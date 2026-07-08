En Newell's, ya se pueden adquirir los abonos para el torneo Clausura 2026

Para renovar y mantener la ubicación, los precios y los descuentos hay tiempo hasta el 13 de julio. Se pueden comprar de manera online o presencial

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Los hinchas de Newell's tendrán facilidades de pagos con 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

A menos de un mes del comienzo del torneo Clausura, los hinchas de Newell's pueden adquirir los abonos para este certamen . Bajo la consigna: “ ¡Porque te quiero, te vengo a ver¡” , el club comunicó oficialmente que ya se pueden asegurar los lugares para vivir cada partido del próximo campeonato.

De acuerdo a lo informado por el club del parque Independencia, hasta el 13 de julio se podrán mantener las ubicaciones, los precios y los descuentos por la renovación , para poder conservar las localidades de siempre.

Vale remarcar que para este torneo, además, se pueden adquirir o renovar los abonos de una manera mucho más simple y sencilla, ya que se puede hacer 100% vía online, a través del nuevo “portal de socios” o de manera presencial en la oficina de atención al socio del Parque.

Más fácil y sencillo

Las autoridades de la entidad rojinegra buscan facilitar los accesos y por eso el club ofrece seis cuotas sin interés con todos los bancos, todos los días, tanto para las compras online como presenciales. Además, quienes abonen con tarjeta de débito o en efectivo accederán a un 10% de descuento.

Subrayaron, además, que como beneficio especial, los primeros 100 abonos vendidos recibirán una remera conmemorativa del campeonato de 1974.

Vale recordar que el comienzo del Clausura se dará el sábado 25 de julio, a las 17, donde la Lepra será local de Talleres.

Y también se debe tener en cuenta que en este torneo Newell’s jugará ocho encuentros en el Coloso Marcelo Bielsa.

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Nueva membresía Socio Colosal

Para esta ocasión hay que destacar que quienes adquieran un abono para la Visera también podrán optar por incorporar la nueva membresía Socio Colosal, un servicio adicional pensado para mejorar la experiencia de cada partido.

Por un valor de 160 mil pesos por torneo, la membresía en esta caso incluye:

- Vianda en cada encuentro mediante voucher para poder retirar en los puntos habilitados del sector (cena en partidos nocturnos y merienda en encuentros de turnos diurnos).

- Descuentos exclusivos en la tienda oficial.

- Acceso a experiencias exclusivas del club.

- Posibilidad de obtener camisetas utilizadas durante el desarrollo de los partidos.

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