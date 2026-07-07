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Newell's cosechó su primer triunfo de la pretemporada en el ensayo con Vélez

Tras la caída con Argentinos, los titulares de Newell's superaron 3 a 1 al Fortín en el José Amalfitani. Resta un amistoso más en su semana en Buenos Aires

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

7 de julio 2026 · 11:55hs
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Facundo Guch anotó el segundo tanto en la victoria de Newells sobre Vélez en Liniers. 

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Facundo Guch anotó el segundo tanto en la victoria de Newell's sobre Vélez en Liniers. 
Walter Mazzantti abrió la cuenta para el elenco leproso.

Walter Mazzantti abrió la cuenta para el elenco leproso.

Newell's logró su primera victoria en los amistosos de pretemporada. En el segundo de los tres ensayos de pretemporada programados durante su paso de una semana por Buenos Aires pudo sumar un resultado positivo que le permite seguir poniendo a punto su apuesta futbolística de cara al Clausura, con la motivación en aumento.

En la mañana de hoy le ganó 3 a 1 a Vélez, con goles de Walter Mazzantti (9’), Facundo Guch (23’), y Jerónimo Gómez Mattar (16’ del segundo tiempo). Mientras que, Dilan Godoy (29’) convirtió pata el dueño de casa.

En esta ocasión, volvió a utilizar la modalidad de puertas cerradas sin acceso para los hinchas ni para la prensa y, en ese marco, se disputaron dos tiempos de 30’ en el estadio José Amalfitani.

Leer más: Tercer amistoso de Newell's: enfrenta a Vélez este martes en el Amalfitani

Newell's no usó los refuerzos

Vale puntualizar que ninguno de los dos refuerzos que llegaron hasta ahora al Parque, los defensores Lautaro Giannetti y Franco Escobar, actuaron en el conjunto de titulares.

Por su parte, el volante central Luca Regiardo tampoco jugó en el turno inicial, que comenzó alrededor de las 9.30 de hoy. Si bien no hubo ningún informe oficial sobre lesionados, todo indica que el capitán no pudo jugar entre los titulares ante Argentinos y Vélez por problemas físicos.

Esta vez, el entrenador Frank Kudelka volvió a apelar al sistema 4-2-3-1 para el elenco con mayoría de titulares.

Walter Mazzantti abrió la cuenta para el elenco leproso.

Walter Mazzantti abrió la cuenta para el elenco leproso.

Esta mañana, en primer turno, el equipo principal alistó a Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, y Jerónimo Gómez Mattar, Walter Mazzantti, Facundo Guch, y Walter Núñez; y Juan Ignacio Ramírez.

En tanto, Vélez alineó a Tomás Marchiori; Joaquín García, Tomás Magallán, Aarón Quirós y Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada y Lucas Robertone; Leo Policella, Manuel Lanzini y Dilan Godoy.

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En pleno trabajo de pretemporada

Vale recordar que apenas arribó a Buenos Aires, el equipo leproso fue derrotado 1 a 0 por Argentinos Juniors, con gol de Alan Lescano de penal, en el predio de entrenamiento en el Bajo Flores que posee el Bicho.

Antes, en Rosario empató 1 a1 con Sarmiento de Junín, con un golazo de Walter Nuñez, en una prueba que se realizó en el estadio Marcelo Bielsa, antes de viajar a Los Cardales, donde se estableció para afrontar estos amistosos de preparación.

Leer más: Lo mejor que ofreció Newell's en el amistoso contra Argentinos

Más amistosos por delante

Vale remarcar que, para finalizar este paso por Buenos Aires, el plantel rojinegro compuesto por una delegación de 30 jugadores que incluye a seis juveniles que se destacaron el semestre anterior en la reserva, se medirá el sábado con Independiente de Avellaneda, y luego retornará a Rosario a seguir cumpliendo tareas de pretemporada, cada vez con el acento más ubicado en relación a la pelota.

En ese grupo figuran Néstor Boretto (zaguero zurdo 2006), Tomás Viola (volante derecho 2006), Thomas Ríos (extremo zurdo 2006), Facundo Basualdo (volante derecho 2005), Valentín Rosso (marcado central 2008), y Blas Benedetto (volante 2006). A estos futbolistas, esta etapa servirá para ganarse un lugar de consideración ante el cuerpo técnico rojinegro.

Luego, ya en nuestra ciudad, está planeado desarrollar otro amistoso antes del comienzo del torneo Clausura, pero aún no están definidos el rival ni la modalidad.

Ahora, con un triunfo en este amistoso, todo el universo rojinegro se empieza a vestir de mayor distensión.

¿Y el alternativo?

En el segundo turno, ya con Giannetti y Regiardo en las filas para poder sumar minutos, el equipo rojinegro igualó 1 a 1 con Vélez, con goles de Matías Cóccaro (4’) y Diego Valdés (20’ ST) para el Fortín.

Vale destacar que Kudelka también volvió a utilizar un dibujo táctico distinto a los titulares. Otra vez se inclinó por un 4-4-2, con dos nueve arriba.

Newell’s allí formó con Gabriel Arias; Tomás Viola, Ian Glavinovich, Giannetti, y Martín Luciano; Valentino Acuña , Regiardo, Marcelo Esponda, y Luciano Herrera; Francisco Scarpeccio y Cóccaro.

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Luciano Herrera integró el elenco titular ante Argentinos Juniors, en la derrota de Newells en el Bajo Flores.

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