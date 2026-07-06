Newell's quiere a un conocido de Frank Kudelka y preguntó por un nueve uruguayo

La Lepra está detrás del creativo Alan Soñora, a quien el DT rojinegro dirigió en Huracán. Además hicieron averiguaciones por Gonzalo Carneiro, de Nacional

Alan Soñora juega en Cerro Porteño desde 2025. Newell's está interesado en el volante.

Newell's continúa detrás de un mediocampista creativo y un centrodelantero. Existen llamados y consultas a otros clubes para interiorizarse sobre la situación de tal o cual jugador. Según trascendió, el volante Alan Soñora , actualmente en Cerro Porteño, y el atacante uruguayo Gonzalo Carneiro , de Nacional, son futbolistas por los que se hicieron averiguaciones.

Frank Kudelka pretende un mediocampista ofensivo y entre los buscados aparece el nombre de Soñora. Ambos compartieron el plantel de Huracán en 2024. El futbolista no tenía continuidad y con la llegada del entrenador recuperó protagonismo. Hasta que una lesión frenó su participación en el conjunto del Globo.

Soñora jugó 10 partidos (7 de titular y 3 ingresó desde el banco) en el Huracán de Kudelka. Durante toda su estadía en el Globo participó en 30 partidos , señaló 2 goles y metió 3 asistencias.

En 2025 se incorporó a Cerro Porteño con el pase en su poder. Hasta el presente disputó solo 15 partidos. Su comienzo, con el entrenador Diego Martínez, no fue bueno. Recibió cuestionamientos de los hinchas. Aparte de su rendimiento, las lesiones complicaron su estabilidad en el equipo.

Cuando logró reaparecer, tuvo picos de rendimiento. A partir la llegada de Ariel Holan a la conducción técnica, Soñora sumó minutos. Pero nunca terminó de despegar.

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En el primer semestre de este año, estuvo apenas en 5 partidos (3 del torneo paraguayo y 2 de la Libertadores), con un gol, de penal.

Actualmente no es prioridad en Cerro Porteño y si la oferta por el futbolista de 27 años convence, lo dejarán irse.

Las cualidades de Alan Soñora

Soñora es un mediocampista que se caracteriza por la precisión en los pases y los toques asociados. Cuenta con una buena pegada para los lanzamientos de pelota detenida.

Sus comienzos fueron en Independiente, con 87 partidos, 11 goles y 7 asistencias. En tanto, durante 2023 tuvo un breve paso por Juárez FC de México, con 20 encuentros, un tanto y una asistencia.

La actualidad de Carneiro en Nacional

Newell's también busca un nueve y diferentes fuentes de Uruguay precisaron que existieron sondeos por Gonzalo Carneiro. El entrenador de Nacional Jorge Bava no lo tiene en los

Gonzalo Carneiro defiende los colores de Nacional. Entre otros clubes pasó por San Pablo y Cruz Azul.

planes y el club negocia con el representante del jugador la rescisión del contrato, cuya finalización es en diciembre de 2026.

Si bien el delantero tiene una cláusula de rescisión de 200 mil dólares, se maneja la posibilidad de que haya un acuerdo entre las partes para interrumpir de manera anticipada el vínculo.

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Durante el año, Carneiro participó en 16 partidos (12 de las competencias uruguayas y 3 de la Libertadores). Su único gol fue de penal, contra Albion FC (4-0).

Con pasado en San Pablo y Cruz Azul, acumula 67 partidos en Nacional desde 2023, con 15 goles y 10 asistencias.

Carneiro es un centrodelantero que sobresale por la potencia física y el juego aéreo, aprovechando el 1,95 metro.