Lo mejor que ofreció Newell's en el amistoso contra Argentinos

El equipo titular mostró puntos altos al margen de la derrota por 1 a 0. Se destacaron Rodrigo Herrera, Facundo Guch y el trabajo de la defensa y el medio

Para Frank Kudelka es tiempo de trabajo y evaluación. Por eso, el segundo amistoso de la pretemporada, contra Argentinos Juniors en el predio del Bicho en Bajo Flores, excede el resultado negativo del partido disputado entre las formaciones titulares. Le sirve al entrenador para analizar y continuar fortaleciendo el plantel de Newell's durante su estadía en el complejo Los Cardales, donde permanecerá hasta el 11 de julio inclusive.

Newell's disputó dos partidos contra Argentinos. El de los titulares, que perdió por la mínima diferencia, y el de los suplentes, que empató 1 a 1. Para el primero, Kudelka repitió a la mayoría de los que jugaron el amistoso contra Sarmiento (1-1) en el Coloso del sábado 27 de julio

Faltaron Luca Regiardo, por un golpe, y Walter Núñez, quien jugó el segundo partido frente al conjunto de Nico Diez y fue reemplazado por Luciano Herrera.

Herrera fue el que trabó a un futbolista del Bicho dentro del área rojinegra y le permitió a Alan Lescano anotar de penal el único tanto del partido, de una duración de 60'.

Sigue la puesta a punto



El equipo de Frank Kudelka sumó minutos de fútbol en dos amistosos frente a Argentinos Juniors en Buenos Aires.#VamosNewells pic.twitter.com/F0Q3hzxmxh — Newell’s Old Boys (@Newells) July 4, 2026

Durante esos primeros minutos en los que Argentinos pasó al frente en el marcador, Newell's no hizo pie. No consiguió afirmarse. El local ejerció la posesión y logró ponerse en ventaja.

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Pero el conjunto rojinegro reaccionó y manejó el partido hasta el final. La defensa estuvo sólida y el medio contuvo y fue criterioso con la pelota.

La última línea, integrada por Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Martín Luciano, se mantuvo bien parada y respaldó con seguridad al arquero Josué Reinatti.

La labor de Rodrigo Herrera y Guch

En la mitad de cancha, Rodrigo Herrera tocó y le dio circulación al equipo, en tanto Facundo Guch fue importante con sus avances verticales.

Herrera terminó en un nivel ascendente el torneo Apertura y es un estímulo que haya jugado en ese nivel durante este amistoso de preparación. Newell's lo necesita así, más involucrado en el juego, con despliegue y precisión en los pases.

Guch fue uno de los futbolistas que le dio una renovación al plantel en los últimos tiempos. Encarador y hábil, la Lepra requiere de esta clase de futbolistas desequilibrantes. Así, como jugó ante el Bicho.

Facundo Guch y uno de sus típicos movimientos: la corrida vertical con pelota dominada. Newell's Oficial

Si bien lo tiene a Guch, Newell's está detrás de un mediocampista creativo. Un volante capacitado para manejar los tiempos.

¿Cuál fue la deuda del sábado? La eficacia frente al arco rival. Que la elaboración de juego tuviera el final deseado, con la pelota adentro del arco. Esta es una de las cuestiones a perfeccionar.

Matías Cóccaro tuvo una oportunidad clara tras un centro al ras del piso de Martín Luciano. El centrodelantero se tiró hacia adelante para patear y la pelota fue al medio, donde salió a achicar el arquero Brayan Cortés.

El Colo Ramírez la sigue metiendo

Lo positivo es que Juan Ignacio Ramírez convirtió en el 1 a 1 del partido entre los suplentes. El autor de tres goles en los últimos 3 partidos del Apertura fue habilitado por Esponda, que interceptó una mala entrega en el medio y tocó de primera para el uruguayo. El nueve se filtró y la tocó de zurda a la izquierda de Diego "Ruso" Rodríguez.

Si se considera la dificultad de Newell's en el último torneo para llegar al gol, es una buena señal de que el Colo Ramírez la siga metiendo.

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De todos modos, el club intenta la contratación de un delantero.

El miércoles habrá otro amistoso, contra Vélez en Liniers, mientras que el sábado se medirá con Independiente en el estadio Libertadores de América. Todos partidos de utilidad para que Kudelka siga ensayando y sus futbolistas intenten seguir mejorando.

Antes de los próximos compromisos, el plantel continuará los entrenamientos en Los Cardales. Este domingo por la mañana fue la única práctica programada del día.

Lautaro Giannetti, durante la práctica de Newell's de este domingo por la mañana. Newell's Oficial

Franco Escobar y Lautaro Giannetti, las dos incorporaciones, realizaron distintas tareas. No jugaron el sábado porque recién llegaron y quieren que se vayan poniendo en igualdad de condiciones de preparación que sus compañeros.