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Falsa psicóloga: fue imputada una mujer en Santa Fe por dar sesiones de terapia sin título durante años

Decía que estaba recibida, pero sólo había cursado cuatro materias. Prestó servicios en un geriátrico y centros de día

18 de abril 2026 · 13:07hs
La denuncia a la psicóloga falsa fue realizada por el Colegio de Psicólogos de Santa Fe

La denuncia a la psicóloga falsa fue realizada por el Colegio de Psicólogos de Santa Fe
La mujer fingió recibirse en 2019 de la Universidad Católica de Santa Fe

La mujer fingió recibirse en 2019 de la Universidad Católica de Santa Fe

Una mujer de 37 años fue imputada por ejercer como psicóloga durante más de cuatro años sin contar con el título habilitante en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo. La denunciaron por brindar sesiones de terapia a pacientes, realizar diagnósticos y prestar sus servicios bajo engaño en dos centros de día y un geriátrico.

El caso llamó la atención porque la falsa profesional sólo había cursado cuatro materias de la licenciatura en la Universidad Católica, según detallaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los investigadores comprobaron que no se había recibido en esa institución ni había terminado la carrera.

La mujer identificada por sus iniciales como MPL fue detenida el último lunes en un centro de día para adultos mayores de Santo Tomé, donde ejercía hace un tiempo el rol de psicóloga, pero con una matrícula apócrifa. "Cuando fue detenida, la imputada se hizo pasar por psicóloga", expresaron fuentes vinculadas a la investigación.

Este viernes, la acusada recuperó la libertad bajo fianza con un acuerdo sobre medidas alternativas a la prisión preventiva y bajo promesa de no volver a ejercer actividades vinculadas al Arte de Curar. La fiscal Rosana Peresín de la unidad de Flagrancia la imputó por estafas a instituciones y pacientes, además del uso de documentación falsa, como una matrícula de psicóloga falsa.

“Con ese ejercicio ilegal de la profesión puso en riesgo la salud mental de numerosos pacientes y les generó perjuicios económicos a tres instituciones en las que trabajó durante varios años”, señaló la funcionaria judicial.

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Diagnósticos y terapias con título falso

Desde el MPA detallaron que para simular que estaba habilitada, la mujer investigada mostraba copias de un "diploma apócrifo" para acreditar que en mayo de 2019 se había recibido de licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). "En realidad, sólo cursó cuatro materias de esa carrera”, indicó la fiscal.

Por otro lado, la fiscal refirió que “mediante engaños, la mujer logró que dos centros de día ubicados en Santo Tomé y un geriátrico que funciona en Sauce Viejo le pagaran a cambio de realizar diagnósticos, historias clínicas y acompañamientos psicológicos para los que no tenía las competencias necesarias”. Al respecto, subrayó que “les hizo creer a los responsables de esos establecimientos que tenía las condiciones y las aptitudes propias del título falso que ostentaba”.

FALSA PSICOLOGA
La mujer fingió recibirse en 2019 de la Universidad Católica de Santa Fe

La mujer fingió recibirse en 2019 de la Universidad Católica de Santa Fe

Además, la representante del MPA manifestó que “la imputada también estafó a una adolescente y a su madre que contrataron sus servicios de forma particular entre mayo y noviembre del año pasado”. Según precisó, “les cobró por sesiones de psicoterapia que les impartió de manera ilegal en la ciudad de Santa Fe”.

En tanto, Peresín mencionó que la mujer se presentaba en medios digitales como psicóloga especialista en geriatría, estética y acompañamiento terapéutico a domicilio para adultos mayores. Puntualizó que “promocionaba su actividad a través de redes sociales, así como del sitio web de una red de profesionales en salud mental”.

La denuncia del Colegio de Psicólogos

Según señaló el parte judicial, la investigación penal se inició a partir de que las autoridades del Colegio de Profesionales de la Psicología de la Primera Circunscripción detectaron "conductas irregulares de la imputada y lo informaron a través del sistema de denuncias online del MPA”.

“A fines del año pasado, el geriátrico para el que la mujer trabajaba se comunicó con el colegio para pedir que ‘destraben’ el código QR de un documento que ella había presentado para acreditar su supuesta matrícula”, relató la fiscal Peresín. Luego agregó: “Ese método de verificación es ajeno a los colegiados reales, por lo que la consulta motivó la indagación del posible ejercicio ilegal de la profesión”.

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"Una vez que reunimos las evidencias en las que se basa la atribución delictiva, solicitamos la detención de la imputada”. En tal sentido, destacó que “la privación de la libertad se concretó el lunes pasado en un centro de día de Santo Tomé”, afirmó la funcionaria. Al respecto, añadió: “Cuando llegaron los agentes policiales a cargo del operativo, ella estaba desarrollando actividades como psicóloga”.

A la mujer investigada se le atribuyó la autoría de los delitos de estafa, uso de documento falso, usurpación de título y arrogación de títulos profesionales, estafas y ejercicio ilegal del arte de curar.

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