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Tragedia en el Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó contra el público y murió un espectador

El incidente se produjo durante el tramo de Mina Clavero. El saldo del impacto dejó dos heridos, además de la persona que falleció. El fatal accidente obligó a la cancelación definitiva del evento

19 de abril 2026 · 15:03hs
Tragedia en el Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó contra el público y murió un espectador

Un trágico accidente ocurrido este domingo durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador y provocó la suspensión total de la competencia. El hecho se produjo en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero.

Según el informe oficial, el vehículo de competición se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en una zona donde se encontraba el público. Como consecuencia, tres personas resultaron heridas; una de ellas, de 25 años y oriunda de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región.

Además de la víctima fatal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones menores. Los pilotos involucrados en el accidente salieron ilesos, informaron fuentes de la organización.

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Tras el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales presentes en el evento. En paralelo, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia mientras se investigan las circunstancias del hecho.

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En un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y señaló que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima. El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía del público a los tramos representa uno de los principales riesgos.

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