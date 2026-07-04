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"Estoy en las nubes, feliz", dijo Lisandro Martínez, la figura inesperada ante Cabo Verde

Luego de la victoria dramática de Argentina para llegar a octavos de final, el defensor exNewell’s Lisandro Martínez analizó el encuentro muy emocionado

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

4 de julio 2026 · 16:56hs
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Lisandro Martínez jugó su mejor partido en la selección

Lisandro Martínez jugó su mejor partido en la selección, con una asistencia bárbara y un gol que aportó a la clasificación.

Lisandro Martínez, que inició su carrera futbolística en Newell’s, fue la gran figura de la selección argentina en el triunfo para el infarto ante Cabo Verde del pasado viernes, que valió el pasaje a los octavos de final del Mundial. Por ello, el zaguero tenía una amplia sonrisa cuando charló con los periodistas a la salida del vestuario del Hard Rock Stadium de Miami, todavía con las pulsaciones altísimas tras la sufrida victoria. “Estoy en las nubes, feliz. Hay una energía hermosa en este equipo y eso se agiganta en los detalles”, confió.

“Todo lo que pasé fue muy duro, pero gracias a mi club y a mi selección hoy estoy muy feliz”, dijo Licha Martínez respecto a la lesión que sufrió con la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda en febrero de 2025 en el Manchester United. “Estoy muy agradecido con los médicos, con el cuerpo técnico de hoy por poder estar acá”, amplió.

“Cuando yo me lesioné, nació mi hija al mes. Gracias a ella, hoy estoy acá. Se lo dedico a ella y a mi mujer”, reiteró con profunda emoción.

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Lisandro Martínez: "Luchamos hasta el final"

Mientras que, en cuanto a la victoria ajustadísima en el tiempo extra ante Cabo Verde en Miami, que significó el pasaje a los octavos de final del Mundial, expresó que el premio para Argentina fue porque “luchamos hasta el final y nunca bajamos los brazos”.

Sobre el presunto favoritismo de Argentina en la previa de ese partido, explicó que “estos mata-mata son así, no hay que confiarse”. Y analizó que “hubo dos equipos que dejaron todo, pero somos justos vencedores”.

Además, enfatizó que “estoy muy feliz y orgulloso de este equipo. Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido”.

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Asistencia y golazo de Licha

Lisandro fue el autor de un pase notable a Lionel Messi desde 40 metros, que le cayó justo al diez para que controle y remate al gol para abrir el marcador. Y luego anotó el 2 a 1 parcial con un tiro alto, al ángulo, a la salida de un córner, en lo que parecía torcer la serie a favor de Argentina, pero que luego hubo que seguir remando.

"Siempre me preocupo para que no me hagan goles, pero por suerte esta vez me voy contento con el mío”, dijo Licha con una sonrisa inmensa.

Y remató con la sensación que experimentó todo el estadio en Miami: “A veces hay que sufrir”, una frase que fue el comentario repetido de la marea de hinchas cuando se retiran aliviados del Hard Rock Stadium.

De relevo en Qatar a titular en 2026

Lisandro en la coronación de Qatar era el primer suplente de Cuti Romero y Nicolás Otamendi, los titulares inamovibles de la zaga del equipo que alzó el máximo trofeo. Solía ingresar cuando el DT Lionel Scaloni apostaba por una línea de tres y entonces se movía como stoper por la izquierda, en lo que es su mejor perfil.

Pero ahora le ganó la pulseada a Otamendi y es clave en el primer pase de salida de la Scaloneta, incluso siendo más prolijo que el Cuti Romero, cuya principal virtud es la fiereza para marcar en duelos mano a mano.

Asumiendo riesgos, Licha viene teniendo un Mundial de menor a mayor, siempre dando garantías. Fue titular en las victorias 3 a 0 ante Argelia y 2 a 0 con Austria, luego no actuó en el triunfo 3 a 1 con Jordania cuando Scaloni rotó con los suplentes. Ahora reapareció en el trabajoso 3 a 2 con Cabo Verde, para avanzar a los octavos de final y fue aplicado tanto para marcar, como a la hora de aportar en ofensiva.

Su refinada técnica no es la de un tradicional zaguero central. Al contrario, tiene lanzamientos y precisión de volante creativo. Lo demostró en el pase notable por elevación a Messi para que el rosarino termine la jugada estirando la red. También cuando le quedó servida la pelota en la boca del arco y la ubicó en el ángulo, para que le sea imposible despejarla al arquero de Cabo Verde.

Hoy por hoy es uno de los bastiones del equipo y uno de los futbolistas de rendimiento más parejo, en una formación que a excepción de Lionel Messi, Dibu Martínez y Cuti Romero, tiene irregularidades al por mayor en todas las líneas.

Para Licha este es un premio a no negociar su estilo de jugar ni haciéndolo en la máxima competencia. Su marca registrada es la cabeza levantada, el pase prolijo y la búsqueda asumiendo riesgos de habilitar a un compañero para que pueda girar y lastimar al rival.

Argentina ya entró en la etapa más compleja del Mundial y es una gran noticia para el entrenador y para el equipo tener a un futbolista en su mejor versión, como es el caso de Lisandro Martínez. Su gran partido fue de lo más destacado en el marco del angustiante resultado positivo ante Cabo Verde.

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