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Milei viaja de nuevo a Israel: participará de los festejos de independencia y se reunirá con Netanyahu

Además, el presidente recibirá un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde realizará una exposición

18 de abril 2026 · 12:21hs
 javier Milei junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

 javier Milei junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

Javier Milei realizará una nueva visita a Israel junto a una comitiva oficial. El presidente parte este sábado rumbo a Jerusalén para participar de los festejos de la independencia, reunirse con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, y recibir un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Bar-Ilan.

El mandatario viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno y el titular de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de la tercera visita oficial de Milei a Israel desde su asunción en diciembre de 2023.

La agenda de Milei en Israel

La comitiva argentina parte este sábado cerca del mediodía a bordo del avión presidencial y aterrizará en Jerusalén este domingo a las 9:30, hora local. La primera actividad de su agenda es la visita al Muro de los Lamentos, un lugar al que el economista vuelve cada vez que viaja al país de Medio Oriente.

Luego, a las 17:30, el presidente argentino tiene programada una reunión bilateral con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Por su parte, el canciller Quirno mantendrá un encuentro con su par israelí Gideon Sa'ar.

>> Leer más: Milei encabezó el acto por el atentado contra la Embajada de Israel

Por la noche del domingo, la comitiva argentina participará de los festejos por el 78º Día de la Independencia de Israel, evento conocido como encendido de antorchas en Monte Herzl. A la misma ceremonia también está invitado el presidente estadounidense Donald Trump, aunque su presencia no está confirmada.

Siguiendo con la agenda, el lunes Javier Milei será condecorado con el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. La ceremonia iniciará a las 10:30 y se espera que el mandatario argentino de un discurso. Luego, por la tarde, se reunirá con Isaac Herzog, presidente de Israel.

El mismo lunes visitará la Yeshivá Hebron, una de las instituciones más antiguas del judaísmo ortodoxo, y recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos.

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