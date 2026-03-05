La Capital | Ovación | Newell's

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

El boliviano Carlos Lampe, de 38 años, actualmente en Club Bolívar, es una opción para la entidad del Parque tras la dura lesión que sufrió el ex-Racing

Luis Castro

Por Luis Castro

5 de marzo 2026 · 09:44hs
El nombre del arquero Carlos Lampe sonó por la zona del Parque de la Independencia.

El nombre del arquero Carlos Lampe sonó por la zona del Parque de la Independencia.

El arquero boliviano y de amplia trayectoria Carlos Lampe fue ofrecido a Newell’s tras la dura lesión que sufrió Gabriel Arias y que le demandará varios meses de inactividad. El nombre del experimentado jugador de Club Bolívar fue acercado a la dirigencia Leprosa como una alternativa para ocupar el lugar del ex-Racing, aunque todo dependerá de lo que decida Frank Kudelka.

Cabe recordar que Arias sufrió una fractura en el peroné izquierdo en la derrota frente a Estudiantes, en la antesala al clásico con Central, y tendrá varios meses de recuperación para volver a estar a disposición del cuerpo técnico. Kudelka optó por Williams Barlasina para cubrir el arco y tiene como alternativa a Josué Reinatti, es por eso que habrá que ver si opta por alguien de mayor experiencia o se queda con los arqueros que tiene a mano.

Lampe, de 38 años, tuvo un paso por Boca en 2018 y también integra la selección de Bolivia. Su situación contractual en Bolívar "no sería un impedimento si la Lepra decide avanzar", según se informó. No obstante, Newell's estaba en la búsqueda de otro lugar a cubrir -un volante ofensivo-, aunque como la lesión de Arias es importante podría solicitar que se le habilite un cupo.

>>Leer más: Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Kudelka ya tiene otro defensor

Mientras tanto, Kudelka tiene a mano a Martín Ortega, un lateral derecho para competir con Armando Méndez y que se convirtió en la cara nueva del plantel hace unas horas. La grave lesión de Alejo Montero, que lo sacó de las canchas por varios meses, lo cierto es que la partida de Jherson Mosquera también genera un escenario complejo ya que cuenta sólo con Méndez. Es por eso que Ortega, quien llegó libre, podría ser una variante a tener a disposición.

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

En cuanto a Lampe, el guardavalla conoce bien el fútbol argentino porque además de su paso por Boca vistió los colores de las camisetas de Vélez y Atlético Tucumán.

Noticias relacionadas
Guillermo May llegó a la entidad del Parque como refuerzo en 2023, pero tuvo escasa participación.

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Ignacio Boero junto a Julián González y Juan Cúneo, luego de las elecciones de Newells.

"Este momento de Newell's exige grandeza y decisiones colectivas": la propuesta que le hicieron a Boero

Martín Ortega fue confirmado por Newells como nuevo refuerzo.

Nueva cara en Bella Vista: Newell's anunció otro refuerzo para la defensa

Frank Kudelka le grita a sus futbolistas durante el clásico. Debe preparar a Newells para el martes 10 de marzo contra Platense.

Para Frank Kudelka es un beneficio tener más días de entrenamiento con Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Lo último

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Alejandro Sanz conquistó a Rosario en una noche de hits, invitados y sorpresas

Alejandro Sanz conquistó a Rosario en una noche de hits, invitados y sorpresas

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Camiones y un micro fueron parte de los siniestros a escasa distancia entre sí. Se ha generado un intenso caos vehicular, con demoras de horas hacia Capital

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa
Policiales

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Ovación
Vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver el debut 2026 de la Fórmula 1
Ovación

Vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver el debut 2026 de la Fórmula 1

Vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver el debut 2026 de la Fórmula 1

Vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver el debut 2026 de la Fórmula 1

Newells suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

Newell's suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

Policiales
Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

La Ciudad
Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

La Capital se ubica entre los medios de comunicación más leídos de Argentina

La Capital se ubica entre los medios de comunicación más leídos de Argentina

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
La Ciudad

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas
La Ciudad

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia
Ovación

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Economía

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Política

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Economía

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA