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La senadora santafesina Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Pasó en La Noche de Mirtha Legrand, que esta vez tuvo en la conducción a su nieta, Juana Viale.

19 de abril 2026 · 14:44hs
La senadora santafesina Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

La senadora por Santa Fe Carolina Losada intentó una defensa del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, en el programa de Mirtha Legrand, esta vez conducido por su nieta Juana Viale, pero la cruzó el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi y la dejó sin palabras.

Adorni está muy complicado con sus viajes millonarios y las compras de inmuebles con fondos que no puede justificar, pero por ahora sigue siendo el jefe de Gabinete libertario, cada vez con menos defensores. Losada se anota en esta lista de quienes salen al cruce de las denuncias contra el cuestionado funcionario nacional.

Carolina Losada no pudo defender a Adorni

Así, el periodista Daniel Gómez Rinaldi protagonizó un tenso cruce al aire con la senadora radical, en medio de cuestionamientos al jefe de Gabinete y su situación dentro del Gobierno.

En un encendido planteo, Gómez Rinaldi interpeló directamente a la legisladora: “¿Pero vos, Carolina, le creés todo a Adorni? ¿Todo? Las jubiladas, el viaje a Aruba... Perdón, ¿él fue el que dijo ‘me deslomo trabajando’?”, lanzó con tono crítico.

Cuando Losada intentaba responder en defensa de Adorni, el periodista redobló la apuesta y cuestionó el uso de esa expresión. “Deslomo, mi amor, es el que se levanta dos y media, tres de la mañana, toma tres colectivos, cuatro trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, arruinado y tiene una familia. Eso es deslomarse, no lo que hace él. Chicos, digan la verdad”, enfatizó.

Embed - El tremendo enojo de Daniel Gómez Rinaldi con Manuel Adorni: "Se desloma el que se levanta 3 AM"

Ante la presión, la senadora terminó reconociendo que se trató de una frase “poco feliz” y admitió que la situación generada en torno a Adorni ha complicado al gobierno de Milei, en un contexto donde crecen las críticas y el desgaste de la imagen oficial.

Principales acusaciones y causas judiciales

Las principales acusaciones y causas judiciales que enfrenta el jefe de Gabinete nacional son estas:

  • Enriquecimiento ilícito: Se investiga una presunta inconsistencia en su patrimonio, incluyendo una casa no declarada y posibles irregularidades en sus declaraciones juradas. La causa recayó en el Juzgado Federal N.º 1 a cargo de la jueza María Servini.
  • Contratos irregulares de su esposa: La Justicia, bajo el juez Ariel Lijo, ordenó medidas para investigar contratos del Estado con firmas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Se mencionan específicamente contratos de su consultora de coaching (+BE) con la naviera National Shipping y una investigación sobre la explotación del predio de Tecnópolis.
  • Pasado en el Ministerio de Cultura: Una denuncia de la diputada Marcela Pagano lo señala por su rol previo en Cultura, donde habría participado en una licitación con irregularidades.
  • Malversación y defraudación: Ha sido denunciado por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y defraudación contra la administración pública.
  • Préstamos de jubiladas: Existe una ampliación de denuncia que pide investigar un supuesto préstamo realizado por jubiladas al funcionario.

Carolina Losada, entre Milei y Pullaro

La senadora santafesina Carolina Losada sostiene una posición política clara: apoya al gobierno de Javier Milei en las cuestiones fundamentales, sobre todo en el rumbo general de la economía y en las decisiones de fondo que vienen marcando la gestión nacional (como por ejemplo, la reforma laboral), al mismo tiempo que respalda la administración de Maximiliano Pullaro en Santa Fe.

La legisladora radical se alinea con la Casa Rosada en casi todas las votaciones relevantes y, en los hechos, se ha convertido en una dirigente confiable para el oficialismo libertario cuando se discuten temas centrales en el Senado nacional. Esa sintonía no implica una adhesión ciega ni una identificación total con las formas del mileísmo, pero sí un acompañamiento consistente en lo sustancial.

Ese respaldo a Milei convive con un acompañamiento a Pullaro. Losada no juega a diferenciarse del gobernador ni a marcarle límites desde afuera. Por el contrario, mantiene diálogo frecuente con la gestión provincial y, tiene interlocución directa con funcionarios provinciales clave y forma parte de un esquema político que hoy aparece integrado al funcionamiento del gobierno santafesino. No es un dato menor que su hermana Georgina Losada y su armador político, Julián Galdeano, ocupen secretarías en la administración provincial. En el caso de su hermana, la Secretaría de Comercio Exterior de la provincia.

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