Pésimas noticias para Central: Ángel Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

uy malas noticias para Central el día del viaje a Paraguay para el partido frente a Libertad por la Copa Libertadores. Ángel Di María ni siquiera se subió al avión, por lo que el Canalla tendrá una baja sustancial en un partido que para el Canalla tiene un significado importante.
Ya minutos después del mediodía había trascendido que Di María había sentido una molestia en el último entrenamiento, pero no quedaba otra que esperar hasta que se conociera la lista de concentrados, para ver si Fideo finalmente integraba la delegación.
Lo cierto es que no hizo falta esperar que apareciera el listado de Jorge Almirón. Ya en el aeropuerto, este diario pudo constatar que aquello con lo que se especulaba se transformó en realidad.
El jugador estrella, afuera
Con este panorama, el Canalla fue a Paraguay en busca de puntos importantes sin su jugador estrella, del que siempre se puede esperar algo distinto. Di María estaba por supuesto en la lista primaria, pero con esto que sucedió en la práctica matutina, el cuerpo técnico tuvo que buscarle un reemplazante.
La noticia cayó como una bomba en el mundo Central justamente por la categoría del jugador en cuestión. Pero también porque el físico de Fideo venía siendo preservado pura y exclusivamente para la Copa Libertadores.
Se recuerda que Di María fue uno de los que no viajó (otro habitualmente titular fue Ignacio Ovando) para el partido contra Huracán luego de haber actuado los 90 minutos frente a Independiente del Valle, por la primera fecha de la Copa Libertadores.
Algunos indicios previos
Pero antes de eso también hubo indicios más que claros. Por ejemplo, en Mendoza el campeón del mundo estuvo, pero fue al banco y no ingresó pese al resultado adverso.
Es más, después de ese encuentro se habló mucho de la lesión de Fideo, a quien le realizaron estudios por imágenes que determinaron una pequeña lesión muscular. Por eso su ausencia en el choque frente a Atlético Tucumán por el torneo Apertura.
Lo concreto es que, tras el empate en el debut contra Independiente del Valle, Central está frente a un partido de mucha importancia, en el que tiene la obligación de al menos sumar y ese cometido lo buscará sin Di María en el equipo.
Otro de los que no viajó para el choque ante Huracán fue Ignacio Ovando, pero el juvenil reapareció entre los convocados. Volverá a conformar la zaga central junto a Gastón Ávila.
En lo que tiene que ver con el equipo, está claro que serán muchos cambios los que presentará el Canalla, aunque el once es bastante similar al que actuó contra los ecuatorianos en el Gigante de Arroyito.
A las 17 estaba previsto el viaje de la delegación canalla hacia Paraguay y ya en el aeropuerto internacional de Fisherton hubo una ausencia que hizo ruido.
Los que viajaron a Paraguay
Los 24 futbolistas que viajaron a Paraguay son: Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Damián Fernández, Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Luca Raffin, Carlos Quintana, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Lucas Ramos, Guillermo Fernández, Jaminton Campaz, Julián Fernández, Marcelo Cabrera, Giovanni Cantizano, Gaspar Duarte, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo y Alejo Veliz.
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