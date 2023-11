Di María confirmó que el triunfo contra Brasil fue su último partido por Eliminatorias

En un emotivo posteo, Fideo ratificó que deja la selección argentina tras la Copa América. "Lo más hermoso que me pasó en mi carrera", resumió Di María su paso por la albiceleste

"No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", continuó el autor de los goles más importantes de la Scaloneta.