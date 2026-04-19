De Bolivia a General Lagos: sentencian a "Manudo" Guzmán por un cargamento de 427 kilos de cocaína

La droga fue hallada en marzo de 2024 en un camión cargado con porotos que fue frenado en el peaje de la autopista Rosario-Buenos Aires. René “Manudo” Guzmán está acusado como jefe de una organización que traía cocaína desde Bolivia y la distribuía por distintas provincias.

En la medianoche del sábado 16 de marzo de 2024 un control de Gendarmería en el peaje de General Lagos detuvo la marcha de un camión cargado de porotos. Un gendarme y su perro antinarcóticos peinaron el camión y detectaron 427 kilos de cocaína de calidad de exportación camufladas entre 35 toneladas de legumbre. Comenzó así una investigación federal que determinó que quién estaba detrás del tráfico era René "Manudo" Guzmán, un conocido narcotraficante salteño jefe del "cartel de Acambuco" que se dedicaba a ingresar cocaína desde Bolivia en territorio argentino, con distintos destinos dentro del país.

Luego de un juicio llevado a cabo en Tribunales Federales el martes se dictará la sentencia a "Manudo" y los fiscales Federico Reynares Solari y Rodrigo Romero escucharan el veredicto final, Fiscalía había pedido una condena de 16 años de prisión al unificar procesos con Salta y Santiago del Estero y ahora juzgarlo por el secuestro de los 427 kilos de cocaína.

El camión detectado en General Lagos había partido desde Salta y su punto de destino era el partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense. El chofer, un santiagueño de 35 años, quedó preso a disposición de la fiscal Adriana Saccone, titular de la Fiscalía Federal 3 de Rosario. Un peritaje telefónico expuso que el cargamento pertenecía a "Manudo" , presunto jefe de una banda quien permanece aún preso en la cárcel de Ezeiza. Dentro del expediente surgieron indicios que Manudo tenía una ruta de distribución de drogas por las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Un hombre arriesgado

Guzmán, jefe del llamado "cartel del Valle de Acambuco", de Salta, está preso luego de que el 7 de abril de 2023 resultara baleado en uno de sus hombros cuando se enfrentó a efectivos de Gendarmería con una carabina M4 -perteneciente a la familia de fusiles de asalto automáticos calibre 5.56- en el cruce de las rutas provinciales 46 y 2, en el Paraje "Cruz Bajada", en el norte de Santiago del Estero, cerca de la frontera con Salta. Guzmán tenía pedido de captura internacional emitido por la Procunar por cinco secuestros de droga.

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A principios de 2023 Manudo sabía que caería preso. Puso en alerta a sus custodios y llevaba permanentemente encima la carabina M4. El 7 de abril gendarmes del Escuadrón 59 "Santiago del Estero" cortaron el paso de una moto en inmediaciones del cruce de las rutas provinciales 46 y 2.

Según declararon los gendarmes que participaron del operativo ante el juez Federal Sebastián Argibay y el fiscal Pedro Simón, los dos hombres tenían marcada tonada salteña y como llevaban armas y tecnología satelital _usualmente utilizados para los envíos de droga_ fueron demorados. Cuarenta minutos más tarde apareció un Renault Clío del que bajaron varios narcos que comenzaron a disparar. Eran Guzmán y su gente. Los gendarmes respondieron y Manudo recibió un impacto en su hombro derecho que lo sacó de la pelea. Fue atendido por los médicos de Gendarmería, evacuado, internado e indagado en el Hospital Regional de Santiago del Estero.

En el auto perteneciente a Guzmán encontraron un ladrillo de cocaína de un kilo; una carabina M4; chalecos balísticos y 60 municiones calibre 5.56; una pistola 9 milímetros con accesorio de mira láser y un cargador prolongado; tres handys; dos teléfonos satelitales y cinco celulares, entre otros elementos. A pesar de que Manudo terminó herido, logró que el cargamento que estaban custodiando siguiera su ruta que tenía como destino a Rosario o Córdoba. Tras recibir el alta médica fue alojado en la Unidad 35, Instituto Penal Federal de Colonia Pinto de Santiago del Estero. Y cincuenta días más tarde, trasladado a la cárcel federal de Ezeiza.

La captura

Según las crónicas del diario La Capital, "Manudo" estaba prófugo desde 6 de septiembre de 2018. Según la Justicia federal salteña, a Manudo se lo investigaba como la cabeza de una organización dedicada al transporte de drogas desde el paraje de Acambuco, departamento San Martín, provincia de Salta, hacia las provincias de Córdoba y Río Negro, mediante el envío de encomiendas y en vehículos.

Dentro de esa pesquisa a cargo de Gendarmería, se destacó que el 11 de mayo de 2018 incautaron en Rosario "una encomienda despachada desde Salta con destino a la localidad de Salto, provincia de Río Negro, que contenía cinco kilos de cocaína acondicionados en el interior de un televisor". La droga tenía origen en Bolivia. Guzmán fue procesado como coautor del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de personas intervinientes.

Tras su captura el juez Federal 2 de Santiago del Estero, Sebastián Diego Argibay, dispuso su procesamiento "como autor del delito de transporte de estupefacientes agravado, de atentado y resistencia a la autoridad agravado y el delito de portación de arma de guerra, lo cual lo llevaba a concluir que el traslado se encontraba plenamente justificado".