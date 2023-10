El exCentral Emiliano Vecchio salió a desmentir conflictos con el plantel de Racing

"Se han dicho muchísimas cosas de la relación con mis compañeros que no son ciertas", sostuvo Emiliano Vecchio.

El volante Emiliano Vecchio salió a responder críticas vertidas desde distintos sectores sobre presuntos enfrentamientos con algunos compañeros de equipo y su aparente incumplimiento de las obligaciones profesionales que debe tener para con Racing aduciendo que "no pasa nada de lo que se está diciendo".

El ex Central, de 34 años, eligió las redes sociales, en este caso su cuenta de Instagram, para referirse a esos temas a través de un extenso posteo que cuenta con el siguiente texto:

En Newell's hay varios entre algodones pero no los apurarán

"Hola a todos. En este último tiempo me he visto involucrado en un montón de situaciones que no son reales y hasta el momento elegí el silencio para evitar darle trascendencia a esas mentiras. Hoy siento que es tiempo de aclarar porque entiendo que estamos en un momento delicado en el que necesitamos unión, paz y claridad", inició el comunicado.