Mazzantti y los pibes de Newell's: "Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores"

El delantero, clave en la levantada de Newell's, banca a los juveniles: "Los chicos están muy comprometidos", le confió a Ovación.

"Fue un partido bravísimo por como venían ellos en el campeonato, es un equipo que juega bien, pero pudimos lastimarlos y llevarnos los tres puntos a Rosario". Feliz por la magnitud del triunfo y porque Newell's comienza a salir del fondo de las tablas, Walter Mazzantti analizó lo que fue una victoria clave en Santa Fe ante Unión.

Y remarcó el trabajo y cómo transitan este momento los juveniles del club: "Los chicos del club están muy comprometidos, son muy jóvenes y quieren sacar esto adelante. Es un orgullo jugar con estos juveniles por como defienden estos colores. Me pone muy contento".

El ex Huracán quedó conforme con lo realizado en la capital de la provincia ante el Tatengue el viernes por la noche. "Estoy contento con el partido que hicimos, arrancamos un poco dormidos pero lo pudimos dar vuelta. Sufrimos un poco en el final pero lo pudimos aguantar y quedarnos con la victoria" aseguró.

"Tratamos de aguantar la pelota"

En varios momentos del encuentro, se lo observó en extrema soledad en la faz ofensiva sin poder aprovechar los contragolpes. El ex Independiente justificó la ausencia de compañía en el ataque: "Hubo pelotas donde no llegábamos con mucha gente por como se estaba dando el partido, ellos llegaban con muchos jugadores, teníamos que defender todos y quedábamos con pocas opciones en ofensiva para atacar. Tratamos de aguantar la pelota, de ganar un poco de tiempo y atacar con más compañeros".

Se llenó de elogios para Josué Reinatti, quien en la última jugada del cotejo ahogó el empate de Unión. "La última pelota es impresionante, como sale a buscar el balón y de qué manera gana el duelo es increíble", subrayó sobre el arquero Leproso.

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"El equipo siempre fue por más"

Por los últimos resultados, la derrota ante Acassuso fue tocar fondo, aunque Mazzantti, nunca dejó de confiar en que la mala racha iba a pasar. "Me imaginaba que se podía dar esto porque el equipo siempre quiso ir por más, buscó mejorar siempre", indicó.

Cerrando la charla con Ovación, dejó en claro que está cómodo en la institución del Parque Independencia: "Estoy contento y disfrutando, mis compañeros me hicieron sentir desde el primer momento uno más del grupo y eso me pone muy bien en lo personal".