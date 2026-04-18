Funes: "Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones"

El Taller Ecologista realizará este sábado a las 9:30 un mapeo colaborativo del arroyo Ludueña en el Sitio de Memoria Quinta de Funes

Necesidad y urgencia. "Que podamos volver a bañarnos en el Saladillo y en el Ludueña"

El Taller Ecologista realizará este sábado a las 9:30 un mapeo colaborativo del arroyo Ludueña en el Sitio de Memoria Quinta de Funes -ubicado en la ruta 9 y la calle San José-, en el que convoca a participar a vecinos, instituciones, empresarios, funcionarios públicos y expertos de Funes, Roldán, Ibarlucea y Pérez.

“¿Cuál es la zona del arroyo Ludueña que atraviesa Funes que más recorres o mejor conoces? ” es una de las preguntas que los organizadores del mapeo hacen a los participantes, quienes pueden inscribirse en forma digital en el sitio web https://docs.google.com/forms/d/1j1PX89Z2XDafQet2MIxDuCAvGluHhYKpyn_xtuTnWPU/edit

“Estamos llevando adelante un mapeo colaborativo de nuestro arroyo Ludueña para relevar y recabar información, estrategias, saberes, conocimientos, usos y visiones sobre este cuerpo de agua, sus humedales y toda su cuenca” informó a La Capital la magister Sofía Naranjo , estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de San Martín, becaria del Conicet, investigadora de la UAI y miembro del Taller Ecologista.

arroyo Ludueña en Funes. jpg

Por su parte, el dirigente de la Mesa Promotora Quinta de Funes, Lautaro D'Anna, declaró a este medio que “la idea es recuperar el arroyo Ludueña como un lugar de paseo y de recreación de la gente, algo que se puede hacer con una pequeña inversión. Además, queremos recuperar el Ludueña en Funes y en toda la zona como un recurso estratégico”.

Ludueña en Funes 1

Con respecto a la convocatoria, la ambientalista Sofía Naranjo abundó a este diario que “invitamos a todos los espacios colectivos, instituciones, sector privado, funcionarios públicos, expertos, vecinos y vecinas de Funes y alrededores (Roldán, Pérez, Ibarlucea) ocupados y preocupados por el Ludueña para encontrarnos y trabajar conjuntamente”.

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-¿En qué consiste el mapeo colaborativo del arroyo Ludueña que harán este sábado en la Quinta de Funes?

-Se trata de un mapeo colaborativo donde, de manera conjunta y grupal, marcamos en distintos mapas las problemáticas socioambientales que reconocemos que tiene el arroyo Ludueña, los conflictos existentes y las acciones que hay -o que podrían hacerse- para cuidarlo.

-¿Dónde y cuándo hicieron el primer mapeo del Ludueña?

-El primer mapeo se hizo en la Vecinal Empalme Graneros, en Rosario, en marzo.

Una actividad abierta a la comunidad

-¿Quiénes pueden participar?

-La actividad es abierta para que participe toda la comunidad. Buscamos que sea una participación amplia y de múltiples voces, que pueda reunir personas del gobierno, del sector privado y vecinos para ver las problemáticas y las oportunidades que tenemos frente al arroyo.

Ludueña en Funes 2

-¿Cuál es el objetivo del mapeo?

-El mapeo tiene como objetivo recabar información de manera horizontal, sistematizarla y localizarla, por un lado, y por otro desarrollar un análisis respecto a lo que nos dicen estos mapas para volcarlos en documentos académicos y/o dispositivos digitales para el uso de cualquiera que los necesite (funcionarios, empresarios, ciudadanos) para proponer algunas acciones de protección. Además, las jornadas son una instancia donde compartimos presencialmente en intercambiamos con distintas personas, que es en sí mismo transformador,.nos ayuda a involucrarnos más. Seguimos firmes en la idea de que uno cuida lo que conoce.

-¿Qué significa nuestro arroyo Ludueña para las comunidades que lo cobijan como Rosario, Funes, Roldán, Ibarlucea y Pérez?

-Toda la cuenca del arroyo Ludueña y las lagunas y bajos inundables (humedales) que la comprenden representan lugares con biodiversidad (numerosas aves, tortugas, plantas, peces, anfibios), lugares que almacenan agua en momentos de crecida del arroyo. Para muchas generaciones - algunas más grandes- por cómo ha ido cambiando el paisaje representaba visitar el arroyo e ir a pescar, bañarse, pasar sus tardes de niñez allí. Experiencias que las han marcado profundamente. Esos relatos, esos paisajes pasados del arroyo (pero que podrían ser futuros posibles) son los que también queremos recuperar, poner en valor y mapear.