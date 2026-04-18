Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente

La legendaria banda rosarina Graffiti , formada en 1985 por Eduardo Carbi en voz y batería y Ariel Pozzo en guitarras y voz, vuelve a los escenarios rosarinos. Después de haber celebrado sus 40 años con un inolvidable concierto en el Teatro El Círculo en 2025, se reencontrarán con su público local.

La cita será el sábado 25 de abril en el Teatro Plataforma Lavardén , en un show que propone un viaje musical por el repertorio que marcó a generaciones en Rosario, combinando clásicos, nuevas versiones y la energía de una banda que sigue vigente. El show contará nuevamente con la puesta artística, de sonido y de luces del reconocido Ariel Marti, con Eduardo Carbi en la voz y percusión, Ariel Pozzo en guitarras, bajos, teclados y coros, Ricardo Vilaseca y Luis Bergonzi en los teclados, Marcelo Gallego en el bajo y Andy Cossani en la batería.

Será una noche cargada de identidad local, memoria y celebración , donde Graffiti vuelve a encontrarse con su público para compartir su legado y dar a conocer sus nuevos sonidos. “Volver a casa es reencontrarse con lo que uno es” , expresó Eduardo Carbi que desde hace muchos años reside en Londres y regresa para tocar en su ciudad. Y agregó: "Es el momento en el que me reencuentro no solo con mi familia, mis amigos y mis afectos, sino también con mis raíces. Es una mezcla muy fuerte de emociones que es difícil poner en palabras”.

En ese sentido, el cantante remarcó que la identidad rosarina sigue siendo un eje central en su carrera: “Yo siempre digo: uno es rosarino y no importa en qué parte del mundo esté. Rosarino nacés y rosarino te morís. Lo mismo si preferís decir argentino. Hay una esencia que no cambia. ”.

Sobre el show adelantó: “Este concierto es, de alguna manera, el reencuentro con nuestro material más reciente. Acabamos de terminar un tema nuevo que se llama Carrusel, que se va a editar unos días antes del concierto. Siempre nos gusta traer algo fresco, algo que marque que seguimos vivos y produciendo”.

La propuesta combinará lo mejor de su recorrido con nuevas búsquedas. “No podemos hacer un recital de tres horas, pero sí uno que reúna lo mejor de nuestra historia y lo más representativo de nuestro presente. Creo que la gente lo va a sentir así: como un concierto que respeta lo que fuimos, celebra lo que somos y muestra hacia dónde vamos", detalló

Además, sobre el Teatro Lavardén como el espacio elegido para este reencuentro explicó: "Me encanta tocar ahí porque tiene una acústica espectacular y una escala que hace que todo sea más íntimo. No es un lugar intimidante; al contrario, podés ver las caras, las reacciones, sentir a la gente muy cerca”. Y cerró diciendo: “Es maravilloso estar cantando y ver en tiempo real cómo le pega al público. Ese ida y vuelta es muy especial, y creo que La Lavardén potencia esa sensación”.

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