La Capital | La Ciudad | estudiantes

En la provincia, casi uno de cada cuatro estudiantes secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

En todo el país creció la cantidad de inasistencias entre los alumnos de nivel medio. El promedio de Santa Fe es levemente mejor a la media nacional, advierten sobre las consecuencias en los aprendizajes

19 de abril 2026 · 13:27hs
En dos años

Virginia Benedetto

En dos años, crecieron las faltas a clase de los estudiantes secundarios.  

El ausentismo entre los estudiantes del secundario creció 7 puntos porcentuales en dos años a nivel país, un incremento que se observa sin excepción en las 24 provincias argentinas. Según lo reconocido por los mismos alumnos, el 21% falta entre 15 y 19 días al año; el 20% entre 20 y 29; y el 10%, 30 días o más. Argentina aún no cuenta con un sistema de información que permita hacer un seguimiento preciso y oportuno del problema a nivel nacional.

Los datos surgen del informe “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?”, elaborado por Argentinos por la Educación, con autoría de Bruno Videla (docente de nivel secundario), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Argentinos por la Educación). El documento analiza la magnitud y la evolución del ausentismo estudiantil en el nivel secundario a partir de los cuestionarios complementarios de los últimos datos disponibles de las pruebas Aprender (2024) y PISA (2022), que relevaron la percepción de estudiantes y directores sobre el problema.

Según los datos del operativo Aprender 2024, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declara haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre: en 2022, el porcentaje era 44%. En Santa Fe, los porcentajes son similares: apenas el 14 % dijo tener menos de cinco faltas, el 39 % reconoció haber faltado hasta 14 veces, el 22 % tuvo hasta 19 inasistencias, el 19 % hasta 29 y un 4 % faltó más de 30 días.

El informe advierte que el ausentismo no afecta de manera uniforme, sino que tiende a concentrarse en un grupo de estudiantes con niveles más altos de inasistencia. Entre 2022 y 2024 creció la proporción de alumnos con más de 20 faltas (del 26% al 30%) y también la de quienes acumulan entre 15 y 19 (del 18% al 21%). En cambio, se redujo el grupo “intermedio” de alumnos que suman entre 5 y 14 inasistencias (del 41% al 34%): el dato sugiere que muchos de ellos pasaron a tener un patrón de ausentismo más severo. En paralelo, los segmentos de menor ausentismo (estudiantes con ninguna falta o con menos de 5) se mantuvieron estables entre 2022 y 2024. Los autores señalan una “polarización” en la asistencia: se mantiene estable el grupo que falta poco, pero se amplía el de quienes faltan mucho.

Las consecuencias en el aprendizaje

Para los directores de escuela, el ausentismo es el principal obstáculo para el aprendizaje. En 2024, el 46% lo consideró un problema moderado o serio, por encima de otros factores como la impuntualidad de los estudiantes (45%), los bajos logros educativos (39%) o el ausentismo docente (37%).

La problemática no es exclusiva de la Argentina. Según datos de PISA 2022, el 47% de los directores argentinos considera que el ausentismo limita el aprendizaje, lo que ubica al país en el puesto 26 entre 81 sistemas educativos evaluados.

Si bien en todas las jurisdicciones del país se observa un crecimiento de las inasistencias, las diferencias entre distintas jurisdicciones son marcadas. Buenos Aires encabeza el ranking con un 66% de estudiantes que acumulan al menos 15 faltas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%), La Pampa (54%), Mendoza (49%) y Santa Fe (45%). En el otro extremo, Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%) presentan niveles más bajos de ausentismo, según lo informado por los estudiantes.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el informe advierte que Argentina aún carece de un sistema consolidado de datos nominales abiertos sobre inasistencias escolares. La información disponible proviene en gran medida de los autorreportes de los propios estudiantes. Esto limita las posibilidades de monitorear el problema con mayor precisión y de diseñar políticas basadas en evidencia, afirman los autores.

Leer más: UPD, Día de la Chupina, Azo y UUD: el calendario extraoficial de festejos de los estudiantes

Los motivos de las faltas

En cuanto a las razones, el principal motivo de inasistencia son los problemas de salud propios. El 62% de los estudiantes lo consideró como uno de los tres principales motivos de inasistencia. En segundo lugar aparece el motivo “no tenía ganas de ir a la escuela” con el 39%.

En este motivo se observa una amplia diferencia entre sectores: fue señalado sólo el 34% de las veces en los estudiantes de escuelas de gestión estatal y el 49% en los estudiantes que asisten a sector de gestión privada.

En tercer lugar aparecen “problemas de acceso a la escuela”. En cuarto lugar aparece, con el 32%, el motivo de “llegar tarde a clase”. En quinto lugar, aparecen “otros motivos” y en sexto lugar, estar de viaje o vacaciones donde los estudiantes de escuelas de gestión privada lo señalan con mayor intensidad. Los problemas son similares a los declarados en las pruebas realizadas en 2022.

Noticias relacionadas
La votación finalizó este miércoles en la UNR.

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

la muestra sobre los origenes de rosario llega a su fin: este domingo ofrece la ultima visita guiada

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

Este domingo, a las 8, se realizó el tradicional izamiento de la Wiphala en el mástil escolta del Monumento a la Bandera.

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

La casona de avenida Belgrano ya está cercada, a la espera que el Concejo autorice la construcción de una torre.

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Ver comentarios

Las más leídas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

Mazzantti y los pibes de Newells: Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores

Mazzantti y los pibes de Newell's: "Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores"

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Lo último

Tragedia en el Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Tragedia en el Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

La senadora santafesina Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

La senadora santafesina Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

En la provincia, casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

En la provincia, casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

En la provincia, casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

En todo el país creció la cantidad de inasistencias entre los alumnos de nivel medio. El promedio de Santa Fe es levemente mejor a la media nacional, advierten sobre las consecuencias en los aprendizajes
En la provincia, casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año
Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

La senadora santafesina Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

La senadora santafesina Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Tragedia en el Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Información General

Tragedia en el Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria en la UNR y las privadas

Mazzantti y los pibes de Newells: Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores

Mazzantti y los pibes de Newell's: "Es un orgullo jugar con ellos por como defienden los colores"

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Ovación
La cantera de Newells desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

Por Rodolfo Parody
Ovación

La cantera de Newell's desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

La cantera de Newells desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

La cantera de Newell's desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

River y Boca harán vibrar a todos con una nueva edición del superclásico

River y Boca harán vibrar a todos con una nueva edición del superclásico

Liga Argentina de básquet: Provincial puso la serie 2 a 0 y buscará en Viedma el pase a cuartos

Liga Argentina de básquet: Provincial puso la serie 2 a 0 y buscará en Viedma el pase a cuartos

Policiales
Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La Ciudad
En la provincia, casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año
La Ciudad

En la provincia, casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años
La Región

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda
Economía

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en una zona rural
La Región

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en una zona rural

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito
La Ciudad

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico
Policiales

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Milei viaja de nuevo a Israel y tiene una reunión confirmada con Netanyahu
Política

Milei viaja de nuevo a Israel y tiene una reunión confirmada con Netanyahu

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos
El Mundo

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos

Funes: Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones

Por Miguel Pisano
La Región

Funes: "Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones"

Les gusta la pelusa como a nosotros

Por Jorge Asís
Miradas

"Les gusta la pelusa como a nosotros"

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Por Matías Petisce
La Ciudad

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente
Zoom

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Por Rodolfo Parody
Ovación

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias
la ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades
la ciudad

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Novedades en Central con Ángel Di María: ¿concentra para jugar contra Sarmiento?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Novedades en Central con Ángel Di María: ¿concentra para jugar contra Sarmiento?