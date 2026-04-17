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Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

La actualización surge tras pericias sobre teléfonos celulares de los fallecidos y diversas pericias en el lugar del hecho. La autopsia de la víctima se hará bajo protocolo especial

17 de abril 2026 · 19:27hs
La Policía frente al edificio de 3 de Febrero al 2400

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Policía frente al edificio de 3 de Febrero al 2400, donde ocurrió un caso de posible femicidio

Luego de conocerse las muertes de Sophia Civarelli y su novio Valentín Alcida, ambos de 22 años, los resultados preliminares de la investigación fueron arrojando, durante este viernes, distintas hipótesis. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que, tras la realización de diversas pericias, la teoría más concreta sobre el hecho es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Desde el MPA señalaron en horas de la tarde de este viernes que, tras tareas investigativas llevadas adelante, la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, determinó que la hipótesis más concreta de investigación es el femicidio de Civarelli seguido del suicidio de quién era su pareja, Valentin Alcida.

"Tras el análisis de las tareas investigativas solicitadas por la fiscal interviniente vinculadas a las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de los fallecidos, toma de testimonios, relevamiento y levantamiento de rastos en la escena del hecho se determina el femicidio como principal hipótesis de investigación. Se indicó se realice la autopsia de la víctima en el Instituto Médico Legal de Rosario bajo el protocolo de femicidio", agregaron, a la par de señalar que hay en curso tareas investigativas que permanecen en reserva para intentar dilucidar tanto la mecánica como la motivación del hecho.

Dos muertes a pocas cuadras

Los hechos se conocieron este viernes por la madrugada, alrededor de las 4.30 y las primeras informaciones que trascendieron del hecho fueron muy confusas. Todo salió a la luz a partir de una comunicación al 911. En un primer momento, se había informado que la persona que llamó a la Policía había sido Alcida. Según esa versión preliminar, el joven le había comunicado a la Policía que su novia se había quitado la vida con un corte en el cuello en su casa de 3 de Febrero al 2400.

>> Leer más: Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Mientras la Policía se dirigía hacia la vivienda de barrio Lourdes para hacer las actuaciones por el presunto caso de suicidio, otra llamada al 911 alertó sobre un hombre joven que se había arrojado al vacío desde un departamento en 3 de Febrero al 1100, en pleno centro de la ciudad.

La secuencia

Según los voceros, ese joven resultó ser Alcida, quien logró sobrevivir a la caída, pero murió mientras era atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Con el correr de los minutos, la información se fue aclarando de a poco y se supo que la llamada al 911 no la había realizado Valentín, sino una amiga del joven.

De acuerdo a esa versión, que deberá ser confirmada por la Justicia, Alcida convivía con su novia en el edificio de 3 de Febrero 2465. Esta madrugada sucedió algo en el departamento del segundo piso en que vivían Valentín y Sofía. Ella terminó con una herida cortante en el cuello que le causó la muerte.

muerte en 3 de Febrero al 2400

La secuencia siguió con Alcida huyendo del lugar y presentándose en la casa de una amiga, en 3 de Febrero al 1100. Allí le habría contado la versión del suicidio y un presunto intento de asistir a su novia con torniquete, pero como no tuvo éxito, se asustó y acudió a lo de su amiga, a quien le contó ocurrido.

Lo cierto es que en un momento dado, Alcida repentinamente saltó al vacío desde el departamento de su amiga y fue ella la que avisó al 911. Cuando la Policía llegó al lugar y asistía al joven gravemente herido, la dueña del departamento declaró ante los agentes lo que le había contado su amigo con relación a la pareja. Fue así que los efectivos policiales arribaron al departamento de 3 de Febrero al 2400 y encontraron a Civarelli sin vida y con una herida cortante a la altura del cuello.

>> Leer más: Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Los primeros pasos de la investigación se inclinaban a señalar que lo ocurrido esta madrugada pudo tratarse de un femicidio seguido de suicidio, algo que mutó a posible doble suicidio con el correr de las horas. Sin embargo, tras las medidas determinadas para acelerar la investigación, la fiscal a cargo del hecho indicó que la hipótesis más concreta es la de femicidio seguido de suicidio.

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