Enzo Giménez: "Estoy feliz de que Central haya invertido en mi, tengo que estar a la altura"

Habló en la previa del debut del Canalla ante Belgrano. El paraguayo podría ser titular en el Gigante

Guillermo Ferretti

22 de enero 2026 · 18:09hs
Enzo Giménez se mostró feliz por su continuidad en Central y tiene expectativas de ser titular en el equipo de Jorge Almirón. 

La buena temporada 2025 de Enzo Giménez en Rosario Central tuvo premio. Es que el volante paraguayo, que estaba a préstamo en Arroyito, acumuló los méritos futbolísticos suficientes como para que los auriazules decidan retenerlo con la compra de una parte de su pase.

“Estoy muy contento de que el club haya invertido en mí; ahora, tengo que estar a la altura de las exigencias como sucedió el año pasado”, reconoció y agradeció, casi a la vez, el polifuncional Giménez, que este jueves habló en conferencia de prensa.

A la espera que Almirón defina el equipo, Giménez mantiene alta su expectativa de ser titular y de que el torneo arranque cuanto antes. “Voy a tratar de dejar todo en la cancha, como lo hago siempre, para sumarle al equipo y ganarme un lugar”, contó Giménez.

Las respuestas de Enzo Giménez

¿Cómo están trabajando con Almirón en estas primeras semanas?

Estamos muy felices con él y su cuerpo técnico. Es un gran entrenador, con un recorrido importante, eso ya se sabe. Trabajamos duro en esta pretemporada y esperamos que llegue cuanto antes lo más lindo, que es jugar los partidos. Estamos muy ansiosos de que eso suceda para demostrar en cancha todo lo que practicamos estos días.

Leer más: Central informó que Juan Cruz Komar fue operado con éxito de la arritmia cardíaca

Qué balance haces de la pretemporada?

Trabajamos super bien, tratando de asimilar lo más rápido posible los conceptos del entrenador y lo que pretende de nosotros. Estaamos buscando ritmo, algo de eso intentamos en los amistosos. Creo que trabajamos muy bien eso.

¿Cómo ves o comparás lo que venían haciendo con Holan y lo que hacen ahora con Almirón?

Cada entrenador tiene su manera, su forma. Y ahora tenemos que estar metidos con el nuevo entrenador, atentos a lo que pretende.

Mantuvieron la base del plantel, ¿eso aumenta las obligaciones?

Seguro. Además llegaron refuerzos de jerarquía. Ojalá podamos conseguir buenos resultados rápidamente, eso siempre ayuda. Las expectativas están a tope. Esperemos estar a la altura de lo que este club pide, que es estar peleando siempre cosas importantes.

El jugador polifuncional

Ya se sabe de tu polifuncionalidad pero, ¿en qué posición te sentís más cómodo?

Creo que puedo jugar cómodo de lateral o de extremo por la banda derecha. No tengo problemas para tratar de cumplir esas funciones. Espero estar a la altura de lo que me pida el profe.

Leer más: Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newell's y Central en la temporada que arranca

¿Qué estuvieron viendo de Belgrano?

Estamos trabajando tácticamente en eso, en cómo juega el rival y ver por dónde podemos lastimarlos.

Estuvieron probando distintos sistemas tácticos. ¿Te snetiste más cómodo en alguno de ellos?

No, uno se adapta a lo que le van pidiendo. Si, es cierto que trabajamos en varios sistemas diferentes. Y uno trata de adaptarse siepre a lo que le pidan, eso es así.

La amistad con Alejo Veliz

En este tiempo que llevas en Central hiciste una muy buena relación con Alejo Veliz. ¿Pudiste charlar con él sobre su situación, sobre su posible transferencia a Brasil?

No me gusta hablar de cuestiones que son personales como esa. Lo único que deseo es que se quede con nosotros porque es un gran jugador. Nosotros y el club lo necesitamos. Estamos muy felices con él así que ojalá pueda quedarse un tiempo más.

Como te sucedió a vos el año pasado cuando llegaste desde Paraguay, este libro de pases incorporaron a Vicente Pizarro, que es chileno y no conoce Rosario.

Sí, hablé con Pizarro. Un chico muy bueno que, como me pasó a mi el año anterior, no conoce Rosario. Así que le estuve contando algunas cosas de la ciudad. No tengo dudas de que se va a adaptar rápidamente. No va a tener problemas con eso.

