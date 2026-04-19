Trágico choque en Brasil: cinco personas murieron, entre ellas dos argentinos

El siniestro ocurrió este sábado en el estado de Santa Catarina. El vehículo en el que circulaban las víctimas impactó de frente contra camión

El siniestro sucedió sobre la ruta estadual SC-110, a pocos kilómetros de la localidad de Ituporanga en el estado de Santa Catarina.

Una madre y su hijo, ambos de nacionalidad argentina, murieron en un siniestro vial en Brasil . El hecho se produjo este sábado cuando el auto donde viajaban las víctimas, junto a otras tres personas que tampoco sobrevivieron, impactó de frente con un camión.

El siniestro sucedió sobre la ruta estadual SC-110, a pocos kilómetros de la localidad de Ituporanga en el estado de Santa Catarina . Según informaron medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en la región de Alto Vale de Itajaí, cuando el Fiat Uno en el que viajaban las cinco personas impactó de frente contra el camión.

Según los partes oficiales, todos los ocupantes del automóvil, incluidos los dos argentinos, perdieron la vida en el lugar, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

Según informó Misiones Online, el automóvil habría invadido el carril opuesto, originando el impacto contra el vehículo de gran porte. A causa del fuerte impacto, el rodado menor quedó completamente destruido.

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Las víctimas

Las personas fallecidas fueron identificadas como Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Ezequiel Cordeiro Pedroso, de 19 años, ambos de nacionalidad argentina, residentes en la localidad de San Pedro, Misiones, una comuna situada a unos 600 kilómetros al oeste del lugar del accidente. Junto a ellos, murieron Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza.

La Policía Militar de Carreteras mantiene bajo investigación las circunstancias exactas del siniestro, según informó Misiones Online. Al conductor del camión se le practicó una prueba de alcoholemia con resultado negativo.

El chófer fue examinado en el sitio del accidente, donde no se encontraron elementos que lo vincularan con la causa del siniestro. Hasta el momento, no se han detectado factores adicionales relacionados con su estado físico.