primera de Central contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Acción de la buena en el Gabino Sosa, para el último amistoso ante Central, al que había vencido a fines de enero.

Central Córdoba: el último ensayo antes del inicio de la ilusión y con un fin solidario

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Lo último

En vivo: Central comenzó mejor el segundo tiempo y le gana 1 a 0 a Barracas con gol de Copetti

En vivo: Central comenzó mejor el segundo tiempo y le gana 1 a 0 a Barracas con gol de Copetti

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Polémica: Cancillería adjudicó un contrato millonario a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

Polémica: Cancillería adjudicó un contrato millonario a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

El detenido tiene 31 años y era buscado en una casa de extorsión y amenazas. Fue a ver el partido entre Rosario Central y Barracas 
Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión
En vivo: Central comenzó mejor el segundo tiempo y le gana 1 a 0 a Barracas con gol de Copetti
Ovación

En vivo: Central comenzó mejor el segundo tiempo y le gana 1 a 0 a Barracas con gol de Copetti

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini
La Ciudad

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha
Información General

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Ovación
Almirón confirmó el equipo de Central y sorprendió con un cambio

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón confirmó el equipo de Central y sorprendió con un cambio

Almirón confirmó el equipo de Central y sorprendió con un cambio

Almirón confirmó el equipo de Central y sorprendió con un cambio

Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Policiales
Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

La Ciudad
Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini
La Ciudad

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

Por Jorge Asís
Política

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga
La Ciudad

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Por Carlos Durhand
Ovación

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Por Hernán Cabrera
Ovación

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
Policiales

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
La Ciudad

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones
POLICIALES

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial