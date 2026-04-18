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Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

El equipo que ofrece un espacio para chicos con capacidades diferentes abrió más puertas con las primeras experiencias de trabajo para sus deportistas

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

18 de abril 2026 · 06:30hs
San Agustín XV impulsa la modalidad de Mixed Ability Rugby en Rosario.

San Agustín XV impulsa la modalidad de Mixed Ability Rugby en Rosario.

El deporte rompe barreras y abre puertas para todos los que se atreven a dar el primer paso, pero también crea puentes para que sus protagonistas puedan seguir su propio camino. El caso de San Agustín XV, equipo de rugby formado para los chicos con capacidades diferentes, se convirtió en un espacio de integración con mucho más que la ovalada.

Este equipo se lanzó el 20 de septiembre de 2019 y, a pesar de sufrir rápidamente la llegada de la pandemia, logró establecerse para “sembrar la semilla de la inclusión en el rugby rosarino a través de un proyecto que hoy sigue creciendo”, destacó Sebastián Bosch, presidente de la Fundación San Agustín, en diálogo con La Capital.

Los jóvenes encontraron un lugar que fomenta la inclusión y les permite superar el temor de jugar un deporte de contacto como el rugby, aunque también descubrieron una puerta abierta a la inserción laboral, con un área que trabaja para crear vínculos que les permitan acceder a sus primeras experiencias laborales y dar un paso muy importante en su crecimiento personal e integración social.

San Agustín XV marcó el puntapié inicial para que existan espacios de rugby destinados a chicos con discapacidad y actualmente entrenan una vez por semana en el Hipódromo de Rosario bajo la modalidad de Mixed Ability Rugby, práctica que Bosch describió como “una propuesta que integra en un mismo equipo a jugadores con y sin discapacidad, promoviendo valores como la inclusión, el respeto y el trabajo en equipo”.

Un propósito claro para los chicos

“A lo largo de estos años, hemos tenido experiencias muy enriquecedoras. Participamos en dos mundiales (Cork y Pamplona), en cinco encuentros nacionales (Neuquén, Buenos Aires, Río Cuarto, Rosario y Tucumán) y también compartimos actividades como viajes para ver a Los Pumas y distintos eventos a nivel local y regional”, aseguró el destacado entrenador y dirigente rosarino.

>> Leer más: Súper Rugby Américas en vivo: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Al respecto, Bosch remarcó que apuntan a “seguir creciendo y consolidando el proyecto”, así como también tienen previsto ver a Los Pumas en Mendoza y participar destacado entrenador y dirigente rosarino. A su vez, impulsan el desarrollo del Mixed Ability Rugby en la ciudad, con otros clubes, como Gimnasia y Esgrima, Atlético del Rosario y Old Resian que se sumaron a la iniciativa, mientras que Jockey Club se incorporará próximamente.

“Nuestro propósito es claro, que cada chico tenga cada vez más estímulos dentro del rugby, que pueda superarse día a día y, sobre todo, que pueda vivir plenamente todo lo que este deporte tiene para ofrecer”, resaltó Bosch sobre los objetivos de San Agustín XV.

Mucho más que rugby

En paralelo al desarrollo deportivo de los jóvenes, este equipo de trabajo creó un área vinculada a la inserción laboral. “Conformamos una comisión específica que en el último tiempo ha crecido y se ha consolidado significativamente. Gracias a este desarrollo, muchos jugadores de San Agustín han podido acceder a sus primeras experiencias laborales, dando un paso muy importante en su crecimiento personal y en su integración social”, puntualizó.

Bosch enfatizó en que este año mantienen el objetivo claro de “seguir fortaleciendo este aspecto, generando nuevos convenios con empresas que les permitan ampliar las oportunidades y acompañar a cada jugador en su desarrollo, no solamente dentro del rugby, sino también en su vida cotidiana”.

En relación a esta iniciativa, detalló que “San Agustín Laboral inició sus actividades a través de talleres de oficio, con el objetivo de brindar herramientas concretas de orientación laboral y acompañar a los jugadores en la elaboración de su primer currículum”. En tanto, avanzaron con nuevos convenios empresariales y se consolidaron nuevas oportunidades laborales, todo con el acompañamiento de programas provinciales y nacionales.

Inserción laboral para los deportistas

El dirigente de San Agustín señaló que actualmente “el programa cuenta con 22 jóvenes trabajando, reflejando un crecimiento sostenido y un fuerte compromiso con la inclusión y el desarrollo laboral”.

En cuanto a los sectores en los que se insertaron algunos de estos chicos, se destaca principalmente la gastronomía, aunque también hay experiencias con logística, empaques, supermercados, cuidados de espacios, seguridad privada y clubes, entre otros.

Algunos de estos casos derivaron en trabajos fijos o contrataciones formales de los jóvenes deportistas, mientras que otras experiencias fueron temporales o bajo programas de inclusión del Ministerio de Trabajo.

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