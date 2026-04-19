Central tiene la gran oportunidad de aclarar el panorama ya en uno de los frentes

El Canalla recibe a Sarmiento pensando con la chance de dar un paso clave en busca de la clasificación a los playoffs en el torneo Apertura

Central viene de lograr un triunfo clave en la Copa Libertadores y el envión anímico es algo en lo cual puede apoyarse.

Eso de “lo que cuesta vale” encaja ciento por ciento en el presente de este Central que ya metido de lleno en esa doble competencia que lo obliga a ponerse un disfraz, utilizarlo y de inmediato cambiar su indumentaria. Entre torneo Apertura y Copa Libertadores, el Canalla va transitando un camino en el que siempre hay un esfuerzo por hacer. En los 90 minutos del encuentro contra Sarmiento hay un premio grande por alcanzar y a eso le apunta ahora el equipo de Jorge Almirón .

Central está frente a la gran posibilidad de alcanzar un objetivo que siempre estuvo en la mente de todos. No le falta mucho por hacer, pero tampoco tiene resuelto el trámite.

La clasificación a los octavos de final del torneo Apertura es la zanahoria que todos los equipos persiguen (el único que hasta aquí la aseguró es Independiente Rivadavia de Mendoza) y Central no escapa a las generales de la ley.

Esa meta fue fijada en el cuaderno de tareas desde el inicio de la competencia y las expectativas en Arroyito son las mejores, pero tiene todavía un par de ejercicios por hacer.

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Hay ya un número exacto que marca una directiva clara. Si Central gana dos de los tres partidos que le quedan se asegurará un lugar entre los mejores ocho de la zona B. En ese caso llegaría a los 27 puntos, una línea que algunos de los que luchan también, pero que están más abajo que el Canalla, y todos no podrían alcanzarlo por cruces directos.

Centra2 Franco Ibarra prueba al arco con fuerza en el partido que Central le ganó a Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores. AP

Pero hablar de esos seis puntos que le marcan no depender de nadie parece poco viable o, cuanto menos, mirar demasiado lejos. Lo mejor que puede hacer Central es focalizarse pura y exclusivamente en este partido ante Sarmiento. Sacarlo adelante lo arrimaría muchísimo a esas instancias finales para ir por el título.

Central llega entonado

El esfuerzo y el valor al que se hace referencia hay en encuadrarlo en este presente de muchos partidos seguidos. Central viene de jugar en Paraguay por Libertadores y es probable que los futbolistas sientan un cansancio mayor al habitual en algún momento del partido, pero es lo que toca, lo que en Arroyito disfrutan y que es imposible quejarse.

Si aquel viaje a cancha de Huracán hubiese terminado con una victoria hoy quizá Almirón podría darse en lujo de preservar algunos futbolistas, pero la derrota en el Ducó puso al Canalla a una distancia de apenas tres puntos con el primero que se está quedando afuera de los ocho. No es un panorama complicado ni mucho menos, pero tampoco se vive una situación que amerite tirar manteca al techo.

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Es más, este partido en el Gigante en el que se impone sumar de a tres, a Central le aparece justo en la previa del primer descanso que tendrá la Copa Libertadores, la semana próxima. Esto es, Almirón no debe sentirse acorralado ni mucho menos en la toma de decisión respecto al armado del equipo. Seguramente los que hayan terminado bien contra Libertad volverán a tener la chance, aunque ello implicará un esfuerzo mayor.

Centra3CML El último paso de Central en el torneo Apertura fue en falso. Perdió como visitante frente a Huracán. Celina Mutti Lovera / La Capital

Así como la derrota frente a Huracán melló el ánimo del plantel, el gran triunfo que logró en Paraguay frente a Libertad lo potenció. Ese fortalecimiento emocional como bandera el Canalla puede y debe utilizarlo como plataforma para otro gran salto.

Cuanto más arriba mejor

Dentro de la pelea por lograr un puesto entre los ocho primeros hay un desafío paralelo, también en el torneo Apertura. Es el de intentar terminar entre los cuatro primeros para definir al menos los octavos de final en Arroyito. Pero eso también sería mirar demasiado lejos. Primero lo primero. Y lo primero es Sarmiento.

Además, esa posibilidad la irá manejando ya con el regreso a la competencia en la Copa Libertadores. Del resultado de este partido puede depender la decisión de Almirón para el choque contra Estudiantes de Río Cuarto (el viernes 24), que será cuatro días antes del viaje a Venezuela para enfrentar a Universidad Central.

Incentivo no le faltará a Central para salir a jugar contra Sarmiento. Tiene para apoyarse en la victoria lograda en Paraguay y un lindo objetivo que cumplir. Tres puntos que pueden transformarse en un verdadero escudo protector frente a la amenaza de quedar fuera de los ocho primeros. Hay algo que perder, pero muchísimo por ganar.