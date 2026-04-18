Una buena noticia en el mundo Central: Ángel Di María apareció en la lista de convocados

Tras su ausencia en la Copa Libertadores, el capitán y máximo referente canalla estará esta noche ante Sarmiento, aunque es difícil que vaya desde el arranque

Ángel Di María viene de quedarse afuera de la convocatoria en el partido ante Libertad, pero ahora reaparece.

En Central ya está todo armado para el partido frente a Sarmiento y amén del equipo que Jorge Almirón pondrá en cancha, la novedad es la inclusión de Ángel Di María entre los concentrados. Difícilmente vaya desde el arranque, pero seguro será alternativa desde el banco de suplentes.

La presencia de Di María siempre es importante y más en partidos donde está la exigencia del resultado, por eso en Arroyito es una gran noticia que pueda estar nuevamente a disposición.

Después, está la incógnita si Fideo está para jugar luego de lo que fue su ausencia en el choque por la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. A priori sí, ya que en el entrenamiento futbolístico de este sábado por la tarde Fideo jugó algunos minutos, ingresando por Julián Fernández.

Mucho dependerá de cómo se desarrolle el partido ante Sarmiento y, sobre todo, del resultado. Puede ocurrir que el Canalla necesite torcer el trámite como le sucedió ante Banfield.

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En ese caso, si el campeón del mundo verdaderamente está en condiciones se lo podrá ver en cancha. Ahora, si el equipo de Almirón logra imponer condiciones y llevar el partido de manera tranquila, es probable que el capitán y máximo referente canalla no sea arriesgado.

Fideo2CML En Central esperan ver nuevamente a Di María en su mejor nivel. El talento lo tiene, le falta mejorar desde lo físico. Celina Mutti Lovera / La Capital

Para este partido el técnico Almirón no guarda absolutamente nada, como sí lo hizo frente a Huracán. Es que la semana que viene no hay Copa Libertadores, pero sobre todo porque su equipo aún no tiene sellada la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura. Central necesita estos puntos para empezar a asegurar el pase a las instancias finales.

De acuerdo al último ensayo de la semana, Almirón probó con: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Guillermo Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz. Fideo Di María hizo algunos minutos, tomando la posta de Julián Fernández.

Marco Ruben debe esperar

Se esperaba que para este partido apareciera la citación para Marco Ruben, pero la misma se hace esperar. El goleador histórico canalla en el profesionalismo continúa con la puesta a punto física y los hinchas deberán esperar un tiempo más para verlo en cancha.

Desde que regresó, la única vez que fue citado fue para el clásico, aunque esa convocatoria estuvo ligada básicamente a la ascendencia que el 9 tiene en el grupo.

MArco Marco Ruben estuvo convocado una sola vez, en el clásico que Central ganó en el Parque. Celina Mutti Lovera / La Capital

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Central tiene por delante este partido contra Sarmiento y dentro de cinco días (el viernes 24) la visita a Estudiantes de Río Cuarto, que será la previa del viaje a Venezuela para enfrentar a Universidad Central por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Los convocados del Canalla

Almirón citó a 23 futbolistas, por lo que todos firmarán planilla. Los jugadores que se quedaron en el predio de Arroyo Seco tras el entrenamiento vespertino de ayer son: Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Carlos Quintana, Luca Raffin, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Ángel Di María, Guillermo Fernández, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Julián Fernández, Marcelo Cabrera, Gaspar Duarte, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo y Alejo Veliz.