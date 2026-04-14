Central: Almirón probó el equipo y se encendió una alarma antes del viaje a Paraguay

El equipo de Central que el entrenador Jorge Almirón ideó para esta segunda fecha por el Grupo H de la Copa Libertadores, ante Libertad de Paraguay, es el más lógico, el que todos imaginan, pero habrá que esperar hasta el miércoles para que llegue la confirmación, sobre todo por el lado de Ángel Di María.
No fue mucha la información que trascendió en relación al entrenamiento de este martes, el último previo al partido, pero sí se supo que Di María quedó en el centro de atención por una molestia.
Son muchas las especulaciones que se pueden hacer, más en lo que respecta al jugador estrella del Central de Almirón. Puede tratarse de una verdadera complicación si la molestia existe. También de un simple acto de prevención por parte del cuerpo técnico.
Di María venía de no viajar
Fideo no formó parte de la lista de convocados para el partido frente a Huracán del pasado fin de semana por el torneo Apertura y su ausencia tuvo que ver, lógicamente, con preservar el físico del actual campeón del mundo, quien venía desde más de un mes con una complicación en el aductor izquierdo.
Lo cierto es que Fideo está claramente en los planes de Almirón de cara al choque contra Libertad, pero frente a este nuevo contratiempo es lo que abre ciertas incógnitas en la previa de un encuentro de mucha trascendencia para el Canalla.
Como era de esperar, serían muchas las variantes en relación a los que once que actuaron contra Huracán. Y entre esos cambios figura también el regreso de Ignacio Ovando, otro de los que ni siquiera se subió al micro el pasado fin de semana.
Los once que probó Almirón
El equipo canalla que probó Almirón fue con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz. De confirmarse este equipo, serían ocho las modificaciones.
Más allá de eso, las expectativas están puestas en la lista de concentrados que viajarán a Paraguay, para ver si en la misma figura Fideo Di María. Si eso sucede, lo de la práctica matutina de este martes habrá sido sólo un susto. De lo contrario, el técnico deberá buscarle un reemplazante, que podría ser Julián Fernández.
Noticias relacionadas
Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones
Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro
Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores
El insólito gol con la cara de un ex-Central tras errar un penal en Paraguay
La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"
El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis
Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
Lo último
+Hogares con BNA: Una operatoria transparente y masiva
Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical
Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos
De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: cayó con casi 12 kilos en el auto
Un santafesino fue detenido en Santiago del Estero cuando viajaba hacia Arroyo Seco con 10 paquetes de droga escondidos en distintos sectores del auto. La carga fue detectada por Gendarmería en un control sobre la ruta 34
La ciudad
Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido
La ciudad
Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos
La Ciudad
Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"
LA CIUDAD
Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K
Ovación
Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma
Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"
El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis
Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones
Ovación
Ovación
La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión
La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión
Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma
Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán
Policiales
Policiales
Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario
La Ciudad
La Ciudad
Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical
Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido
Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"
Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios
La Ciudad
Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
Ovación
Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis
Policiales
Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Ovación
Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores
Política
Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha
Economía
Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"
Policiales
Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Información general
Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
El Mundo
Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
Información General
Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
Información General
Autorizan el sacrificio de 80 "hipopótamos de la cocaína" de Pablo Escobar
Ovación
Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias
La Ciudad
Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro
La Ciudad
La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
La Ciudad
Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos
Información General
La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo
Economía
La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento
Policiales
Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento
Policiales
Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas" desalienta a víctimas