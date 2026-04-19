En la provincia, casi uno de cada cuatro estudiantes secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

En todo el país creció la cantidad de inasistencias entre los alumnos de nivel medio. El promedio de Santa Fe es levemente mejor a la media nacional, advierten sobre las consecuencias en los aprendizajes

El ausentismo entre los estudiantes del secundario creció 7 puntos porcentuales en dos años a nivel país, un incremento que se observa sin excepción en las 24 provincias argentinas. Según lo reconocido por los mismos alumnos, el 21% falta entre 15 y 19 días al año; el 20% entre 20 y 29; y el 10%, 30 días o más . Argentina aún no cuenta con un sistema de información que permita hacer un seguimiento preciso y oportuno del problema a nivel nacional.

Los datos surgen del informe “ Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria? ”, elaborado por Argentinos por la Educación , con autoría de Bruno Videla (docente de nivel secundario), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Argentinos por la Educación). El documento analiza la magnitud y la evolución del ausentismo estudiantil en el nivel secundario a partir de los cuestionarios complementarios de los últimos datos disponibles de las pruebas Aprender (2024) y PISA (2022), que relevaron la percepción de estudiantes y directores sobre el problema.

Según los datos del operativo Aprender 2024, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declara haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre: en 2022, el porcentaje era 44%. En Santa Fe, los porcentajes son similares: apenas el 14 % dijo tener menos de cinco faltas, el 39 % reconoció haber faltado hasta 14 veces, el 22 % tuvo hasta 19 inasistencias, el 19 % hasta 29 y un 4 % faltó más de 30 días .

El informe advierte que el ausentismo no afecta de manera uniforme, sino que tiende a concentrarse en un grupo de estudiantes con niveles más altos de inasistencia . Entre 2022 y 2024 creció la proporción de alumnos con más de 20 faltas (del 26% al 30%) y también la de quienes acumulan entre 15 y 19 (del 18% al 21%). En cambio, se redujo el grupo “intermedio” de alumnos que suman entre 5 y 14 inasistencias (del 41% al 34%): el dato sugiere que muchos de ellos pasaron a tener un patrón de ausentismo más severo. En paralelo, los segmentos de menor ausentismo (estudiantes con ninguna falta o con menos de 5) se mantuvieron estables entre 2022 y 2024. Los autores señalan una “polarización” en la asistencia: se mantiene estable el grupo que falta poco, pero se amplía el de quienes faltan mucho.

Las consecuencias en el aprendizaje

Para los directores de escuela, el ausentismo es el principal obstáculo para el aprendizaje. En 2024, el 46% lo consideró un problema moderado o serio, por encima de otros factores como la impuntualidad de los estudiantes (45%), los bajos logros educativos (39%) o el ausentismo docente (37%).

La problemática no es exclusiva de la Argentina. Según datos de PISA 2022, el 47% de los directores argentinos considera que el ausentismo limita el aprendizaje, lo que ubica al país en el puesto 26 entre 81 sistemas educativos evaluados.

Si bien en todas las jurisdicciones del país se observa un crecimiento de las inasistencias, las diferencias entre distintas jurisdicciones son marcadas. Buenos Aires encabeza el ranking con un 66% de estudiantes que acumulan al menos 15 faltas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%), La Pampa (54%), Mendoza (49%) y Santa Fe (45%). En el otro extremo, Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%) presentan niveles más bajos de ausentismo, según lo informado por los estudiantes.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el informe advierte que Argentina aún carece de un sistema consolidado de datos nominales abiertos sobre inasistencias escolares. La información disponible proviene en gran medida de los autorreportes de los propios estudiantes. Esto limita las posibilidades de monitorear el problema con mayor precisión y de diseñar políticas basadas en evidencia, afirman los autores.

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Los motivos de las faltas

En cuanto a las razones, el principal motivo de inasistencia son los problemas de salud propios. El 62% de los estudiantes lo consideró como uno de los tres principales motivos de inasistencia. En segundo lugar aparece el motivo “no tenía ganas de ir a la escuela” con el 39%.

En este motivo se observa una amplia diferencia entre sectores: fue señalado sólo el 34% de las veces en los estudiantes de escuelas de gestión estatal y el 49% en los estudiantes que asisten a sector de gestión privada.

En tercer lugar aparecen “problemas de acceso a la escuela”. En cuarto lugar aparece, con el 32%, el motivo de “llegar tarde a clase”. En quinto lugar, aparecen “otros motivos” y en sexto lugar, estar de viaje o vacaciones donde los estudiantes de escuelas de gestión privada lo señalan con mayor intensidad. Los problemas son similares a los declarados en las pruebas realizadas en 2022.