Armenia, una comunidad resiliente que busca reafirmar su identidad al cumplirse 111 años del genocidio

La Cátedra Armenia y el CEA de la UNR conmemoran un nuevo aniversario con una agenda de talleres, formación docente y una función de cine especial

"Mi abuelo fue un niño huérfano que vio morir a sus padres en manos del imperio otomano" , recuerda Delfina Demirdjian , directora del Centro de Estudios Armenios (CEA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sobre el genocidio armenio . El plan de exterminio quería "borrar las huellas" de un pueblo cuyos sobrevivientes se caracterizan por su resiliencia, paz, armonía y pluralidad.

En ese marco, la Cátedra Armenia y el CEA de la UNR conmemoran un nuevo aniversario con una agenda de talleres, formación docente y una función de cine especial, que comenzó este jueves y continuará hasta el viernes próximo, cuando se conmemore el Día por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos . Justamente, ese mismo día, el cine El Cairo proyectará la película "Amerikatsi" , dirigida por Michael Goorjian , que fuera preseleccionada para los premios Oscar.

"Gracias a ellos pudimos obtener la cesión de la película, en varias plataformas. Para ellos, los cineastas, es una alegría que el film se exhiba en español porque producen en Hollywood, y para nosotros es un gran logro porque vamos a proyectar esta película en el marco de nuestro ciclo , que llevamos adelante hace más de diez años en el mes de abril", destacó.

La docente contó además que están trabajando con varios grupos de estudio para llevar a cabo un proyecto denominado "Fondos documentales" sobre la autodeterminación de las personas, a fin de preservar los documentos de los sobrevivientes que llegaron al país y a Rosario.

"Para nosotros, su certificado de identidad es más que un símbolo porque muchos sojuzgados por el imperio otomano salían de los puertos de Europa para emigrar a América con identidad turca, así sean libaneses, sirios o griegos. Y mi abuelo Guiragos, con sus 18 años, lo tachó y se puso armenio, a tal punto que hasta el último día de vida recordaba ese momento y decía: «A mí me querían decir que era turco, pero yo soy armenio»", destacó.

Se trataba, en el marco de la segunda fase del plan de exterminio, de un certificado de "no retorno posible" para que eviten un posible regreso a su tierra natal. "Les daban un certificado para que se fueran de Europa y no volvieran nunca más. Para mis abuelos, Argentina era un paraíso por eso nos enseñaron a amar al país", consignó.

El genocidio armenio

El pueblo armenio que sobrevivió al exterminio otomano-turco logró llegar a estas costas. Muchos se afincaron en Buenos Aires, otros en Córdoba y Santa Fe no fue la excepción. A propósito, Delfina comentó que su abuelo Guiragos Demirdjian "trajo una técnica para recauchutar neumáticos, que la patentó y logró ganarse la vida con ese oficio".

Es por eso que destacó que el pueblo armenio, una región motañosa ubicada entre Europa del este y Asia occidental, entre los mares Negro y Caspio, "es un pueblo resiliente, pacífico, respetuoso por la cultura y por aquel que piensa distinto, que tenía que aprender entre cinco y seis idiomas para poder adaptarse a las circunstancias".

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Desde 2007 llevan adelante junto a la colectividad una serie de trabajos e investigaciones para concientizar a la población que no es originaria de allí sobre un genocidio que aún niega la actual República de Turquía.

Anton Gibrael Sahakian.jpg Anton Sahakian, bisabuelo de la autora de la nota, sobrevivió al genocidio armenio.

"Entre 1915 y 1923 el imperio otomano llevó adelante un plan sistemático para asesinar a un millón y medio de armenios para una población estipulada en 2.100.000. En ese marco se encontraba mi abuelo, quien se crió en la orfandad al ver cómo el ejército otomano asesinaba a sus padres ante sus ojos", rememoró.

"El imperio otomano llegó a la región del Cáucaso miles de años después y trataron de borrar todas las huellas, ya que el rasgo distintivo de este pueblo perpetrador es la negación", aseguró.

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Delfina señaló que los factores del genocidio son multicausales, pero el fue jurista polaco-judío Rafael Lemkin quien se dedicó a estudiar el segundo mayor genocidio tras el Holocausto.

"Lemkin fue quien acuñó el término del «crimen sin nombre» para conceptualizar y tipificar los crímenes de lesa humanidad del pueblo armenio allá por 1944, en el marco de un trabajo que llevaron a cabo muchos investigadores", subrayó.

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Sin embergo, Delfina es optmista al observar en la juventud y la población argentina su compromiso por la memoria y la verdad a la hora de interiorizarse en el genocidio.

"Estuvimos en una charla con adolescentes en una escuela, en el marco del programa que diseñamos y, la verdad, los jóvenes tienen mucho más claro y tienen una capacidad de conceptualización maravillosa. Es por eso que decimos que estos espacios son semilla para la memoria", valoró.

Cronograma de actividades

Evento abierto a la comunidad y gratuito: viernes 24 de abril a las 18,exhibición de "Amerikatsi" (2022) en el cine el Cairo.

Dirigida por Michael Goorjian, esta obra fue la primera película armenia preseleccionada para los Premios Oscar, haciendo su ingreso oficial en la prestigiosa lista de la Academia.

Jueves 16 de abril (13:30 a 15:30 hs): Taller "El aula como preservación de la identidad". Destinado a estudiantes de la Escuela Normal Superior N° 1 – Prov. N° 34 “Dr. Nicolás Avellaneda”.

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Lunes 20 de abril, de 18 a 20: clase "Resistir y sobrevivir el genocidio armenio". Actividad integrada al curso "Mujeres y resistencia: el testimonio como recurso en la construcción de memoria" del Instituto Ana Frank de Capacitación Docente.

Miércoles 22 de abril, de 19 a 21: taller "Darle sentido a las efemérides". Con la participación de estudiantes de la EEMPA 1260.

Martes 28 y miércoles 29 de abril, de 19 a 20:30: talleres "Transmisores de la Memoria". En el marco de la Cátedra de Idioma y Cultura Armenia (niveles 1 y 2) de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR.

Fecha a confirmar, a las 10: clase y visita virtual "Tsitsernakaberd". Actividad internacional a cargo del equipo del Armenian Virtual College (AVC) en idioma español, en virtud del convenio vigente con la UNR.