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Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito

Dos participantes en el remate organizado en Rosario protagonizaron el video de una puja insólita para quedarse con el vehículo más barato

18 de abril 2026 · 12:07hs
El ciclomotor se incluyó en la subasta con un precio base de 45.000 pesos.

Foto: Instagram/@matiasfigueroaescauriza.

El ciclomotor se incluyó en la subasta con un precio base de 45.000 pesos.

La última subasta bienes incautados al delito en Santa Fe no sólo se destacó por la venta inédita de una avioneta en Rosario. Dos de los inscriptos se compraron una vieja Zanellita a 570.000 pesos en una disputa insólita que terminó convirtiéndose en una de las anécdotas del evento.

La operación fue la perla de la jornada en el Salón Metropolitano. Si bien es un monto insignificante frente la recaudación total de 1.564.070.000 pesos, el resultado final de la presentación del ciclomotor llamó la atención por su duración y el valor final. De hecho, el video de la puja de los participantes que querían llevárselo empezó a ganar repercusión en redes sociales.

El vehículo tenía un precio base de $45.000, el más bajo entre los 150 lotes que armó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La lista de interesados se achicó a medida que la cotización fue subiendo y en los últimos momentos previos al cierre, el remate parecía una especie de humorada.

¿Quiénes compraron la Zanellita en la subasta?

"No me hagas esto", dijo uno de los nuevos dueños del rodado mientras se reía junto a su acompañante. Minutos antes habían generado una lluvia de aplausos y carcajadas entre los participantes que aún estaban dentro del salón.

Acomodados en las últimas filas de asientos del recinto, los compradores no esquivaron el bulto después de la subasta. Cuando la mujer que los estaba filmando con un teléfono celular les preguntó si eran conscientes de lo que habían hecho, respondieron con honestidad: "No".

>> Leer más: Pullaro: "Santa Fe persigue el delito, encarcela a los delincuentes y les subasta los bienes"

"Nosotros compramos la Zanellita", confirmaron los participantes inscriptos con el número 195. Tentado de la risa, uno de ellos comentó: "Fue una pelea dura, una batalla ganada".

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@matifigueroaescauriza

Fue una batalla.. pero ellos se llevaron la Zanellita

sonido original - MatiFigueroaEscauriza

Aprad subastó el ciclomotor modelo 2010 sin llave ni kilómetraje registrado. Lo que parecía un bien insignificante acabó por convertirse en el objeto de una disputa casi a modo de broma. De hecho, los compradores admitieron entre carcajadas que insistieron "por joda" cada vez que alguien superó su oferta. De esta manera, el precio final fue 12 veces más que el monto de base.

Una subasta récord en Rosario

Al margen de esta anécdota, el gobierno confirmó que la subasta pública del último jueves fue la de mayor convocatoria en la historia santafesina. Según fuentes oficiales, 5.411 personas de las 24 provincias argentinas se anotaron a través de la página web de Aprad para llevarse alguno de los 150 lotes.

El remate se destacó por la venta de un avión de seis plazas que pertenecía a una empresa del financista Daniel Casanovas, imputado por estafas. Un participante de Córdoba lo compró por $ 70.000.000, un 40 por ciento por encima del precio base.

Además de la aeronave, uno de los primeros bienes que se ofreció fue una Ford Ranger modelo 2020 desde 16 millones de pesos. La pick up terminó vendiéndose a $ 51.000.000.

Por otra parte, el gobierno santafesino remató un Audi A7 modelo 2018 a 42 millones de pesos, más de dos veces y medio el precio de base. Algo similar ocurrió con una SUV Toyota Cross de 2021, que se cerró en $ 36.000.000.

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