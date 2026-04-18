Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Una amiga de Sophia Civarelli rechazó la hipótesis del doble suicidio y afirmó que Valentín Alcida la manipulaba

Mientras la Justicia rosarina investiga la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio en el barrio Lourdes, una de las amigas de Sophia Civarelli se refirió a los problemas de la relación con Valentín Alcida , el otro joven fallecido. "Ella me prometió que cuando encontrara algo estable para juntar plata, se iba a ir de ahí" , comentó este viernes.

Coty está convencida de que a la estudiante de psicología la asesinaron en el departamento en el que convivía con su novio, ambos de 22 años. Además, recordó que entre enero y febrero habían charlado sobre los inconvenientes que tenía la estudiante de psicología: "Pasaba escenas de muchos celos, se sentía ahogada" .

"Cuando discutían, se ponía agresivo, pero no con ella. Se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba la cara y le decía si él la dejaba, se moría ", explicó la muchacha en medio del duelo. De acuerdo a este relato, su amiga ya pensaba en la separación a principios de año y el dinero era uno de las variables que tenía que ajustar para avanzar.

De acuerdo a los primeros reportes oficiales, Civarelli falleció dentro de su departamento de 3 de Febrero al 2400. El cuerpo estaba sobre la cama, presentaba una herida de arma blanca a la altura del cuello y los investigadores secuestraron un cuchillo en el lugar.

femicidio 3 de febreo al 2400 Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La policía fue a inspeccionar el inmueble a la madrugada a partir de dos llamados al 911 realizados a 13 cuadras de allí. Alcida fue el primero que se comunicó con la Central de Emergencias desde la casa de una amiga. Después, esta última pidió ayuda por la misma vía porque el muchacho oriundo de Los Surgentes se había arrojado al vacío desde un edificio.

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El joven sufrió lesiones gravísimas en 3 de Febrero al 1100. Desde allí lo trasladaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde murió pasadas las 5 de la mañana.

Después de este episodio, la fiscal Carla Ranciari dio a conocer algunos elementos que alimentaban la hipótesis de un doble suicidio. En el departamento de la pareja había una carta "en la que él anunció lo que iba hacer", según explicó la encargada de la pesquisa.

¿Qué dijo la amiga de Sophia Civarelli?

La amiga de la estudiante fallecida opinó que el noviazgo no era sano e incluso recordó una advertencia en este sentido durante uno de sus últimos encuentros. "Ella me había dicho que tenía ganas de poder vivir sola", apuntó.

De acuerdo a la declaración en un reportaje de El Tres TV, Civarelli había empezado a pensar en la separación durante el verano. En aquella conversación, manifestó: "Voy a esperar un poco. Después de San Valentín o un mes más, capaz que consigo algo".

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Coty señaló que Alcida "era muy buena persona para convivir, pero era muy celoso y muy tóxico" en la relación con la muchacha oriunda de Villa Amelia. "Como que la quería solamente para él. Con alguna cosa la manipulaba para que no la hiciera", precisó.

"Ella nunca hubiera permitido que dijeran que se suicidó, a ella la mataron", aseguró la joven a la hora de apoyar la hipótesis del crimen. En cuanto a lo ocurrido antes del presunto asesinato, indicó. "Siento que pelearon, él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones".

Autopsia y peritajes de celulares

Al final de la primera jornada de investigación del caso, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció el pedido para realizar la autopsia del cuerpo de la muchacha bajo el protocolo de femicidio. El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para cumplir la orden.

Por otra parte, la fiscal Ranciari recibió los resultados de los primeros peritajes de los celulares de la pareja. Asimismo recabó testimonios y analizó rastros en el domicilio para seguir la línea de investigación del homicidio seguido de suicidio.