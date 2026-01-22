La Capital | Ovación | Central

Central informó que Juan Cruz Komar fue operado con éxito de la arritmia cardíaca

Se la detectaron en unos estudios cardiológicos. El jugador ya tuvo el mismo problema cuando estaba a punto de pasar a Huracán en agosto de 2024

22 de enero 2026 · 16:23hs
Central informó que el defensor Juan Cruz Komar fue operado con éxito de su arritmia cardíaca.

Virginia Benedetto / La Capital

Central informó que el defensor Juan Cruz Komar fue operado con éxito de su arritmia cardíaca.

Juan Cruz Komar fue operado con éxito de la arritmia cardíaca que padece y ahora quedará internado por unos días hasta recibir el alta médica. El defensor de Central fue intervenido en el Instituto Favaloro, en la ciudad de Buenos Aires.

La cirugía por la que pasó Komar es una ablación cardíaca por arritmia. El propio club difundió un comunicado para dar a conocer el resultado de la intervención.

"El Club Atlético Rosario Central, a través de su Departamento Médico, informa que Juan Cruz Komar fue intervenido quirúrgicamente con éxito en el Departamento de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Universitario Fundación Favaloro, en Capital Federal. Allí se le practicó una ablación cardíaca por arritmia", publicó Central.

Los problemas cardíacos de Juan Cruz Komar

El club había informado el lunes sobre la cirugía por la que debía pasar el jugador. Komar ya había sido tratado por este mismo problema de salud hace un tiempo , en 2024, cuando le practicaban exámenes en la antesala de una posible transferencia a Huracán, que finalmente se frustró.

El parte médico oficial que publicó Central el lunes decía lo siguiente: “Tras estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires”.

