Newell's: la dupla Orsi-Gómez, a apenas un paso de llegar al parque Independencia

La pareja de entrenadores, que viene de salir campeona este año con Platense, hoy formalizaría su llegada para comandar el equipo leproso

Una dupla que se forjó desde la última categoría del ascenso, hasta llegar a coronar en la primera división. Campeones con Platense este año, un futuro en Newell's les espera.

Si todo termina de avanzar en sentido positivo, como viene transitando hasta ahora, hoy puede ser un día muy importante para Newell's . Es que, tras las elecciones con participación récord y la asunción de la nueva comisión directiva, se podría confirmar el desembarco de la dupla que componen Favio Orsi y Sergio Gómez para conducir la primera división rojinegra.

Esta pareja de entrenadores, que llevan como valioso y reciente antecedente el campeonato Apertura 2025 obtenido con Platense, tiene todo listo para formalizar su llegada . Esa señal inmediata sedujo a la nueva dirigencia leprosa que necesitaba definir el nombramiento del técnico antes del jueves, que es cuando vuelve a practicar el plantel.

La llegada de la dupla comenzó a tomar fuerza a partir de la baja de uno de los que candidatos: Martín Anselmi . El DT, hincha de Newell’s parecía que les gustaba a todas las listas, pero desde la noche de la trascendente votación, en la que participaron alrededor de 11 mil socios, ya comenzó a desinflarse su nombre.

La mayoría de los hinchas leprosos creía que el que tenía más chances era Anselmi , pero rápidamente se tuvieron que enfocar en una búsqueda que necesitaba apurar los pasos en las negociaciones.

Newell's buscó a través de Sensini

Ya en la presentación oficial de la nueva comisión directiva que encabeza Ignacio Boero, entre un montón de frentes de trabajo que se abrieron al tomar las riendas del club, uno de los más importantes era el de decidir al nuevo DT.

Esa tarea estuvo a cargo de Roberto Sensini, director deportivo de Newell’s, quien desde un primer momento dejó traslucir que el miércoles sería una jornada de carácter determinante. Lo cierto es que las tratativas siguieron avanzando en ese frente, y todo indica que hoy será ese día decisivo.

Según trascendió, ya habrían llegado a un acuerdo referido a todas las cuestiones generales y sólo faltaría la firma para que la dupla Orsi-Gómez asuma. Es más, tras la ratificación, que llegaría hoy por parte de las autoridades rojinegras, los entrenadores estarían al mando de sus nuevos dirigidos este jueves a la tarde, cuando la delegación leprosa regrese del descanso.

Si todo continúa transitando en la misma dirección, Orsi y Gómez se transformarían en los primeros técnicos de esta nueva etapa que comienza Boero, que tiene la difícil misión de recuperar y revitalizar la entidad luego del proceso que lideró Ignacio Astore, una pésima gestión que derivó lógicamente en una crisis institucional y deportiva que nunca encontró un piso desde donde reaccionar.

En Newell's, el fútbol acomoda y tracciona

En un club como Newell’s, el fútbol juega un rol determinante, y la decisión de optar por Orsi y Gómez encierra un peso que eleva su condición y es muy importante de cara a lo que puede venir en el club el Parque.

Si el fútbol de primera anda bien, todo lo demás se encarrila y se encolumna de manera menos problemática y menos estridente. Todo fluye mejor. Es un estado mágico que tiñe todo de otro color, y viste todo de acompañamientos positivos.

Boero lo sabe mejor que nadie. Sensini también. Y por eso, los principales focos de esfuerzos se están direccionando en estos momentos en esos carriles. Y todo parece indicar que se mantendrá en este posicionamiento, entendiendos estas responsabilidades, las prioridades y estos grados de importancia.

Orsi y Gómez vienen de salir campeones hace seis meses con Platense. Condujeron a ese equipo a un logro que se dio por primera vez en su historia. El club calamar nunca había conseguido algo similar y esa distinción reciente llevó a la dirigencia a tenerlos siempre entre las carpetas de posibilidades.

Tras coronarse con el club de Saavedra, un equipo que nunca estuvo acostumbrado ni a las grandes disputas ni a los flashes principales, todo parecía que iba a continuar en ese rol. Por eso sorprendió que ellos fueron quienes dejaron esa institución luego de salir campeones, sobre todo si se tenía en cuenta que podía pelear por conseguir más estrellas y que estaba clasificado a la Copa Libertadores 2026.

Nunca se aclaró mucho esa salida, y también sorprendió que en estos seis meses no decidieron aceptar ninguna oportunidad en otra entidad de fútbol. Más allá de eso, sus perfiles utilitarios y laboriosos han creado una imagen de que pueden llegar a administrar todas las urgencias y las carencias que carga en su mochila este Newell’s.

Anselmi se fue rápido al descarte en Newell's

El escenario de elección de técnico cambió drásticamente luego de las elecciones. Como ha pasado en otros casos, que declaman sus sentimientos cercanos a Newell’s, pero después siempre encuentran razones ocasionales o de contexto para evitar correr riesgos propios, esta vez el que quedó expuesto en esta situación fue Martín Anselmi.

Era el entrenador que querían casi todas las agrupaciones, tres de las cuatro listas que se presentaron en los comicios expresaron que lo tenían entre los apuntados, y finalmente, al momento de tomar las decisiones y hacerse cargo de lo que declaran y lo que les transmiten a los dirigentes de turno en las negociaciones previas, nunca dan la presencia reclamada.

Hasta hace muy poco tiempo, Martín Anselmi era un casi desconocido para el hincha rojinegro, que comenzó a ganarse puestos de consideración cuando desde casi todas las listas lo nombraban como alguien muy calificado para ese cargo y con arraigo sentimental con Newell’s. Lo señalaban como el primero a tratar de cerrar.

En los últimos días, las tratativas con Anselmi no prosperaron. De acuerdo a lo que trascendió, había solicitado una suma importante para su contratación y, a la vez, habría condicionado su llegada al arribo de muchos refuerzos, una cantidad superior a la que considera el club como adecuada. Esto llevó a la nueva directiva a tener que activar rápidamente las negociaciones en otras direcciones. Y la que más convenció, fue la dupla Orsi y Gómez. Como algo más acorde, a lo que puede y tiene Newell’s.