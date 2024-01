Emiliano Vecchio rescindirá su contrato con Racing por motivos personales

El ex jugador de Central, que jugó veinte partidos, no se presentó a los entrenamientos del equipo y habría recibido un llamado de Unión Española de Chile

Al mando del entrenador Gustavo Costas, el equipo se entrenó a puertas abiertas a la prensa, en el predio y con la ausencia de Vecchio, quien habría decidido no continuar ya que no se siente al ciento por ciento como para seguir jugando en Racing. Al parecer, el ex canalla considera no estar de la mejor manera ni en lo físico ni en lo mental.