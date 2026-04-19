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Cartelera económica: agenda federal de inversiones en infraestructura

La semana arranca con un debate sobre la agenda federal de inversiones en infraestructura. El 24 de abril se realizará el remate del primer lote de soja

19 de abril 2026 · 17:43hs
El encuentro de Comarco busca avanzar en una agenda federal de inversiones en infraestructura.

El encuentro de Comarco busca avanzar en una agenda federal de inversiones en infraestructura.

La ciudad de Rosario será escenario el próximo lunes 20 de abril del lanzamiento del Ciclo Camarco 2026, una iniciativa de la Cámara Argentina de la Construcción que recorrerá distintos puntos del país con el objetivo de debatir una agenda federal de inversiones en infraestructura. El encuentro, que se desarrollará desde las 15 en el Hotel Puerto Norte, se enmarca en la celebración por los 90 años de la entidad a nivel nacional y los 80 años de su delegación local. Bajo el lema “Construyendo Litoral: una agenda federal de inversiones en infraestructura ”, la jornada reunirá a referentes del sector público y privado para analizar los principales desafíos, oportunidades y necesidades de la región, considerada estratégica para el desarrollo productivo del país. La actividad apunta a promover el diálogo y la articulación entre actores clave, con el objetivo de impulsar políticas que fortalezcan la infraestructura productiva y social y acompañen el crecimiento de la obra privada en el litoral.

Inteligencia Artificial para pymes

La inteligencia artificial dejó de ser una tendencia para convertirse en una herramienta concreta. En Argentina, más del 60% de las pequeñas y medianas empresas ya muestran interés en incorporarla. En este contexto, el próximo martes 21 de abril, desde las 8:30 de la mañana en Puerto Norte, de la ciudad de Rosario, se realizará una nueva edición del Summit Inteligencia Artificial para pymes, organizado por Somos Pymes. El evento convocará a más de mil empresarios y especialistas para abordar el impacto de la IA en áreas clave como ventas, operaciones, marketing y atención al cliente. La inscripción ya se encuentra abierta en hsomospymessummit.com.ar.

La ceremonia de la soja

El mundo de los agronegocios se dará cita en la Bolsa de Comercio de Rosario para participar del tradicional remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26 arribado a la plaza local. Al acto, que marca el inicio simbólico del período de comercialización de la cosecha de la oleaginosa, asistirán autoridades de gobierno nacional, provincial y municipal, operadores del mercado y miembros de entidades de la producción. Será el viernes 24 de abril a las 12 hs.

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Dólar agro. Distintas estimaciones indican que el agro tiene para liquidar entre u$s 8 mil millones y u$s 10 mil millones.

Dólar agro. Distintas estimaciones indican que el agro tiene para liquidar entre u$s 8 mil millones y u$s 10 mil millones.

Encuentro de transporte fluvial

En un mundo convulsionado y en un momento de definiciones importantes a nivel local, el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial (EATF) se prepara para realizar su edición número veinte. Bajo el título “La hidrovía del siglo XXI” la jornada que se realizará el martes 28 de abril en la Bolsa de Comercio de Rosario será un espacio clave para debatir los grandes desafíos del sistema fluvio-marítimo argentino. Los temas centrales del evento que organiza anualmente el Instituto de Desarrollo Regional serán la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal, el impacto de la tecnología y la IA en el transporte y el contexto geopolítico y comercio internacional. Además, en ese marco se presentará el programa, así como los expositores y disertantes de Exportlog 2026, la primera exhibición portuaria y logística de la región, organizada por el IDR y GlobalPorts, que se realizará el 19 y 20 de agosto en la Terminal Fluvial de Rosario. Esta edición forma parte de las actividades por los 30 años del Instituto de Desarrollo Regional. Más información en: https://transportefluvial.com/index.php/noticias/item/669-la-hidrovia-del-siglo-xxi-en-debate-se-desarrollara-el-xx-encuentro-argentino-de-transporte-fluvial

Un impulso a los emprendedores

Durante casi todo el mes de abril, del 6 al 28, está abierta la inscripción para participar de una nueva edición de proyecto Naves, el programa de formación y acompañamiento del Banco Macro y EmprendeIAE para impulsar el desarrollo y la profesionalización de emprendedores, startups y pymes de todo el país. La convocatoria alcanza tanto a quienes tienen una idea de negocio como a empresas nacientes o que tienen un nuevo proyecto de empresa en marcha. Las propuestas deben estar vinculadas con alguna de estas industrias: agronegocios, economía del conocimiento, energías renovables, minería, oil & gas, salud, turismo y vitivinícola Se incluyen servicios y soluciones para estas industrias, así como también desarrollos vinculados a biotecnología y medicina. El programa incluye seis meses de formación en tres etapas. Información en macro.com.ar/naves.

Congreso maderero en Cañada de Gómez

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) llevará adelante el 149° Congreso Maderero de la República Argentina. Se realizará del 7 al 9 de mayo en Cañada de Gómez y el encuentro contará con la participación de las 28 cámaras que integran la entidad a nivel nacional. Como en cada edición, el congreso se consolida como un espacio estratégico para el encuentro, el análisis y la proyección de toda la cadena de valor foresto-industrial. En un contexto desafiante para la producción, el evento reunirá a empresarios, dirigentes sectoriales y referentes técnicos para abordar la coyuntura económica, las oportunidades de desarrollo y los principales ejes que marcarán el futuro de la industria. La agenda combinará instancias de análisis con actividades en territorio, incluyendo visitas a empresas, espacios de intercambio institucional y presentaciones vinculadas a innovación, calidad y desarrollo productivo. La elección de la sede no es casual. Cañada de Gómez es la Capital Provincial de la Industria del Mueble en la provincia de Santa Fe y es reconocida como uno de los principales polos de la industria del mueble del país, con una fuerte tradición productiva y un entramado de pymes que impulsan el desarrollo regional. En este marco, el Congreso permitirá conocer de cerca experiencias industriales locales y el trabajo de instituciones clave como la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (Cima), que es la organizadora del Congreso, así como también la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez (Fudeca) y el Centro Tecnológico del Mueble (CTM), orientadas a fortalecer la competitividad, la innovación y la calidad en el sector.

El desarrollo petroquímico

En medio dela reconfiguración de los mercados y la aceleración tecnológica, el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) realizará una nueva edición de la Jornada de la Industria Petroquímica 2026, que se llevará a cabo el martes 9 de junio en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a los principales referentes del sector para analizar los ejes que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años. La propuesta estará orientada a una mirada concreta sobre cómo capitalizar la oportunidad energética de la Argentina, avanzando en su transformación en industria y en el desarrollo de cadenas de valor. En línea con la agenda estratégica del sector, esta edición pondrá el foco en la competitividad industrial y en la necesidad de convertir los recursos energéticos disponibles en desarrollo productivo, inversión y generación de valor agregado en la Argentina. La integración de la cadena de valor, la eficiencia operativa y las condiciones para el crecimiento de la petroquímica serán ejes centrales de la discusión. Más información e inscripciones en el siguiente link: http://jornada-petroquimica.com/ o consultas al email [email protected].

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