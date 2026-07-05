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Franco Escobar: "Este nuevo regreso a Newell's es una revancha personal para mí"

Franco Escobar se mostró muy emocionado en su segundo retorno al club y dice que puede aportar “en cualquier puesto de la defensa”

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

5 de julio 2026 · 06:10hs
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Franco Escobar le suma alternativas de valor para el funcionamiento defensivo de Newells.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Franco Escobar le suma alternativas de valor para el funcionamiento defensivo de Newell's.

Antes de la partida de Newell’s a Buenos Aires a disputar una serie de amistosos, sin dudas, el más emocionado en el plantel era el defensor Franco Escobar, quien está atravesando su segundo regreso a la tierra que lo vio nacer, con los colores que hacen latir y dominan las riendas de su corazón futbolero. Toda esa efervescencia interna se lo notó en la humedad de sus ojos y en el tono quebradizo de su voz cuando tuvo que describir su vuelta al Parque.

Es una revancha personal para mí, y también lo tomo como una gran oportunidad de poder dar vuelta la página después de mi último regreso al club”, confió el lateral derecho de 31 años, quien además reconoció que “no tenía pensado volver ahora, pero se dio de un día para otro, y nunca lo dudé. Todo esto me hizo despertar muy rápido las fibras del hincha de Newell’s”.

Y amplió sus sensaciones: “La verdad es que no me fue bien en ese paso anterior, tuve dos lesiones complicadas, y después me tocó irme. Me tocó volver, otra vez con Kudelka. Antes, no había podido jugar ningún partido con Frank y eso lo pude hablar. Eso transforma todo en más especial este regreso”.

Leer más: Newell's perdió el primer amistoso de su semana de pretemporada en Buenos Aires

“Volver a ser protagonistas”

En la primera rueda de prensa durante este receso que está utilizando el cuerpo técnico rojinegro para poner a punto lo físico y lo futbolístico de cara al torneo Clausura que arranca el último fin de semana de este mes, Escobar afirmó que “tenemos que ser conscientes de cómo viene el equipo, hay que ir creciendo de a poco, paso a paso, partido a partido. Poniéndonos objetivos claros. Queremos meternos entre los primeros ocho e la zona para poder clasificar, que nunca se pudo con este formato”.

Newell’s tiene que volver a ser el que supo ser. El que siempre fue. Sabemos que tenemos que ser protagonistas y hacernos fuertes sobre todo en nuestra casa”, resaltó el refuerzo leproso en relación a dónde apuntan los actuales objetivos generales del conjunto leproso.

Leer más: Newell's viajó a Buenos Aires con dos refuerzos, seis juveniles de la reserva y objetivos muy claros

Qué posición prefiere

Teniendo en cuenta que puede desempeñarse como marcador de punta derecho pero que también ha sido utilizado en su carrera futbolística en todos los puestos de la defensa y en todos los sistemas tácticos, Escobar comentó que “en principio sería para jugar de lateral por derecha”.

Y completó: “En mi última etapa en Estados Unidos, mis últimos tres años también jugué de lateral por izquierda o de stopper en ese sector. Era una posición que no era habitual en mí, pero la fui incorporando. Hoy, la verdad, me siento cómodo en cualquiera de esas posiciones y el entrenador me conoce y lo sabe”.

Sobre su meta personal, Escobar contó que “voy a tratar de aportar experiencia y seguridad en la defensa. Me siento muy bien desde lo físico y futbolístico. En principio, voy a jugar de lateral derecho pero me siento cómodo en cualquier posición de la defensa”.

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