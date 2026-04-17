La Capital | La Región | camionero

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Le dictaron preventiva tras incorporar peritajes que detectaron el hallazgo de cocaína. El acusado enfrenta cargos por homicidio culposo agravado. Murió una familia

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

17 de abril 2026 · 15:01hs
Las audiencias imputativa y cautelar se desarrollaron este viernes en el sexto piso de la torre judicial de San Jorge. Al finalizar

Las audiencias imputativa y cautelar se desarrollaron este viernes en el sexto piso de la torre judicial de San Jorge. Al finalizar, el juez Sebastián Szeifert ordenó el traslado del imputado al Servicio Penitenciario Provincial. (Foto: San Jorge Virtual).
Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Las audiencias imputativa y cautelar por el accidente fatal ocurrido el pasado domingo en la ruta nacional 34 se desarrollaron este viernes por la mañana en el sexto piso de la torre judicial de San Jorge. Allí, la Justicia provincial resolvió dictar la prisión preventiva para el camionero involucrado en el siniestro que causó la muerte de cuatro miembros de una familia de Carlos Pellegrini y dejó a un niño hospitalizado.

En primer término se llevó adelante la audiencia imputativa, en la cual se notificó formalmente al acusado, Brian Darío Y., de 28 años, sobre la calificación legal del hecho. Tal como había anticipado la Fiscalía, la causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, a la que se sumó en esta instancia el agravante por el uso de sustancias, luego de que en las últimas horas se incorporaran los resultados de peritajes químicos.

Pericias bioquímicas complican al camionero

Sin cuarto intermedio, el juez Sebastián Szeifert dio paso a la audiencia cautelar, en la que expusieron sus argumentos el fiscal Carlos Zoppegni y el defensor público Esteban Montenovi. Durante su alegato, el representante del Ministerio Público de la Acusación detalló las conclusiones de las pericias técnicas realizadas sobre la mecánica del choque, indicando que el camión conducido por el imputado se cruzó de carril e impactó contra la camioneta de la familia SantoVeliz cuando ésta circulaba por la banquina opuesta, en sentido surnorte. El fiscal también hizo referencia a la existencia de testigos presenciales cuyas exposiciones serán incorporadas en una etapa posterior del proceso judicial.

Cocaína en la orina

Zoppegni sostuvo además que los análisis bioquímicos incorporados recientemente al expediente arrojaron la presencia de restos de cocaína en la orina del imputado, circunstancia que fue considerada relevante al momento de solicitar la prisión preventiva.

A continuación tomó la palabra el defensor Montenovi, quien centró su estrategia en cuestionar el estado de la ruta 34 y relativizar, en esta instancia, el valor de las declaraciones de testigos presenciales. Asimismo, sostuvo que su defendido intentó esquivar a la camioneta, al considerar que ésta se le habría venido encima. Esa versión fue respaldada por el propio Brian Darío Y., quien decidió declarar durante la audiencia pese a haber manifestado inicialmente su intención de reservarse el derecho a hacerlo.

82217765

En relación con el agravante por el uso de sustancias, la defensa pidió que no sea considerado, al señalar que la presencia de cocaína se detectó únicamente en orina y no en sangre, y la atribuyó al consumo de hoja de coca, práctica conocida como “coqueo”, habitual —según remarcó— entre transportistas del norte argentino y otras regiones del país.

Finalmente, el defensor solicitó que su asistido continúe el proceso en libertad y puso a disposición una serie de medidas alternativas, entre ellas una tutela a cargo del padre del imputado, una caución monetaria y la fijación de residencia en su ciudad natal.

Mala maniobra evasiva

Tras escuchar a las partes, el juez Szeifert resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía. En su fundamentación, sostuvo que el imputado, en su condición de conductor profesional, no podía desconocer que una maniobra evasiva ante un eventual riesgo debía realizarse hacia la banquina derecha y no hacia la izquierda, como ocurrió. Con base en ese criterio y otros elementos expuestos durante la audiencia, ordenó la prisión preventiva del acusado y dispuso que el Servicio Penitenciario Provincial se haga cargo de su traslado y alojamiento.

El caso generó una profunda conmoción en la región. El siniestro vial ocurrido el domingo pasado se cobró la vida de cuatro integrantes de la familia Santo-Veliz, mientras que un niño permanece internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe, donde continúa recibiendo atención médica y psicológica.

>> Leer más: Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Noticias relacionadas
Los estudiantes fueron a la escuela de San Cristóbal en distintos horarios.

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Benigno Bruno (canotaje), Ciro Fernández (canotaje) y Alexis Gardini (atletismo) fueron homenajeados por su trayectoria.

Distinguieron a tres jóvenes deportistas de Granadero Baigorria por su desempeño en el ámbito nacional e internacional

El estado de la ruta nacional 34 es materia de preocupación en varias localidades de la provincia

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Cervezoducto en Santa Fe. Alguien intentó unan conexión clandestina.

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Lo último

Dos ex-DT de Central se enfrentarán este domingo en un gran superclásico sudamericano

Dos ex-DT de Central se enfrentarán este domingo en un gran superclásico sudamericano

La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias

La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias

La Caja del Arte de Curar profundiza reformas con foco en afiliados

La Caja del Arte de Curar profundiza reformas con foco en afiliados

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La policía arrestó a un joven de 16 años por amenazas en una escuela de Pérez. También se investigan otros casos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente
La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial
Política

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes
La Ciudad

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Tensión por fondos del transporte: La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe
La Ciudad

Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales
POLICIALES

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Ovación
Nunca visto: le mostraron la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y creen que fue por las apuestas
Ovación

Nunca visto: le mostraron la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y creen que fue por las apuestas

Nunca visto: le mostraron la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y creen que fue por las apuestas

Nunca visto: le mostraron la tarjeta amarilla dos veces en la misma jugada y creen que fue por las apuestas

El verdugo de la selección argentina en 2022 fue despedido dos meses antes del Mundial

El verdugo de la selección argentina en 2022 fue despedido dos meses antes del Mundial

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Policiales
Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio
Policiales

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

La Ciudad
La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias
La Ciudad

La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias

Tensión por fondos del transporte: La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe

Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Caputo busca tomar deuda con garantía de organismos multilaterales
Economía

Caputo busca tomar deuda con garantía de organismos multilaterales

Defensa del Consumidor alertó por el aumento de reclamos en Rosario
La Ciudad

Defensa del Consumidor alertó por el aumento de reclamos en Rosario

Juicio por la muerte de Maradona: Yo lo amaba, dijo Leopoldo Luque
Información General

Juicio por la muerte de Maradona: "Yo lo amaba", dijo Leopoldo Luque

Santa Fe: advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido
la ciudad

Santa Fe: advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
La Ciudad

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores
Política

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura
Policiales

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos
Economía

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones
Economía

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades
La Ciudad

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 
La Ciudad

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque
La Región

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34
LA REGION

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe
La Región

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
La ciudad

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"