Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en una zona rural El felino sorprendió a los habitantes de una vivienda en Monje, al sur de la provincia. Fue rescatado por la Brigada Ecológica 18 de abril 2026 · 14:50hs

Foto: Policía de Santa Fe Un puma concolor fue rescatado de una vivienda en Monje, Santa Fe

Un puma ingresó a una vivienda en Monje, localidad ubicada en el departamento de San Jerónimo, al sur de la provincia de Santa Fe. Tras el despliegue de un operativo en conjunto con la comisaría local, el felino fue rescatado por la Brigada Ecológica y liberado en una zona rural.

El hecho tuvo lugar este viernes cerca de las 15 en el paraje de La Boca. Los vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un felino de gran tamaño que resultó ser un puma concocolor, una especie originaria de la provincia de Santa Fe. En el rescate participó personal de la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Unidad Regional II.

El rescate del puma en Monje Tras el aviso de los vecinos, personal de la comisaría local montó un perímetro de seguridad para evitar que el animal se escape o cause heridos. El personal de la Brigada Ecológica constató que el felino se encontraba en buen estado de salud.

puma video Desde la Policía de Santa Fe explicaron que no se le pudo aplicar sedación al animal dada la configuración edilicia del lugar, por lo que el personal procedió al rescate conforme a los protocolos vigentes para la especie mediante técnicas y elementos pertinentes y se logró un resultado positivo.

>> Leer más: Rescatan a un cachorro de gato montés que había caído a un taque de agua Finalmente, el puma concolor fue trasladado y liberado conforme en zona de espacio verde sin alteraciones antrópicas, garantizando condiciones aptas para la reincorporación del ejemplar a su hábitat natural.