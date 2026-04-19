La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

Historiadores de la ciudad ofrecerán estas tarde un recorrido mediado por la exposición del Museo de la Ciudad. La actividad es libre y gratuita

"Orígenes", la muestra montada en el Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich (Oroño 2361) llega a su fin . Pero antes, se despedirá con una actividad especial: historiadores del museo realizarán una visita mediada por la exposición que recorre las memorias de la antigua Rosario , cuando el poblado que creció sobre el río Paraná aún no tenía ese nombre.

La muestra sobre los momentos fundacionales de la historia de Rosario estará vigente hasta el próximo domingo. Sin embargo, esta tarde, a partir de las 16 será la última visita guiada. La actividad es abierta al público, sin necesidad de inscripción previa, y gratuita.

La muestra es parte de las actividades culturales proyectadas en la celebración de los 300 años de Rosario. La ciudad es fruto de una polifonía de voces, múltiples puntos de vista y perspectivas. Esta exhibición acompaña en su recorrido y orienta a las personas que asistan hacia una interpretación comprometida de nuestra historia.

Esta producción del equipo del Museo, junto con el asesoramiento de profesionales locales en historia, es una reconstrucción que presenta distintos momentos acontecidos en Rosario a lo largo de su historia, un recorrido por nuestro pasado y las identidades que nos constituyen.

Una muestra multisensorial

Pensada como una experiencia narrativa multisensorial, “Orígenes” conjuga el mundo de lo analógico con la cultura digital. Combina una diversa selección de objetos de la colección patrimonial, imágenes en movimiento, paisajes sonoros e instalaciones interactivas que buscan una nueva y actualizada manera de acercarnos a los inicios de la historia de nuestra ciudad.

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De esta forma, en “Orígenes” coexisten distintos lenguajes que nos cuentan desde el fundacional Pago de los Arroyos hasta la Rosario del segundo centenario, pasando por hitos fundamentales como la creación de la bandera y la declaración de ciudad. Destacan aspectos políticos, culturales y el innegable rol protagónico de su gente durante el devenir histórico.