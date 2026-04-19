La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad

El balance estival registra una reducción de 40.000 a 20.000 usuarios impactados por cortes, y una mejora del 18 % en las interrupciones.

El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, junto a la presidenta de la EPE Anahí Rodríguez repasaron junto a técnicos de la empresa lo invertido en obras durante el verano en Rosario.

El balance estival de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) registra una caída a la mitad en usuarios afectados en momentos críticos, una mejora del 18 % en las interrupciones y una reducción de 40.000 a 20.000 usuarios impactados por cortes. Los resultados difundidos por el gobierno provincial se apoyan en inversiones por más de 47.000 millones de pesos de la empresa eléctrica estatal y en la ejecución de 280 kilómetros de tendidos eléctricos, que fortalecieron la respuesta ante picos de demanda y altas temperatura a lo largo del último verano.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, señalaron que se registró “un impacto positivo de las inversiones realizadas en estos dos años de gestión”, y destacaron una disminución del 50 % en la cantidad de usuarios afectados, una mejora en los tiempos máximos de reposición y una baja en las interrupciones del servicio.

“Para nosotros es clave la inversión en infraestructura (cables, transformadores y estaciones transformadoras) para sostener la prestación, aumentar la potencia y mejorar la confiabilidad del sistema. En ese sentido, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, definimos que cada peso que ingresa a la EPE se destine a obras. En 2024 invertimos 56 millones de dólares, frente a los 23 millones del último año de la gestión anterior, y en 2025 alcanzamos una inversión de 120 millones de dólares, con foco en mejorar el servicio”, explicó Puccini.

Por su parte, la presidenta de la empresa, Anahí Rodríguez, destacó que “los resultados comienzan a reflejar el trabajo y la inversión que estamos llevando adelante en la ciudad de Rosario. Era una de las prioridades fijadas por el gobernador y el ministro, y vamos a sostener este rumbo para alcanzar el nivel de servicio que la ciudad merece”.

Menos cortes de la EPE

El informe de la EPE, centrado en la ciudad de Rosario, indica que en los momentos críticos -con altas temperaturas y consumo sostenido durante más de 48 horas- se logró reducir a la mitad la cantidad de usuarios afectados, al tiempo que se acortaron los tiempos de reposición.

Asimismo, si bien tanto el verano anterior como el actual mantuvieron niveles de servicio por encima de los estándares exigidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, se registró una mejora del 18% en las interrupciones, con una reducción de los usuarios afectados de 40.000 a 20.000 en situaciones críticas en comparación con el período 2024/2025.

Estos resultados se sustentan en una inversión superior a los 47.000 millones de pesos, destinada a obras como las estaciones transformadoras -entre ellas la ET Catamarca-, la repotenciación de Rosario Oeste, el recambio de conductores y nuevas conexiones a edificios. En total, se ejecutaron más de 280 kilómetros de tendidos de media y baja tensión, tanto subterráneos como aéreos.

EPE Corte temporal 3.3 Los operarios de la EPE trabajan para reestablecer el servicio en cuatro zonas de Rosario Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En paralelo, la empresa reforzó los canales de comunicación con los usuarios mediante una herramienta de WhatsApp que, desde inicios de 2026, permite informar de manera anticipada sobre fallas y brindar actualizaciones en tiempo real a quienes tienen sus datos registrados.

Obras en marcha, mejora en los usuarios

De cara a 2026, la EPE continuará con su plan de inversiones, que incluye la construcción de la nueva estación transformadora Mendoza -ubicada en la intersección de Mendoza y Buenos Aires-, un nuevo tendido de alta tensión que ingresará por calle Sorrento, en el norte de Rosario, y la ampliación del recambio de redes subterráneas y aéreas.

“La EPE se ubica entre las principales distribuidoras de energía del país, con la mayor infraestructura en kilómetros de líneas y cantidad de subestaciones de transformación en media y baja tensión”, concluyó Rodríguez.