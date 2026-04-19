Rosario celebra el Festival de los Pueblos Originarios con música, danzas y sabores en el Parque Independencia

El encuentro central de la Semana de los Pueblos Originarios se realiza este domingo de 12 a 18 con feria de artesanías, comidas típicas, música en vivo y danzas con participación de comunidades indígenas de la ciudad.

Este domingo, a las 8, se realizó el tradicional izamiento de la Wiphala en el mástil escolta del Monumento a la Bandera.

La Semana de los Pueblos Originarios arrancó este domingo en Rosario con una propuesta organizada por la Municipalidad que se desarrollará hasta el 27 de abril. Están programadas actividades culturales, artísticas y de reflexión en distintos puntos de la ciudad.

La agenda comenzó este domingo a la mañana en el Monumento Nacional a la Bandera, donde se realizó el tradicional izamiento de la Wiphala en el mástil escolta , con la participación de los directores de Pueblos Originarios municipal y provincial, Marcela Karach y Víctor De Battista, la concejala Alicia Pino y representantes de las comunidades qom, mapuches, quechuas, kollas y mocoví.

La conmemoración seguirá este mismo domingo, de 12 a 18, con el Festival de los Pueblos Originarios en el Parque Independencia , en la zona de avenida Morcillo y avenida Gallo. Allí habrá música y bailes, feria de artesanías originarias, comidas típicas, talleres de tejido y cestería , además de una radio abierta con relatos y canciones de integrantes de las comunidades indígenas que viven en Rosario.

Entre las presentaciones previstas para la jornada figuran el grupo musical Pueblo Qom, el coro quechua Miski Takiy, el dúo Ñaupa Cunan, el taller de danzas latinoamericanas, el ballet Sipan, la Orquesta Folclórica Municipal de San Lorenzo, la Escuela Folclórica de Danzas Sembrando Amor de zona oeste, con chamamé, y el Museo Histórico Julio Marc, que participará con la estación “El obrador de ideas”.

La actividad es impulsada por la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, en conjunto con la Dirección de Pueblos Originarios del gobierno de la provincia de Santa Fe.

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La programación continuará este miércoles 22 con tres actividades. A las 10 se presentará el libro Mapic, de Ruperta Pérez y Lara Pellegrini, en el Centro Cultural El Obrador, en Espinillo 4239. Luego, de 13 a 16, se desarrollará el Encuentro de salud intercultural con Pueblos Originarios, destinado a trabajadores de la salud, en el Hospital Carrasco, ubicado en Avellaneda 1402. Más tarde, entre las 15 y las 17, se dictará el Taller de lengua mocoví en Puerto Joven, en avenida Belgrano 950.

El cierre de la Semana de los Pueblos Originarios está previsto para el lunes 27 de abril a las 19, con el final del taller de figuras originarias ancestrales en metal y una clase abierta y gratuita en Gaucho Rivero 6077.