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Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Se trata de una reconocida institución educativa ubicada en el barrio Abasto. El mensaje intimidatorio apareció en un baño del secundario. Hay medidas en curso

Matías Petisce

Por Matías Petisce

18 de abril 2026 · 12:45hs
Las autoridades del colegio público ya tomaron cartas en el asunto. 

Las autoridades del colegio público ya tomaron cartas en el asunto.  

Una amenaza en el interior del Colegio Normal 3 encendió las alarmas de la comunidad educativa por la gravedad del mensaje y el grupo delictivo que se atribuye el mismo. Se trató, en principio, de un reto viral que tiene en vilo a las escuelas de la provincia y del país.

Los ministerios de Justicia y Seguridad y Educación ya tomaron cartas en el asunto mientras la Fiscalía de Flagrancia y la policía se encuentran en pleno proceso de investigación. La institución emitió un comunicado para llevar tranquilidad a los padres de los alumnos y se pusieron en marcha distintos protocolos y rondas de diálogo para trabajar con los alumnos.

La rectora del nivel secundario del establecimiento, Daniela Toni, le confirmó a La Capital que el mensaje apareció durante la jornada del viernes en los azulejos de uno de los baños del colegio ubicado en Entre Ríos al 2300. No obstante, aseguró que es el primer caso que registran de estas características.

En tanto, desde la Fiscalía Regional consignaron que aún no hay identificados por el caso y que se dio intervención a la Unidad de Flagrancia para encabezar la investigación. La cartera educativa provincial confirmó que también hubo episodios de este tipo en los colegios Normal 1 y 2. Asimismo, insistieron en que "estas amenazas no son una broma" y que las mismas "tienen consecuencias legales".

Cómo surgió el mensaje

La amenaza fue descubierta por un alumno de quinto año del secundario, razón por la cual se dio aviso al equipo de Gestión Educativa para clausurar el lugar y activar el protocolo correspondiente. Según trascendió, estaba escrita a mano con un fibrón indeleble negro. La advertencia indicaba que el lunes 20, es decir en el inicio de la semana próxima, se concretaría ese mensaje intimidatorio sin concesiones.

La redacción del mismo estaba atribuida a una banda delictiva del momento. Es por eso que el colegio realizó la denuncia correspondiente al 911 y le dio intervención a la cartera educativa, que trabaja en conjunto con el área de seguridad de la provincia.

"En el nivel secundario se trabajan estos temas. Justamente habíamos tenido reunión de padres donde había salido la inquietud, por eso también están las ruedas de convivencia y circula la palabra, pero el contexto social desborda a las instituciones educativas, lamentablemente", reseñó Toni.

>> Leer más: El tiroteo en una escuela de San Cristóbal destapó 15 casos parecidos en la Argentina

Según precisó la rectora, el hallazgo del mensaje ocurrió sobre el horario de salida del turno mañana. "Un alumno le avisó al preceptor en alusión a un mensaje que tiene su correlato con lo que apareció en otras escuelas de Rosario y del país, sin nombres propios ni referencia puntual, más allá de la amenaza en concreto", precisó.

Acto seguido, la titular de la institución confirmó que se activó el protocolo correspondiente. En primer lugar, esto implica bloquear el lugar de acceso para que no circulen estudiantes. Además, se les dio intervención a la supervisora y el Gabinete Socioeducativo.

Tras la llegada de una patrulla del 911, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó cartas en el asunto. A la tarde arribó un gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Por lo pronto, esperamos directivas de Fiscalía, pero vamos a dictar clases con especial cuidado en ingreso y egreso de los chicos y chicas. Trabajaremos en rueda de convivencia en todos los cursos de tercero, cuarto y quinto para poder poner en palabras todo esto y que entiendan que es un delito, no es una broma", puntualizó Toni.

Un delito que tiene consecuencias

En consonancia con estos hechos, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, se refirió este viernes a una serie de amenazas de presuntos tiroteos en distintas escuelas de la provincia, a casi tres semanas del ataque ocurrido en la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años mató de un escopetazo a un compañero Ian Cabrera (13) e hirió otros chicos del establecimiento.

La funcionaria indicó que en el marco del Consejo Federal de Educación, los ministros de todo el país manifestaron una preocupación generalizada.

>> Leer más: El crimen de San Cristóbal condujo a True Crime: "La captación suele ser en las redes"

La funcionaria explicó que el gobierno provincial trabaja con un protocolo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Educación para abordar las distintas incidencias en el ámbito escolar, con especial foco en este tipo de amenazas. Remarcó que realizar este tipo de amenazas “no es una broma, es un delito de intimidación” y advirtió que “tiene consecuencias”.

En relación con los episodios recientes, confirmó avances en las investigaciones: “Este viernes, las tareas de la PDI dieron resultados con la detención de un menor de 16 años en una localidad del departamento Rosario, lo que derivó en un allanamiento y el secuestro de material de interés para la causa”.

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