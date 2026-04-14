La Capital | Ovación | Central

Central: Almirón probó el equipo y se encendió una alarma antes del viaje a Paraguay

El entrenador canalla puso un once en cancha, con muchos cambios pensando en el partido contra Libertad. Incógnita sobre la presencia de un titular

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

14 de abril 2026 · 14:29hs
Jorge Almirón guardó mucho en el último partido y por eso se viene un Central con muchos cambios.

Leonardo Vincenti / La Capital

Jorge Almirón guardó mucho en el último partido y por eso se viene un Central con muchos cambios.

El equipo de Central que el entrenador Jorge Almirón ideó para esta segunda fecha por el Grupo H de la Copa Libertadores, ante Libertad de Paraguay, es el más lógico, el que todos imaginan, pero habrá que esperar hasta el miércoles para que llegue la confirmación, sobre todo por el lado de Ángel Di María.

No fue mucha la información que trascendió en relación al entrenamiento de este martes, el último previo al partido, pero sí se supo que Di María quedó en el centro de atención por una molestia.

Son muchas las especulaciones que se pueden hacer, más en lo que respecta al jugador estrella del Central de Almirón. Puede tratarse de una verdadera complicación si la molestia existe. También de un simple acto de prevención por parte del cuerpo técnico.

Di María venía de no viajar

Fideo no formó parte de la lista de convocados para el partido frente a Huracán del pasado fin de semana por el torneo Apertura y su ausencia tuvo que ver, lógicamente, con preservar el físico del actual campeón del mundo, quien venía desde más de un mes con una complicación en el aductor izquierdo.

>>Leer más: Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro

DimaLV
Ángel Di María no viajó a cancha de Huracán. Si está bien desde lo físico, el capitán de Central es número puesto.

Ángel Di María no viajó a cancha de Huracán. Si está bien desde lo físico, el capitán de Central es número puesto.

Lo cierto es que Fideo está claramente en los planes de Almirón de cara al choque contra Libertad, pero frente a este nuevo contratiempo es lo que abre ciertas incógnitas en la previa de un encuentro de mucha trascendencia para el Canalla.

Como era de esperar, serían muchas las variantes en relación a los que once que actuaron contra Huracán. Y entre esos cambios figura también el regreso de Ignacio Ovando, otro de los que ni siquiera se subió al micro el pasado fin de semana.

Los once que probó Almirón

El equipo canalla que probó Almirón fue con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz. De confirmarse este equipo, serían ocho las modificaciones.

Más allá de eso, las expectativas están puestas en la lista de concentrados que viajarán a Paraguay, para ver si en la misma figura Fideo Di María. Si eso sucede, lo de la práctica matutina de este martes habrá sido sólo un susto. De lo contrario, el técnico deberá buscarle un reemplazante, que podría ser Julián Fernández.

Noticias relacionadas
libertad vs rosario central por la copa libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

El equipo de Central que saltó al césped del Ducó ante Huracám. Perdió pero igual tiene margen para entrar a los octavos de final del torneo Apertura.

Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro

El lamento por la derrota ante Huracán, en el final en el Ducó. Ahora Central se enfoca en Libertad, primer partido de visitante en la Copa Libertadores.

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

El ex-Central, Sebastián Ferreira, anotó con la cara un insólito gol en Paraguay.

El insólito gol con la cara de un ex-Central tras errar un penal en Paraguay

Ver comentarios

Las más leídas

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Lo último

+Hogares con BNA: Una operatoria transparente y masiva

+Hogares con BNA: Una operatoria transparente y masiva

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: cayó con casi 12 kilos en el auto

Un santafesino fue detenido en Santiago del Estero cuando viajaba hacia Arroyo Seco con 10 paquetes de droga escondidos en distintos sectores del auto. La carga fue detectada por Gendarmería en un control sobre la ruta 34

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: cayó con casi 12 kilos en el auto
Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido
La ciudad

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos
La ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro
La Ciudad

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K
LA CIUDAD

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó bomba en un avión
Ovación

La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó bomba en un avión

La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Policiales
Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

La Ciudad
Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical
La Ciudad

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
La Ciudad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha
Política

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha

Caputo admitió que la inflación de marzo estará por encima del 3 %
Economía

Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Policiales

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
Información general

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
El Mundo

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
Información General

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

Autorizan el sacrificio de 80 hipopótamos de la cocaína de Pablo Escobar
Información General

Autorizan el sacrificio de 80 "hipopótamos de la cocaína" de Pablo Escobar

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias
Ovación

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro
La Ciudad

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
La Ciudad

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos
La Ciudad

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo
Información General

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento
Economía

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento
Policiales

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas  desalienta a víctimas
Policiales

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas"  desalienta a víctimas