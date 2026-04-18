La Capital | La Ciudad | Armenia

Armenia, una comunidad resiliente que busca reafirmar su identidad al cumplirse 111 años del genocidio

La Cátedra Armenia y el CEA de la UNR conmemoran un nuevo aniversario con una agenda de talleres, formación docente y una función de cine especial

Matías Petisce

Por Matías Petisce

18 de abril 2026 · 10:26hs
La Cátedra Armenia de la UNR recuerda cada año el genocidio.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La Cátedra Armenia de la UNR recuerda cada año el genocidio.

"Mi abuelo fue un niño huérfano que vio morir a sus padres en manos del imperio otomano", recuerda Delfina Demirdjian, directora del Centro de Estudios Armenios (CEA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sobre el genocidio armenio. El plan de exterminio quería "borrar las huellas" de un pueblo cuyos sobrevivientes se caracterizan por su resiliencia, paz, armonía y pluralidad.

En ese marco, la Cátedra Armenia y el CEA de la UNR conmemoran un nuevo aniversario con una agenda de talleres, formación docente y una función de cine especial, que comenzó este jueves y continuará hasta el viernes próximo, cuando se conmemore el Día por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Justamente, ese mismo día, el cine El Cairo proyectará la película "Amerikatsi", dirigida por Michael Goorjian, que fuera preseleccionada para los premios Oscar.

"Gracias a ellos pudimos obtener la cesión de la película, en varias plataformas. Para ellos, los cineastas, es una alegría que el film se exhiba en español porque producen en Hollywood, y para nosotros es un gran logro porque vamos a proyectar esta película en el marco de nuestro ciclo, que llevamos adelante hace más de diez años en el mes de abril", destacó.

Proyecto

La docente contó además que están trabajando con varios grupos de estudio para llevar a cabo un proyecto denominado "Fondos documentales" sobre la autodeterminación de las personas, a fin de preservar los documentos de los sobrevivientes que llegaron al país y a Rosario.

"Para nosotros, su certificado de identidad es más que un símbolo porque muchos sojuzgados por el imperio otomano salían de los puertos de Europa para emigrar a América con identidad turca, así sean libaneses, sirios o griegos. Y mi abuelo Guiragos, con sus 18 años, lo tachó y se puso armenio, a tal punto que hasta el último día de vida recordaba ese momento y decía: «A mí me querían decir que era turco, pero yo soy armenio»", destacó.

Se trataba, en el marco de la segunda fase del plan de exterminio, de un certificado de "no retorno posible" para que eviten un posible regreso a su tierra natal. "Les daban un certificado para que se fueran de Europa y no volvieran nunca más. Para mis abuelos, Argentina era un paraíso por eso nos enseñaron a amar al país", consignó.

El genocidio armenio

El pueblo armenio que sobrevivió al exterminio otomano-turco logró llegar a estas costas. Muchos se afincaron en Buenos Aires, otros en Córdoba y Santa Fe no fue la excepción. A propósito, Delfina comentó que su abuelo Guiragos Demirdjian "trajo una técnica para recauchutar neumáticos, que la patentó y logró ganarse la vida con ese oficio".

Es por eso que destacó que el pueblo armenio, una región motañosa ubicada entre Europa del este y Asia occidental, entre los mares Negro y Caspio, "es un pueblo resiliente, pacífico, respetuoso por la cultura y por aquel que piensa distinto, que tenía que aprender entre cinco y seis idiomas para poder adaptarse a las circunstancias".

>> Leer más: Genocidio armenio: "La vida que vivimos es un regalo de quienes sobrevivieron"

Desde 2007 llevan adelante junto a la colectividad una serie de trabajos e investigaciones para concientizar a la población que no es originaria de allí sobre un genocidio que aún niega la actual República de Turquía.

Anton Gibrael Sahakian.jpg
Anton Sahakian, bisabuelo de la autora de la nota, sobrevivió al genocidio armenio.

Anton Sahakian, bisabuelo de la autora de la nota, sobrevivió al genocidio armenio.

"Entre 1915 y 1923 el imperio otomano llevó adelante un plan sistemático para asesinar a un millón y medio de armenios para una población estipulada en 2.100.000. En ese marco se encontraba mi abuelo, quien se crió en la orfandad al ver cómo el ejército otomano asesinaba a sus padres ante sus ojos", rememoró.

"El imperio otomano llegó a la región del Cáucaso miles de años después y trataron de borrar todas las huellas, ya que el rasgo distintivo de este pueblo perpetrador es la negación", aseguró.

>> Leer más: Una ley provincial para hacer memoria sobre el genocidio armenio

Delfina señaló que los factores del genocidio son multicausales, pero el fue jurista polaco-judío Rafael Lemkin quien se dedicó a estudiar el segundo mayor genocidio tras el Holocausto.

"Lemkin fue quien acuñó el término del «crimen sin nombre» para conceptualizar y tipificar los crímenes de lesa humanidad del pueblo armenio allá por 1944, en el marco de un trabajo que llevaron a cabo muchos investigadores", subrayó.

>> Leer más: Indignación en Turquía porque el Papa habló del genocidio armenio

Sin embergo, Delfina es optmista al observar en la juventud y la población argentina su compromiso por la memoria y la verdad a la hora de interiorizarse en el genocidio.

"Estuvimos en una charla con adolescentes en una escuela, en el marco del programa que diseñamos y, la verdad, los jóvenes tienen mucho más claro y tienen una capacidad de conceptualización maravillosa. Es por eso que decimos que estos espacios son semilla para la memoria", valoró.

Cronograma de actividades

Evento abierto a la comunidad y gratuito: viernes 24 de abril a las 18,exhibición de "Amerikatsi" (2022) en el cine el Cairo.

Dirigida por Michael Goorjian, esta obra fue la primera película armenia preseleccionada para los Premios Oscar, haciendo su ingreso oficial en la prestigiosa lista de la Academia.

Jueves 16 de abril (13:30 a 15:30 hs): Taller "El aula como preservación de la identidad". Destinado a estudiantes de la Escuela Normal Superior N° 1 – Prov. N° 34 “Dr. Nicolás Avellaneda”.

genocidio_armenia.jpg

Lunes 20 de abril, de 18 a 20: clase "Resistir y sobrevivir el genocidio armenio". Actividad integrada al curso "Mujeres y resistencia: el testimonio como recurso en la construcción de memoria" del Instituto Ana Frank de Capacitación Docente.

Miércoles 22 de abril, de 19 a 21: taller "Darle sentido a las efemérides". Con la participación de estudiantes de la EEMPA 1260.

Martes 28 y miércoles 29 de abril, de 19 a 20:30: talleres "Transmisores de la Memoria". En el marco de la Cátedra de Idioma y Cultura Armenia (niveles 1 y 2) de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR.

Fecha a confirmar, a las 10: clase y visita virtual "Tsitsernakaberd". Actividad internacional a cargo del equipo del Armenian Virtual College (AVC) en idioma español, en virtud del convenio vigente con la UNR.

Noticias relacionadas
El auto circuló por la acera del parque de las Colectividades por aproximadamente 400 metros.

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Los alumnos recibidos en diversas facultades de Medicina tienen la chance de hacer el examen de ingreso para las residencias médicas con vacantes en diversas especialidades.

La Municipalidad convoca a profesionales de la salud para cubrir cargos en residencias

El gobierno de Santa Fe denuncia cero aportes de la Nación al transporte local. 

Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

Parte del espigón Maciel se derrumbó en septiembre de 2024.

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

Ver comentarios

Las más leídas

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Lo último

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Una amiga de Sophia Civarelli rechazó la hipótesis del doble suicidio y afirmó que Valentín Alcida la manipulaba

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos
El Mundo

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos

Funes: Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones

Por Miguel Pisano
La Región

Funes: "Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones"

Les gusta la pelusa como a nosotros

Por Jorge Asís
Miradas

"Les gusta la pelusa como a nosotros"

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Por Matías Petisce
La Ciudad

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

Las discusiones en el vestuario de Inter Miami que derivaron en la salida de Mascherano

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Ovación
El volante que se fue de Newells por una foto y que juega en una liga del fútbol italiano

Por Luis Castro
Ovación

El volante que se fue de Newell's por una foto y que juega en una liga del fútbol italiano

El volante que se fue de Newells por una foto y que juega en una liga del fútbol italiano

El volante que se fue de Newell's por una foto y que juega en una liga del fútbol italiano

Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

Jerónimo Russo, símbolo del crecimiento de Newells y ahora encima con golazo

Jerónimo Russo, símbolo del crecimiento de Newell's y ahora encima con golazo

Policiales
Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La Ciudad
Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Por Matías Petisce
La Ciudad

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente
Policiales

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial
Política

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes
La Ciudad

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

El alocado festejo de hinchas de Central con un policía paraguayo que reparó un micro
Ovación

El alocado festejo de hinchas de Central con un policía paraguayo que reparó un micro

Tensión por fondos del transporte: La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe
La Ciudad

Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

La Daia denunció a ATE Rosario por organizar una charla con exprisioneros palestinos
Política

La Daia denunció a ATE Rosario por organizar una charla con exprisioneros palestinos

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales
POLICIALES

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas
La Ciudad

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario
Política

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Un financista rosarino, a un paso del juicio por estafa millonaria en dólares

Por Claudio Berón
Policiales

Un financista rosarino, a un paso del juicio por estafa millonaria en dólares

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio
POLICIALES

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones
La Ciudad

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Fiscalía pide perpetua para acusados por la saga de crímenes de marzo de 2024
Policiales

Fiscalía pide perpetua para acusados por la saga de crímenes de marzo de 2024

Piden 20 años de prisión para un comerciante de Nuevo Alberdi mató a un ladrón

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Piden 20 años de prisión para un comerciante de Nuevo Alberdi mató a un ladrón

Luca Regiardo: Los chicos del club siempre vamos a defender a Newells dentro de la cancha

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Luca Regiardo: "Los chicos del club siempre vamos a defender a Newell's dentro de la cancha"

Central aprieta cambia el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central aprieta cambia el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura