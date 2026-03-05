Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

El boliviano Carlos Lampe, de 38 años, actualmente en Club Bolívar, es una opción para la entidad del Parque tras la dura lesión que sufrió el ex-Racing

El arquero boliviano y de amplia trayectoria Carlos Lampe fue ofrecido a Newell’s tras la dura lesión que sufrió Gabriel Arias y que le demandará varios meses de inactividad . El nombre del experimentado jugador de Club Bolívar fue acercado a la dirigencia Leprosa como una alternativa para ocupar el lugar del ex-Racing, aunque todo dependerá de lo que decida Frank Kudelka.

Cabe recordar que Arias sufrió una fractura en el peroné izquierdo en la derrota frente a Estudiantes, en la antesala al clásico con Central, y tendrá varios meses de recuperación para volver a estar a disposición del cuerpo técnico. Kudelka optó por Williams Barlasina para cubrir el arco y tiene como alternativa a Josué Reinatti, es por eso que habrá que ver si opta por alguien de mayor experiencia o se queda con los arqueros que tiene a mano.

Lampe, de 38 años, tuvo un paso por Boca en 2018 y también integra la selección de Bolivia. Su situación contractual en Bolívar "no sería un impedimento si la Lepra decide avanzar", según se informó. No obstante, Newell's estaba en la búsqueda de otro lugar a cubrir -un volante ofensivo-, aunque como la lesión de Arias es importante podría solicitar que se le habilite un cupo.

Kudelka ya tiene otro defensor

Mientras tanto, Kudelka tiene a mano a Martín Ortega, un lateral derecho para competir con Armando Méndez y que se convirtió en la cara nueva del plantel hace unas horas. La grave lesión de Alejo Montero, que lo sacó de las canchas por varios meses, lo cierto es que la partida de Jherson Mosquera también genera un escenario complejo ya que cuenta sólo con Méndez. Es por eso que Ortega, quien llegó libre, podría ser una variante a tener a disposición.

En cuanto a Lampe, el guardavalla conoce bien el fútbol argentino porque además de su paso por Boca vistió los colores de las camisetas de Vélez y Atlético Tucumán.