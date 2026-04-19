La Capital | La Ciudad | EPE

La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad

El balance estival registra una reducción de 40.000 a 20.000 usuarios impactados por cortes, y una mejora del 18 % en las interrupciones.

19 de abril 2026 · 17:42hs
El ministro de Desarrollo Productivo santafesino

El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, junto a la presidenta de la EPE Anahí Rodríguez repasaron junto a técnicos de la empresa lo invertido en obras durante el verano en Rosario.

El balance estival de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) registra una caída a la mitad en usuarios afectados en momentos críticos, una mejora del 18 % en las interrupciones y una reducción de 40.000 a 20.000 usuarios impactados por cortes. Los resultados difundidos por el gobierno provincial se apoyan en inversiones por más de 47.000 millones de pesos de la empresa eléctrica estatal y en la ejecución de 280 kilómetros de tendidos eléctricos, que fortalecieron la respuesta ante picos de demanda y altas temperatura a lo largo del último verano.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, señalaron que se registró “un impacto positivo de las inversiones realizadas en estos dos años de gestión”, y destacaron una disminución del 50 % en la cantidad de usuarios afectados, una mejora en los tiempos máximos de reposición y una baja en las interrupciones del servicio.

“Para nosotros es clave la inversión en infraestructura (cables, transformadores y estaciones transformadoras) para sostener la prestación, aumentar la potencia y mejorar la confiabilidad del sistema. En ese sentido, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, definimos que cada peso que ingresa a la EPE se destine a obras. En 2024 invertimos 56 millones de dólares, frente a los 23 millones del último año de la gestión anterior, y en 2025 alcanzamos una inversión de 120 millones de dólares, con foco en mejorar el servicio”, explicó Puccini.

>>Leer más: La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

Por su parte, la presidenta de la empresa, Anahí Rodríguez, destacó que “los resultados comienzan a reflejar el trabajo y la inversión que estamos llevando adelante en la ciudad de Rosario. Era una de las prioridades fijadas por el gobernador y el ministro, y vamos a sostener este rumbo para alcanzar el nivel de servicio que la ciudad merece”.

Menos cortes de la EPE

El informe de la EPE, centrado en la ciudad de Rosario, indica que en los momentos críticos -con altas temperaturas y consumo sostenido durante más de 48 horas- se logró reducir a la mitad la cantidad de usuarios afectados, al tiempo que se acortaron los tiempos de reposición.

Asimismo, si bien tanto el verano anterior como el actual mantuvieron niveles de servicio por encima de los estándares exigidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, se registró una mejora del 18% en las interrupciones, con una reducción de los usuarios afectados de 40.000 a 20.000 en situaciones críticas en comparación con el período 2024/2025.

Estos resultados se sustentan en una inversión superior a los 47.000 millones de pesos, destinada a obras como las estaciones transformadoras -entre ellas la ET Catamarca-, la repotenciación de Rosario Oeste, el recambio de conductores y nuevas conexiones a edificios. En total, se ejecutaron más de 280 kilómetros de tendidos de media y baja tensión, tanto subterráneos como aéreos.

EPE Corte temporal 3.3
Los operarios de la EPE trabajan para reestablecer el servicio en cuatro zonas de Rosario

Los operarios de la EPE trabajan para reestablecer el servicio en cuatro zonas de Rosario

En paralelo, la empresa reforzó los canales de comunicación con los usuarios mediante una herramienta de WhatsApp que, desde inicios de 2026, permite informar de manera anticipada sobre fallas y brindar actualizaciones en tiempo real a quienes tienen sus datos registrados.

Obras en marcha, mejora en los usuarios

De cara a 2026, la EPE continuará con su plan de inversiones, que incluye la construcción de la nueva estación transformadora Mendoza -ubicada en la intersección de Mendoza y Buenos Aires-, un nuevo tendido de alta tensión que ingresará por calle Sorrento, en el norte de Rosario, y la ampliación del recambio de redes subterráneas y aéreas.

“La EPE se ubica entre las principales distribuidoras de energía del país, con la mayor infraestructura en kilómetros de líneas y cantidad de subestaciones de transformación en media y baja tensión”, concluyó Rodríguez.

Noticias relacionadas
En dos años, crecieron las faltas a clase de los estudiantes secundarios. 

En la provincia, casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

la muestra sobre los origenes de rosario llega a su fin: este domingo ofrece la ultima visita guiada

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

Este domingo, a las 8, se realizó el tradicional izamiento de la Wiphala en el mástil escolta del Monumento a la Bandera.

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

La casona de avenida Belgrano ya está cercada, a la espera que el Concejo autorice la construcción de una torre.

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Ver comentarios

Las más leídas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Mazzantti y los pibes de Newells: Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores

Mazzantti y los pibes de Newell's: "Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores"

Lo último

Cartelera económica: agenda federal de inversiones en infraestructura

Cartelera económica: agenda federal de inversiones en infraestructura

La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad

La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad

Trágico choque en Brasil: cinco personas murieron, entre ellas dos argentinos

Trágico choque en Brasil: cinco personas murieron, entre ellas dos argentinos

De Bolivia a General Lagos: sentencian a "Manudo" Guzmán por 427 kilos de cocaína

La droga fue hallada en marzo de 2024 en un camión cargado con porotos que fue frenado en el peaje de la autopista a Buenos Aires. Guzmán está acusado como jefe de una organización que traía cocaína desde Bolivia
De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo Guzmán por 427 kilos de cocaína
La senadora santafesina Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

La senadora santafesina Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Tragedia en el Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Información General

Tragedia en el Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Conmoción en Murphy: un hombre fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Conmoción en Murphy: un hombre fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Mazzantti y los pibes de Newells: Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores

Mazzantti y los pibes de Newell's: "Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores"

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Ovación
Central tiene la gran oportunidad de aclarar el panorama en uno de los frentes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene la gran oportunidad de aclarar el panorama en uno de los frentes

Central tiene la gran oportunidad de aclarar el panorama en uno de los frentes

Central tiene la gran oportunidad de aclarar el panorama en uno de los frentes

La cantera de Newells desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

La cantera de Newell's desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

River y Boca harán vibrar a todos con una nueva edición del superclásico

River y Boca harán vibrar a todos con una nueva edición del superclásico

Policiales
Conmoción en Murphy: un hombre fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Conmoción en Murphy: un hombre fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

La Ciudad
La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad
La Ciudad

La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad

En la provincia, casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

En la provincia, casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos y cubre faltantes con fondos propios
La Ciudad

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos y cubre faltantes con fondos propios

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años
La Región

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda
Economía

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en una zona rural
La Región

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en una zona rural

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito
La Ciudad

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico
Policiales

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Milei viaja de nuevo a Israel y tiene una reunión confirmada con Netanyahu
Política

Milei viaja de nuevo a Israel y tiene una reunión confirmada con Netanyahu

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos
El Mundo

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos

Funes: Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones

Por Miguel Pisano
La Región

Funes: "Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones"

Les gusta la pelusa como a nosotros

Por Jorge Asís
Miradas

"Les gusta la pelusa como a nosotros"

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Por Matías Petisce
La Ciudad

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente
Zoom

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Por Rodolfo Parody
Ovación

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias
la ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades
la ciudad

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades