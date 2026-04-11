Central viajó con una ausencia importante: Di María será preservado para la Copa Libertadores

El capitán canalla, que viene de jugar los 90' en Independiente del Valle, no viajó para el encuentro ante Huracán. Tampoco lo hicieron Ovando ni Sández

Esta vez Ángel Di María no saldrá a la cancha. El campeón del mundo pone el foco en el viaje a Paraguay.

Ángel Di María será preservado por Jorge Almirón para el partido de la Copa Libertadores del próximo miércoles, cuando Central visite a Libertad en Paraguay . El campeón del mundo quedó afuera de la lista de concentrados y no estará ante Huracán.

Lo mismo sucede con Ignacio Ovando y Agustín Sández . ¿El motivo? Ovando, por cuestiones físicas, mientras que Sández debe cumplir una fecha de suspensión.

Di María se perderá el cuarto partido de la temporada. El esfuerzo físico realizado el último jueves en el Gigante, donde jugó los 90 minutos, pasó factura. Y Angelito aprovechará el fin de semana para recuperar energías. Lo hará respaldado por la ventaja que tiene Central, al menos por ahora, en la tabla de la Zona B del torneo Apertura.

Hasta ahora, Di María no había firmado planilla en dos encuentros de este 2026: ante Argentinos en La Paternal y frente a Atlético Tucumán . Además, integró el banco y no ingresó ante Independiente Rivadavia. En lo que va de la temporada jugó 11 de los 14 encuentros disputados por Central. Fue titular en 10 de ellos, participó en casi todos los minutos y marcó cuatro goles. Le tocó ingresar una sola vez desde el banco, ante Banfield en el Gigante, y su aporte fue vital para que el equipo de Almirón diera vuelta el resultado y terminara ganando 2 a 1.

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Otros dos, además de Di María

Además de Di María, hay otros dos jugadores que fueron titulares ante los ecuatorianos que no están en la nómina de citados para el duelo de este domingo ante Huracán: Ovando y Sández.

SandezLV En Central, Agustín Sández llegó a las cinco amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión. Leonardo Vincenti / La Capital

El juvenil no completó los 90 frente a Independiente del Valle, partido en el que su presencia estuvo en duda ya que, según trascendió, se recuperaba de un problema físico menor. El lateral, en tanto, debe cumplir una jornada de suspensión tras haber recibido la quinta amarilla del torneo jugando ante los tucumanos, en Arroyito.

Entre los regresos para cubrir las bajas de los que salen aparece Pol Fernández. El volante no pudo estar ante los ecuatorianos debido a que adeudaba una fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones. Esto ocurrió en la temporada pasada, cuando jugó para Godoy Cruz la Copa Sudamericana.

Además de Pol Fernández, Almirón incluyó en la nómina a tres juveniles. Dos de ellos ya estuvieron en el banco en otras oportunidades, el zaguero Marco Antonio Vicente y el lateral zurdo Leonardo Ríos. A ellos se sumó, por primera vez, el defensor central Franco Castorani, de 20 años y oriundo de Timbúes, que disputó seis partidos como titular en el equipo de reserva.

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QuintanaLV Carlos Quintana tendría su primer partido como titular tras la fractura de tobillo que sufrió en septiembre de 2025. Leonardo Vincenti / Ca Capital

Los concentrados del Canalla

Los concentrados son Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Carlos Quintana, Gastón Ávila, Vicente, Castorani, Emanuel Coronel, Alexis Soto, Leonardo Ríos, Federico Navarro, Franco Ibarra, Lucas Ramos, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Pol Fernández, Gaspar Duarte, Giovanni Cantizano, Julián Fernández, Jaminton Campaz, Fabricio Oviedo, Marcelo Cabrera, Enzo Copetti y Alejo Veliz.