La cantera de Newell's desde donde se edificó otro triunfo y se construye el mañana

Frank Kudelka los sostiene y Josué Reinatti, Luca Regiardo, Jerónimo Russo, Facundo Guch y Gómez Mattar responden. Todos importantes en el triunfo ante Unión

Fernando Espinoza pitó el final que determinó la victoria de Newell’s por 3 a 2 ante Unión. Josué Reinatti apretó los puños y Jerónimo Russo corrió hacia él y de un salto se le trepó. Jerónimo Gómez Mattar aceleró y abrazó al arquero. Luca Regiardo avanzó hacia ellos y los cuatro se unieron apretujados.

Un gesto entre jóvenes que están dando todo por el club donde crecieron, para tratar de dejar atrás una campaña antecedida por sufrimientos.

Esos cuatro, entre los que hay que agregar a Facundo Guch, son los representantes de la cantera rojinegra sobre los que se construyó la victoria en el estadio 15 de Abril. Contando con el respaldo de Frank Kudelka , que les sigue dando la oportunidad de jugar, si bien sabe que no es una misión sencilla.

Porque el descenso, del que de a poco la Lepra empieza mirar con menos preocupación, es una presión de enorme peso para los de menor trayectoria y experiencia.

Newell’s necesita de futbolistas con autoridad, que asumen con la entereza que dan los años la exigencia que implica encontrarse complicado con la pérdida de la categoría. Para que orienten, ordenen y estimulen a los futbolistas con menos recorrido. Pero son estos últimos los que se requieren para armar un conjunto competitivo. Y que le impregnen al equipo la identidad rojinegra.

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El abrazo que se describió arriba fue una síntesis de lo que significó la victoria para cada uno de los que se formaron en el club. Es que gozan y sufren, con una intensidad especial. No es que a los demás no les interese ni les angustie la actualidad del equipo. Pero el jugador surgido de las entrañas rojinegras lo vive y siente distinto.

El carácter de Reinatti y los demás

Para este particular momento de Newell’s se requiere carácter. Ese que tuvo Reinatti contra Unión, saliendo a interceptar centros con determinación. Pese a que falló en algunos, no dudó en seguir intentando. Habla de su personalidad para estar en el arco desde que Kudelka decidió que reemplace a Williams Barlasina.

image (7) Rodrigo Herrera, uno de los tantos que felicitó a Josué Reinatti, que mantuvo la victoria de Newell's sobre Unión con una soberbia actuación. Marcelo Bustamante

Con 22 años, tuvo su séptimo partido en la primera rojinegra. El último, ante Unión, el mejor de todos. Le tapó un tiro abajo a Profini. Despejó con el pie un cabezazo de Tarragona antes de que la empuje un rival al gol. Achicó e interceptó un derechazo de Tarragona en la última jugada del partido.

Pero reducir el triunfo al que fue la figura del partido es injusto. Newell’s ganó por una correcta tarea colectiva y por otras individualidades, caso de Walter Mazzantti y los jóvenes del plantel.

La entrega de su joven capitán

Regiardo fue un titán en la lucha del mediocampo. Clave en la transición de defensa-ataque.

El capitán, de 19 años, corrió, respaldó a la defensa y dio indicaciones, con mayor o menor severidad, según las circunstancias.

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Russo fue ese lateral que tanto le interesa a Kudelka. Con proyección y llegada. El viernes por la noche se animó y remató desde afuera del área para anotar un golazo, el primero en la máxima categoría.

image (4) Como para no gritarlo. Jerónimo Russo acaba de marcar su golazo en la cancha de Unión para la victoria de Newell's. Marcelo Bustamante

El defensor de 20 años se transformó en una variante ofensiva de peligro de la Lepra. En sus antecedentes recientes, asistió a Mazzantti para el 1 a 0 sobre Gimnasia de Mendoza, en el partido que fue el inicio de la racha de 3 triunfos y un empate. Y envió el centro para el tanto de Oscar Salomón, en el 3 a 1 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero.

Guch también tuvo un rol importante contra Unión. Activo durante los mejores pasajes en ataque de Newell’s. El mediocampista de 19 años encaró por el medio y abrió el juego para Mazzantti o Luciano Herrera.

La pelota parada de Guch

En dos de sus lanzamientos de esquina, llegaron los primeros goles de la Lepra, más allá del devenir de las jugadas, una que terminó adentro por un rebote circunstancial y la otra luego de un despeje y el posterior tiro de Russo.

image (8) La formación titular de Newell's ante Unión, con varios jugadores de la cantera leprosa. Marcelo Bustamante

Guch salió en el segundo tiempo, porque no pudo mantener el mismo nivel, de volante por izquierda, a donde pasó a jugar ante la salida de Luciano Herrera y la entrada de Gómez Mattar. El volante de 17 años que ingresó, avanzó con claridad y respaldó en la contención con inteligencia y sacrificio.

Con los jugadores que llegaron desde abajo, Newell’s obtuvo tres puntos valiosos y son con quienes aspira a dejar paulatinamente de lado el fantasma del descenso. Esos futbolistas de la casa, con sentido de pertenencia. Que hacen a la esencia del equipo.