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River y Boca harán vibrar a todos con una nueva edición del superclásico

El trascendental duelo, que será el primero de Coudet como DT de River, se disputará este domingo, a las 17, en el Monumental

19 de abril 2026 · 06:10hs
Núñez será escenario de otro gran superclásico. River y Boca medirán fuerzas. 

Núñez será escenario de otro gran superclásico. River y Boca medirán fuerzas. 

Este domingo, desde las 17, todo el mundo futbolero de Argentina detendrá su corazón y su foco de interés para palpitar al máximo una de sus expresiones culturales y folclóricas más representativas y masivas. A esa hora, todos los flashes apuntarán al Monumental, donde River y Boca, a muy poco de terminar la fase de grupos del Apertura, protagonizarán y le darán vida a una nueva edición del superclásico por la 15ª fecha del torneo.

Este cotejo, que significará el primero para el Chacho Coudet como DT millonario, se apoderará de la atención de todo un país que vibra, sufre, goza y divide pasiones con con cada uno de estos duelos. El cotejo será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports Premium, y para esta ocasión, Darío Herrera, fue seleccionado como árbitro de este transcendental choque , que aparece en un tramo del certamen definitorio de la a los playoffs.

Por su parte, Héctor Paletta estará a cargo del VAR, y hay que recordar que este partido que es carácter interzonal, ya que mide a equipos de los dos grupos.

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River y Boca llegan con expectativas

A este cruce, siempre importante más allá de las circunstancias de contexto, los dos arriban con expectativas, con intenciones de seguir haciendo camino, por eso no quieren descuidar ni cerrar el trayecto local de sus competencias.

El conjunto local viene muy derecho y obtuvo victorias en los cinco partidos que disputó con su nuevo conductor, Eduardo Coudet. Este paso elogiable le permitió trepar alto y ubicarse segundo en la Zona B con 26 puntos, sólo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza, que marcha arriba.

Las bajas en River estarán en la conformación del medio, ya que no estarán disponibles ni Fausto Vera ni el colombiano Juan Fernando Quintero por lesiones.

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Boca arriba con un largo invicto

Por su parte, Boca también llega entonado con un invicto de 12 partidos y además encontró una regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

Merced a esta curva ascendente el elenco xeneize pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

Las posibles formaciones

Este domingo, River alinearía a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

En tanto, Boca saldría a la cancha con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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