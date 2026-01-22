Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newell's y Central en la temporada que arranca

Newell's busca recomponer el promedio y meterse a play-offs. Central sueña con la Libertadores y está a tiro de otra estrella

Año nuevo, vida nueva. Newell's y Central , por orden de aparición, debutarán este fin de semana el torneo Apertura y con ello se pondrá en marcha la ilusión de los hinchas de los equipos rosarinos.

Por el lado leproso habrá un equipo casi nuevo, con la dupla Fabio Orsi y Sergio Gómez listos para su estreno y también con directivos totalmente renovados. En el Parque la primera meta es escalar en el promedio, buscar esa alegría tan postergada en el partido clásico y llegar a zona de clasificación en los play-offs.

En la vereda de enfrente, Central tendrá un primer semestre muy intenso con Jorge Almirón al frente. El Canalla buscará avanzar al máximo en la Copa Libertadores, seguir de racha frente al clásico rival y poder abrazar la estrella que tiene a tiro en la Supercopa Internacional.

Ambos clubes vienen de realidades opuestas, pero ahora todo arranca de cero. Central fue campeón y Newell’s se salvó del descenso en la penúltima fecha. El Canalla mantuvo la base y su obsesión será la Libertadores. La coincidencia es que ambos clubes estrenarán técnicos y por el peso específico de las camisetas buscarán ser protagonistas de todo lo que jueguen.

11hoyos Michael Hoyos, el delantero que llegó a Newell's.

Necesidades básicas de Newell’s

Todo año que comienza plantea nuevos objetivos, metas renovadas y un piso mínimo desde el cual proyectar los sueños. En Newell’s ya quedó atrás la era de Ignacio Astore y también la gestión que en declive de Cristian Fabbiani. Ahora todo está por hacerse con la nueva dirigencia, con la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez que arrancará de cero y con un equipo prácticamente nuevo con la llegada de diez refuerzos.

El puntapié inicial será el viernes por la noche, a las 22.15, en la visita a Talleres en Córdoba, en un 2026 que no será sencillo porque el cambio es radical en todos los aspectos y todo proceso necesita tiempo. Justo lo que en el fútbol escasea.

Para Newell’s, al menos en el primer semestre del año, se le presentan objetivos claros y que serán el faro que ilumine el horizonte. Lo primero siempre es resolver las necesidades básicas y allí engrosar el promedio asoma como el primer escalón de la trepada leprosa.

En cuanto al promedio, que en principio tendrá un solo descenso por esta tabla salvo cambios de última hora, la situación es la siguiente. Allí hay que tener cuenta a los recién ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que dividirán por una sola temporada y al inicio no serán parámetro para comparar de manera lineal.

De los equipos que ya estaban en primera el más comprometido es Sarmiento con 70 puntos (73 jugados); Aldosivi está por encima con 33 puntos (32 jugados, ya que divide por una temporada menos); Banfield 76 puntos (73 disputados) y luego aparece Newell’s con 82 puntos (73 jugados).

La Lepra tiene a tiro a Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero (ambos con 84 puntos y 73 partidos jugados).

En esta tabla el rojinegro debe recomponerse lo antes posible siendo que además es un registro que incluirá el Apertura y el Clausura en la fase regular. Se podría decir que en el promedio arrancaría el año a unos 12 puntos por encima de la zona de descenso teniendo en cuenta a Sarmiento.

El año pasado al gran problema lo tuvo con la tabla acumulada, donde también hay un equipo que por ser el último pierde la categoría, y Newell’s recién zafó en la penúltima fecha, cuando el equipo era dirigido por Lucas Bernardi.

Mientras vaya saldando esta cuestión del promedio, Newell’s por historia y grandeza deberá mirar hacia objetivos superadores y allí surge una espina que el club viene soportando desde hace rato.

Lo que significa el clásico para la Lepra

Esta vez el primer clásico del año será el Coloso el 1ero. de marzo por la octava fecha del Apertura y es la gran oportunidad de celebrar ante su gente en un partido que lo martirizó en los últimos años. Incluso fue el factor que terminó incidiendo en la salida de varios entrenadores.

Por ello ganar el clásico es otro objetivo bien claro, más allá de que se trate de un partido de fútbol de 90 minutos, donde suele imperar lo lúdico, pero Newell’s necesita acotar el imprevisto y apostar con decisión a ganador en ese cotejo clave.

El otro objetivo que será vital es poder meterse en los play-offs del Apertura, algo que no logra realizar y termina viendo las definiciones como mero espectador. Esto debe cambiar cuanto antes.

También estará la Copa Argentina, donde Newell’s debutará el 29 de marzo ante Acasusso, uno de los equipos que sorprendieron al fútbol argentino en 2025 al ascender por primera vez en su historia a la Primera Nacional.

Por acá transitarán los objetivos de Newell’s en la primera parte del 2026, con un equipo casi nuevo, una dupla técnica flamante y una dirigencia que asumió hace poco más de un mes y tiene todo por hacer.

Jere2 Jeremías Ledesma regresó a su casa. El arquero tuvo su último paso por River y volvió a Central para pelear el puesto con Jorge Broun.

Central y la obsesión de la Copa Libertadores

Central inicia una temporada donde jugará el torneo más importante del continente: la Copa Libertadores de América. La gran obsesión del pueblo canalla y la deuda de todo el fútbol rosarino.

Este será el gran foco de la atención en el club de Arroyito, donde el objetivo saliente en la primera parte del año será conseguir el boleto a los octavos de final del certamen, logrando ser primero o segundo en la zona de grupos.

Incluso en un video de fin de año Angelito Di María, la gran figura canalla, compartió un posteo en familia con la leyenda “Vamos por vos, Lali”, en referencia al deseo supremo de alzar la Copa Libertadores de América.

Claro que ese camino no será nada sencillo, porque hay equipos muy poderosos en la competencia y con presupuestos obscenos como los brasileños.

Pero Central tiene lo suyo, una localía fuertísima, un gran plantel y un campeón del mundo como Di María, que conoce de misiones “imposibles” que pueden tener un final feliz.

Pero antes de la Copa Libertadores, cuya fase de grupos iniciará en abril, estará el torneo Apertura y allí el estreno canalla será el sábado, a las 22, en el Gigante de Arroyito frente a Belgrano.

Central viene de ser campeón de la Liga Profesional 2025 y tendrá un nuevo conductor táctico: Jorge Almirón.

La vara alta que dejó Holan en Arroyito

La vara en cuanto a efectividad quedó altísima con el saliente Profesor Ariel Holan y uno de los desafíos será sostener esa competitividad.

Además, emigró Nacho Malcorra, un referente del equipo y amado por los hinchas, que deberá ser suplantado rápido dentro del campo en su labor de armador de juego.

Central hará sus primeros trazos en el Apertura y enseguida tendrá Copa Argentina enfrentando el 11 de febrero a Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) en la ronda inicial.

Además, como siempre el clásico, en la fecha ocho del Apertura que se jugará en el Parque el 1ero. de marzo, será otro incentivo para extender la supremacía auriazul de los últimos tiempos ante el eterno rival.

También asoma en el horizonte en el primer semestre la Supercopa Internacional ante Estudiantes (final a partido único que todavía no está programada). Podría significar una nueva estrella bordada en el escudo.

Así las cosas, Central tendrá un primer semestre de 2026 cargadísimo de partidos, con la gala de participar en la Libertadores y además la chance de sumar otro título si le gana la final al Pincha.

Todo bajo el nuevo mandato de Jorge Almirón, que tendrá la atenta mirada del pueblo canalla para sostener la vara alta de un 2025 donde fue el mejor equipo argentino de la tabla anual.

Newell’s y Central, Central y Newell’s, los rivales de toda la vida que hacen a Rosario la capital del fútbol. Ambos calientan los motores para afrontar un nuevo año y así activar la pasión de una ciudad que vibra con la redonda.