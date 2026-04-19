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Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Los dueños de un casona de Belgrano al 500 presentaron el pedido de excepción en el Concejo Municipal. La propuesta está en estudio en la comisión de Planeamiento

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

19 de abril 2026 · 10:35hs
La casona de avenida Belgrano ya está cercada

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La casona de avenida Belgrano ya está cercada, a la espera que el Concejo autorice la construcción de una torre.
La torre que se proyecta levantar en avenida Belgrano al 500

La torre que se proyecta levantar en avenida Belgrano al 500, a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

La comisión de Planeamiento del Concejo Municipal comenzó a estudiar un proyecto para construir una torre de departamentos en avenida Belgrano 548, en la zona de protección histórica del Parque Nacional a la Bandera. La propuesta busca preservar la fachada de una casona antigua para levantar un edificio de once pisos en el fondo del lote y vuelve a poner en debate la protección del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

El expediente (N° 277802) ingresó en el Concejo Municipal en diciembre pasado a través de un mensaje de la Municipalidad y comenzó a tratarse en la comisión de Planeamiento la semana pasada. Como el proyecto se desarrolla en una zona de protección histórica, ya que se encuentra a metros del Monumento a la Bandera, los ediles deberán resolver si habilitan una excepción en el límite de altura autorizado en ese sector.

La propuesta contempla la construcción de un edificio de planta baja y once pisos (35,10 metros) sobre los fondos de la casona de avenida Belgrano. La intervención, "propone realzar un tramo de valor patrimonial, jerarquizado por las dos propiedades que la enmarcan, con características arquitectónicas valiosas y diferentes al mismo tiempo", según indica la propuesta presentada por el estudio de arquitectura Lovera Lufft.

La inciativa obtuvo el visto bueno de las oficinas de Planeamiento municipal. La manzana sobre la que se proyecta levantar la torre está afectada por dos ordenanzas. Por un lado, está la Nº 8891, que regula el Área de Protección Histórica Parque Nacional a la Bandera y establece restricciones de altura para los inmuebles de valor patrimonial. Por otro lado, se encuentra la ordenanza 10838, aprobada el año pasado, que permite a las parcelas catalogadas con protección directa parcial e indirecta ampliar superficie en la vacancia del lote, adoptando como altura máxima la del tejido donde se encuentra.

El argumento del municipio tiene que ver con las particularidades de esa cuadra de avenida Belgrano donde existen, considera "dos frentes urbanos bien diferenciados: uno correspondiente a calle Santa Fe, vinculado al conjunto histórico conformado por la Municipalidad, la Catedral y el Monumento; el otro, sobre Av. Belgrano, vinculado al frente costero y al Parque a la Bandera", con mayores alturas, razón por la cual se pueden admitir "indicadores especiales para su desarrollo", según consta en el expediente que llegó al Concejo.

Nosotros entendemos que, con las particularidades propias de la manzana y el Frente Urbano que conforma Avenida Belgrano desde la bajada Sargento Cabral, sumado a las nuevas normativas patrimoniales que habilitan la construcción de una ciudad detrás de la ciudad, este inmueble tiene posibilidad de crecer en altura preservando y restaurando lo patrimonial”, explicó a La Capital el concejal oficialista Fabrizio Fiatti y apuntó que “cuando el año pasado actualizamos la normativa de preservación patrimonial, esto era parte de lo que queríamos lograr: Una norma que con reglas claras les permita a los propietarios de inmuebles patrimoniales generar proyectos para preservar la historia pero también para volver a darles vida”.

>>Leer más: Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

La altura, en el centro del debate

Sin embargo, el proyecto volvió a abrir el debate sobre la preservación del patrimonio histórico de la ciudad y la construcción en altura en espacios donde predominan casonas históricas. A fines de marzo pasado, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo ingresó una nota a la comisión de Planeamiento del Concejo donde advierte que la construcción de una torre de once metros es incompatible con la normativa vigente ya que pone en riesgo la preservación del entorno de uno de los símbolos de la ciudad: ni más ni menos que el Monumento a la Bandera.

La iniciativa encendió el alerta en el colegio que reúne a profesionales de la arquitectura, ya que la entidad tiene su sede, justamente, lindera a la casona donde se proyecta el nuevo edificio.

En el escrito, que lleva la firma del presidente del distrito 2 del colegio profesional, Rubén Palumbo, se advierte que las ordenanzas de preservación del patrimonio aprobadas el año pasado tienen como objetivo ordenar los criterios urbanísticos y patrimoniales con el objetivo "principal de ordenar los criterios urbanísticos y patrimoniales, precisamente para evitar la proliferación de excepciones que, con el tiempo terminan desvirtuando la normativa", señala.

Por eso, considera "contradictorio que aún siga en tratamiento una excepción en uno de los sectores más sensibles y valiosos de la ciudad". Un lugar donde, advierte, "deberían extremarse los cuidados, garantizando el respeto por las alturas, el tejido y el carácter que se busca preservar donde se encuentra nuestro símbolo máximo, el Monumento Nacional a la Bandera".

>>Leer más: Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

El escrito firmado por las autoridades del colegio profesional recalca que "resulta innecesario y riesgoso habilitar una construcción que no respete la altura máxima establecida en la normativa" y apunta que "si en las áreas de protección histórica, las más significativas y las de más relevancia, se flexibilizan las alturas, se debilita la política de preservación urbana y se pasa a resolver caso por caso se genera la presunción de que cualquier proyecto puede exceptuarse".

En cambio, considera que "el desarrollo urbano y la preservación patrimonial no son incompatibles y que es posible producir arquitectura contemporánea respetando la escala urbana las alturas máximas establecidas por la normativa".

El debate recién comienza.

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