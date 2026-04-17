Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Las audiencias imputativa y cautelar se desarrollaron este viernes en el sexto piso de la torre judicial de San Jorge. Al finalizar, el juez Sebastián Szeifert ordenó el traslado del imputado al Servicio Penitenciario Provincial. (Foto: San Jorge Virtual).

Las audiencias imputativa y cautelar por el accidente fatal ocurrido el pasado domingo en la ruta nacional 34 se desarrollaron este viernes por la mañana en el sexto piso de la torre judicial de San Jorge . Allí, la Justicia provincial resolvió dictar la prisión preventiva para el camionero involucrado en el siniestro que causó la muerte de cuatro miembros de una familia de Carlos Pellegrini y dejó a un niño hospitalizado.

En primer término se llevó adelante la audiencia imputativa, en la cual se notificó formalmente al acusado, Brian Darío Y., de 28 años, sobre la calificación legal del hecho. Tal como había anticipado la Fiscalía, la causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas , a la que se sumó en esta instancia el agravante por el uso de sustancias, luego de que en las últimas horas se incorporaran los resultados de peritajes químicos.

Sin cuarto intermedio, el juez Sebastián Szeifert dio paso a la audiencia cautelar, en la que expusieron sus argumentos el fiscal Carlos Zoppegni y el defensor público Esteban Montenovi. Durante su alegato, el representante del Ministerio Público de la Acusación detalló las conclusiones de las pericias técnicas realizadas sobre la mecánica del choque, indicando que el camión conducido por el imputado se cruzó de carril e impactó contra la camioneta de la familia SantoVeliz cuando ésta circulaba por la banquina opuesta, en sentido surnorte. El fiscal también hizo referencia a la existencia de testigos presenciales cuyas exposiciones serán incorporadas en una etapa posterior del proceso judicial.

Zoppegni sostuvo además que los análisis bioquímicos incorporados recientemente al expediente arrojaron la presencia de restos de cocaína en la orina del imputado, circunstancia que fue considerada relevante al momento de solicitar la prisión preventiva.

A continuación tomó la palabra el defensor Montenovi, quien centró su estrategia en cuestionar el estado de la ruta 34 y relativizar, en esta instancia, el valor de las declaraciones de testigos presenciales. Asimismo, sostuvo que su defendido intentó esquivar a la camioneta, al considerar que ésta se le habría venido encima. Esa versión fue respaldada por el propio Brian Darío Y., quien decidió declarar durante la audiencia pese a haber manifestado inicialmente su intención de reservarse el derecho a hacerlo.

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En relación con el agravante por el uso de sustancias, la defensa pidió que no sea considerado, al señalar que la presencia de cocaína se detectó únicamente en orina y no en sangre, y la atribuyó al consumo de hoja de coca, práctica conocida como “coqueo”, habitual —según remarcó— entre transportistas del norte argentino y otras regiones del país.

Finalmente, el defensor solicitó que su asistido continúe el proceso en libertad y puso a disposición una serie de medidas alternativas, entre ellas una tutela a cargo del padre del imputado, una caución monetaria y la fijación de residencia en su ciudad natal.

Mala maniobra evasiva

Tras escuchar a las partes, el juez Szeifert resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía. En su fundamentación, sostuvo que el imputado, en su condición de conductor profesional, no podía desconocer que una maniobra evasiva ante un eventual riesgo debía realizarse hacia la banquina derecha y no hacia la izquierda, como ocurrió. Con base en ese criterio y otros elementos expuestos durante la audiencia, ordenó la prisión preventiva del acusado y dispuso que el Servicio Penitenciario Provincial se haga cargo de su traslado y alojamiento.

El caso generó una profunda conmoción en la región. El siniestro vial ocurrido el domingo pasado se cobró la vida de cuatro integrantes de la familia Santo-Veliz, mientras que un niño permanece internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe, donde continúa recibiendo atención médica y psicológica.

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