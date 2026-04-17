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Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Fue citada a comparecer ante el Tribunal de Faltas. "Tuvo una conducta temeraria y es una falta grave al Código de Convivencia", dijeron desde la Municipalidad

17 de abril 2026 · 19:32hs
El auto circuló por la acera del parque de las Colectividades por aproximadamente 400 metros.

El auto circuló por la acera del parque de las Colectividades por aproximadamente 400 metros.

La situación insólita que se vivió este lunes en la costanera central, cuando un auto recorrió internamente el parque de las Colectividades desde España hasta Balcarce, derivó en la identificación de quien conducía el vehículo. Las autoridades pudieron determinar este dato a partir del análisis de las cámaras de seguridad de la ciudad y de un trabajo conjunto con el sistema Lince.

Desde la Municipalidad indicaron que el hecho ocurrió el lunes 13 de abril, minutos antes de las 9, y que la situación puso en riesgo a peatones además de que se vulneraron las normas básicas de tránsito.

El trabajo mencionado permitió dar con la persona responsable del hecho, que fue citada para comparecer ante el Tribunal Municipal de Faltas el próximo lunes 20 de abril.

Conducción temeraria

El secretario de Control municipal, Diego Herrera, indicó que la persona que manejó el auto por el parque de las Colectividades se trató de una conductora que “era una mujer adulta mayor” y que lo hacía sobre el sendero del espacio público “posiblemente desde calle España”.

"La mujer tiene una conducta temeraria, porque en ese momento había gente paseando por el lugar y, además, por hacerlo sobre los senderos de un parque. Es una falta grave considerada por el Código de Convivencia”, agregó el funcionario.

Por su parte, el administrador general del Tribunal de Faltas, Gastón Laville, coincidió con la gravedad del suceso y sostuvo: “Estamos hablando de una severidad en la conducta de la persona que está cometiendo dos infracciones en principio en concurso, que tienen que ver con circular por espacios verdes, que ya es una falta, y en este caso se observa una clara conducta temeraria, que agrava la posibilidad de sentencia”.

Posibles penas a la conductora del auto

Respecto a las penalidades que podrían recaer sobre la infractora, Laville explicó que las posibles multas oscilan entre $1.100.000 y $8.000.000, "con inhabilitaciones (de la licencia de conducir) que pueden ir de casi un año a la definitiva”.

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También explicó que la persona podrá hacer uso del derecho a defensa, una instancia en la que la conductora podrá realizar un descargo sobre el hecho. "En base a ello, se establecerán las penas que corresponden”, concluyó.

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