Central: Almirón probó el equipo y se encendió una alarma antes del viaje a Paraguay

El entrenador canalla puso un once en cancha, con muchos cambios pensando en el partido contra Libertad. Incógnita sobre la presencia de un titular

Jorge Almirón guardó mucho en el último partido y por eso se viene un Central con muchos cambios.

El equipo de Central que el entrenador Jorge Almirón ideó para esta segunda fecha por el Grupo H de la Copa Libertadores , ante Libertad de Paraguay , es el más lógico, el que todos imaginan, pero habrá que esperar hasta el miércoles para que llegue la confirmación, sobre todo por el lado de Ángel Di María .

No fue mucha la información que trascendió en relación al entrenamiento de este martes, el último previo al partido, pero sí se supo que Di María quedó en el centro de atención por una molestia.

Son muchas las especulaciones que se pueden hacer, más en lo que respecta al jugador estrella del Central de Almirón. Puede tratarse de una verdadera complicación si la molestia existe. También de un simple acto de prevención por parte del cuerpo técnico.

Fideo no formó parte de la lista de convocados para el partido frente a Huracán del pasado fin de semana por el torneo Apertura y su ausencia tuvo que ver, lógicamente, con preservar el físico del actual campeón del mundo, quien venía desde más de un mes con una complicación en el aductor izquierdo.

>>Leer más: Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro

DimaLV Ángel Di María no viajó a cancha de Huracán. Si está bien desde lo físico, el capitán de Central es número puesto. Leoarado Vincenti / La Capital

Lo cierto es que Fideo está claramente en los planes de Almirón de cara al choque contra Libertad, pero frente a este nuevo contratiempo es lo que abre ciertas incógnitas en la previa de un encuentro de mucha trascendencia para el Canalla.

Como era de esperar, serían muchas las variantes en relación a los que once que actuaron contra Huracán. Y entre esos cambios figura también el regreso de Ignacio Ovando, otro de los que ni siquiera se subió al micro el pasado fin de semana.

Los once que probó Almirón

El equipo canalla que probó Almirón fue con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz. De confirmarse este equipo, serían ocho las modificaciones.

Más allá de eso, las expectativas están puestas en la lista de concentrados que viajarán a Paraguay, para ver si en la misma figura Fideo Di María. Si eso sucede, lo de la práctica matutina de este martes habrá sido sólo un susto. De lo contrario, el técnico deberá buscarle un reemplazante, que podría ser Julián Fernández.